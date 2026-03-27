Shani Dev: శనివారం ఈ పనులు చేస్తే శీఘ్రంగా శనీ భగవానుడి అనుగ్రహాం.. రహస్యమైన పరిహారాలు..!.

Saturday what should do for lord shani dev blessings: జ్యోతిష్య శాస్త్రంప్రకారం నవగ్రహాల్లో శనిదేవుడ్నిచాలా శక్తివంతమైన గ్రహాంగా చెప్తారు. ఆయనకు కర్మ ప్రభువు అని కూడా పేరు. శనిభగవానుడు అనుగ్రహిస్తే బిచ్చగాడు రాజు గాను , రాజు సెకన్ల కాలంలో బిచ్చగాడిగాను మారిపోతారు. అందుకు మంచి కర్మలు చేయాలంటారు. శనిదోషాలు అంటే సాడేసాతి,అష్టమ, అర్దాష్టమ ప్రభావాలతో బాధపడుతున్న వారు కొన్ని పరిహారాలను పాటించాలి. ముఖ్యంగా శనివారం ఏ పనులుచేయాలి,వేటికిదూరంగా ఉండాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
శనివారం చేయాల్సిన పనులు..
శనివారం రోజున శనిదేవుడి అనుగ్రహాం కోసం తైలాభిషేకంను నిర్వహించాలి. నల్లని వస్త్రంను కప్పాలి. నల్లనువ్వులు, ఉప్పు, మొల, నల్లని దారంలను శనిదేవుడి అనుగ్రహం కోసం ఆయనకు సమర్పించాలి. నల్లని పూలు,నలుపు రంగు ఫలాలు సమర్పించుకొవాలి. పండితులకు సంకల్ప సహితంగా నల్లని పదార్థాలు, నూనె, నవధాన్యాలు దానంగా ఇచ్చుకుంటే శనిబాధలు తొలగుతాయి. అదే విధంగా కాకులకు, నల్లని శునకాలు, ఆవులకు ఏదైన తినేందుకు పెట్టాలి.
శనివారం చేయకూడని పనులు..
శనివారం రోజున పొరపాటునకూడా నూనె కొనవద్దు. చెప్పులు, ఇనుము సామాగ్రి, నల్లని వస్తువులు, బట్టలు కొనకూడదు. నల్లనువ్వులు, ఉప్పువగైలా కొనకూడదు. చీపుర్లను కూడా కొనకూడదు.
Read more: April 2026 Festivals: ఏప్రిల్నెలలో అక్షయతృతీయ, హనుమాన్ జయంతి ముఖ్యమైన పండుగల జాబితా ఇదే..!
కొంత మంది శనివారం రోజు కలిసి రాదని చెప్తారు. అలాంటి వారు కొత్త పనులకు దూరంగా ఉండాలి. ఈ విధంగా జాగ్రత్తగా శనిదేవుడి అనుగ్రహా కోసం దశరథ శని కథ, అష్టోత్తర శని పూజలు చేసుకొవాలి.ఈ విధంగా జాగ్రత్తగా శనిపూజలు చేసుకుంటే అనేక దోషాలు నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. ముఖ్యంగా శని గ్రహం అనుగ్రహం లభించాలంటే హనుమంతుడ్ని తమలపాకులతో పూజించుకొవాలి. వెంకటేశ్వర స్వామికి ఏడు శనివారాల వ్రతం చేయాలి. సూర్యుడ్ని పూజించుకొవాలి . ఈ విధంగా చేసిన శనిదోషాల నుంచి ఈజీగా బైటపడవచ్చు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.