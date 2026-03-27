Shani Dev: శనివారం ఈ పనులు చేస్తే శీఘ్రంగా శనీ భగవానుడి అనుగ్రహాం.. రహస్యమైన పరిహారాలు..!.

Shani dev puja: శనివారం రోజున కొన్ని పరిహారాలు పాటిస్తే సాడే సాతి దోషాల నుంచి బైటపడవచ్చు. దీంతో జీవితంలో ఎదురైన సమస్యలు దూరమై అంత శుభయోగం కల్గుతుంది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 27, 2026, 08:41 PM IST
  • శనివారం శని పూజలు..
  • పలు సూచనలు చేసిన పండితులు..

Trending Photos

Sri Rama Navami 2026: ఈ 48 చిహ్నాలు మీ జీవితాన్ని మార్చేస్తాయా..శ్రీరాముడి పాద రహస్యాలు ఇవే!
5
Sri Rama Navami 2026
Sri Rama Navami 2026: ఈ 48 చిహ్నాలు మీ జీవితాన్ని మార్చేస్తాయా..శ్రీరాముడి పాద రహస్యాలు ఇవే!
Anil Ravipudi Heroine: ఫ్లాప్‌ల్లో మునిగిపోయిన హీరోయిన్‌కి అనిల్ రావిపూడి సినిమాలో ఛాన్స్! ఈసారైనా లక్ కలిసొస్తుందా?
5
Krithi Shetty
Anil Ravipudi Heroine: ఫ్లాప్‌ల్లో మునిగిపోయిన హీరోయిన్‌కి అనిల్ రావిపూడి సినిమాలో ఛాన్స్! ఈసారైనా లక్ కలిసొస్తుందా?
Gold Rate Today: బంగారం ధరల్లో అదే పతనం.. నేడు మార్చి 26వ తేదీ గురువారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
5
gold price
Gold Rate Today: బంగారం ధరల్లో అదే పతనం.. నేడు మార్చి 26వ తేదీ గురువారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
Neha Sharma Earnings: సినిమాలు లేకపోయినా..ఆ పనిచేస్తూ కోట్లు సంపాదిస్తున్న రామ్‌చరణ్ హీరోయిన్!
6
Neha Sharma
Neha Sharma Earnings: సినిమాలు లేకపోయినా..ఆ పనిచేస్తూ కోట్లు సంపాదిస్తున్న రామ్‌చరణ్ హీరోయిన్!
Shani Dev: శనివారం ఈ పనులు చేస్తే శీఘ్రంగా శనీ భగవానుడి అనుగ్రహాం.. రహస్యమైన పరిహారాలు..!.

Saturday what should do for lord shani dev blessings: జ్యోతిష్య శాస్త్రంప్రకారం నవగ్రహాల్లో  శనిదేవుడ్నిచాలా శక్తివంతమైన గ్రహాంగా చెప్తారు. ఆయనకు కర్మ ప్రభువు అని కూడా పేరు. శనిభగవానుడు అనుగ్రహిస్తే బిచ్చగాడు రాజు గాను , రాజు సెకన్ల కాలంలో బిచ్చగాడిగాను మారిపోతారు. అందుకు మంచి కర్మలు చేయాలంటారు. శనిదోషాలు అంటే సాడేసాతి,అష్టమ, అర్దాష్టమ ప్రభావాలతో బాధపడుతున్న వారు కొన్ని పరిహారాలను పాటించాలి. ముఖ్యంగా శనివారం ఏ పనులుచేయాలి,వేటికిదూరంగా ఉండాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.

శనివారం చేయాల్సిన పనులు..

శనివారం రోజున శనిదేవుడి అనుగ్రహాం కోసం తైలాభిషేకంను నిర్వహించాలి. నల్లని వస్త్రంను కప్పాలి. నల్లనువ్వులు, ఉప్పు, మొల,  నల్లని దారంలను శనిదేవుడి అనుగ్రహం కోసం ఆయనకు సమర్పించాలి. నల్లని పూలు,నలుపు రంగు ఫలాలు సమర్పించుకొవాలి. పండితులకు సంకల్ప సహితంగా నల్లని పదార్థాలు, నూనె, నవధాన్యాలు దానంగా ఇచ్చుకుంటే శనిబాధలు తొలగుతాయి. అదే విధంగా కాకులకు, నల్లని శునకాలు, ఆవులకు ఏదైన తినేందుకు పెట్టాలి.

శనివారం చేయకూడని పనులు..

శనివారం రోజున పొరపాటునకూడా నూనె కొనవద్దు. చెప్పులు, ఇనుము సామాగ్రి, నల్లని వస్తువులు, బట్టలు కొనకూడదు. నల్లనువ్వులు, ఉప్పువగైలా కొనకూడదు. చీపుర్లను కూడా కొనకూడదు.  

Read more: April 2026 Festivals: ఏప్రిల్‌నెలలో అక్షయతృతీయ, హనుమాన్‌ జయంతి ముఖ్యమైన పండుగల జాబితా ఇదే..!

కొంత మంది శనివారం రోజు కలిసి రాదని చెప్తారు. అలాంటి వారు కొత్త పనులకు దూరంగా ఉండాలి. ఈ విధంగా జాగ్రత్తగా శనిదేవుడి అనుగ్రహా కోసం దశరథ శని కథ, అష్టోత్తర శని పూజలు చేసుకొవాలి.ఈ విధంగా జాగ్రత్తగా శనిపూజలు చేసుకుంటే అనేక దోషాలు నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది.  ముఖ్యంగా శని గ్రహం అనుగ్రహం లభించాలంటే హనుమంతుడ్ని తమలపాకులతో పూజించుకొవాలి. వెంకటేశ్వర స్వామికి ఏడు శనివారాల వ్రతం చేయాలి. సూర్యుడ్ని పూజించుకొవాలి . ఈ విధంగా చేసిన శనిదోషాల నుంచి ఈజీగా బైటపడవచ్చు.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

