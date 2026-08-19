/Saturn And Jupiter: శని, గురు గ్రహాల అద్భుతం.. ఈ 3 రాశులకు ఊహించని ధనలాభం, ప్రమోషన్లు!

Saturn And Jupiter Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. గ్రహ సంచారాల పరంగా సెప్టెంబర్ నెల చాలా ప్రత్యేకమైనగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ నెలలో అనేక గ్రహాలు సంచారం చేయబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా శక్తివంతమైన గ్రహాలు కదలికలు కూడా జరుపబోతున్నాయి.. ఇవి వ్యక్తుల జీవితాల్లో ఉద్యోగాలు, వ్యాపారం, ఆర్థిక పరిస్థితులో పాటు దీర్ఘకాలంగా పరిష్కారం కాని ప్రాజెక్టులను ప్రభావితం చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు చెబుతున్నారు.
గురు గ్రహం ప్రస్తుతం కర్కాటక రాశిలో సంచార దశలో ఉంది.. అక్టోబర్ 31 వరకు అక్కడే ఉంటుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో, కర్కాటక రాశిలో గురు గ్రహ సంచారం చాలా శుభప్రదమైనగా భావిస్తూ ఉంటారు.. శని గ్రహం జూలై 27 నుంచి మీన రాశిలో సంచార దశలో కొనసాగుతోంది. డిసెంబర్ 11 వరకు శని తిరోగమనంలోనే సంచార దశలో కొనసాగుతుంది... దీని కారణంగా పాత పరిష్కారం కాని పనులు కూడా సులభంగా పరిష్కారమవుతాయి. ఈ సమయంలో వ్యాపారాలు కూడా అద్భుతంగా ముందుకు కొనసాగుతాయి. అంతేకాకుండా బంపర్ ధన లాభాలు కూడా కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
ఈ రాశులవారికి బంపర్ ప్రయోజనాలు:
వృశ్చిక రాశి
సెప్టెంబర్ వరకు వృశ్చిక రాశివారికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో ఉన్న కష్టాలు సులభంగా తొలగిపోతాయి.. ఈ రాశివారికి జాతకంలో తొమ్మిదవ స్థానంలో గురుడు ఉండడం విశేషం.. దీంతో వీరికి అదృష్టం, ఉన్నత విద్య, సుదూర ప్రయాణాలకు సంబంధించిన ఎలాంటి పనులైనా సులభంగా కలిసి వచ్చే ఛాన్స్లు కనిపిస్తున్నాయి. దీని ఫలితంగా.. కొంతకాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు ఊపందుకునే ఛాన్స్లు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.. ప్రస్తుతం ఉద్యోగం చేస్తున్న వారికి అద్భుతమైన కొత్త కొత్త బాధ్యతలు కూడా లభిస్తాయి. దీంతో పాటు మంచి మంచి అవకాశాలు లభించే ఛాన్స్లు ఉన్నాయి. మీరు ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచిస్తున్నారా? ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఒక కొత్త మార్గం కూడా లభిస్తాయి. దీని కారణంగా వీరు డబ్బులు కూడా భారీ మొత్తంలో సంపాదిస్తారు. వ్యాపారంలో, గతంలో నిలిచిపోయిన ఒప్పందాలను ముందుకు తీసుకెళ్లే అవకాశం కూడా లభించడడం విశేషం.. డబ్బు విషయంలో.. ఈ రాశుల వారికి అకస్మాత్తుగా పెద్ద లాభాలు కూడా సొంతం చేసుకునే ఛాన్స్లు కనిపిస్తున్నాయి.. కొత్త ఆదాయ వనరు కూడా తిరిగి పొందుతారు. ముఖ్యమైన కుటుంబ నిర్ణయాలు కూడా మీకు అనుకూలంగా మారే ఛాన్స్లు ఉన్నాయి..
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశివారికి ఈ సమయం ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా గురు గ్రహం ప్రభావంతో ఈ సమయంలో వస్తున్న ఎలాంటి సమస్యలైన సులభంగా తొలగిపోతాయి. అంతేకాకుండా గురు గ్రహం జూన్ 2 నుంచి కర్కాటక రాశిలో ఉండడం వల్ల మీకు అద్భుతమైన ధన లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు కూడా సులభంగా పూర్తవుతాయి. పనిలో కొత్త బాధ్యత లభించే అవకాశం కూడా కనిపిస్తోంది. వీరికి భారీగా ఆత్మవిశ్వాసం కూడా పెరుగుతుంది.. దీని కారణంగా చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు కూడా సులభంగా పూర్తవుతాయి. అంతేకాకుండా కెరీర్ పరంగా వస్తున్న సమస్యలు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. ఆర్థిక విషయాలలో కూడా ఉపశమనం కలుగుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో తప్పకుండా ఆదాయాన్ని పెంచుకునే ప్రయత్నాలు చేయడం చాలా మంచిదని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
మకర రాశి
మకర రాశివారికి కూడా ఈ సమయంలో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా సెప్టెంబర్ వరకు భారీగా లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. పాత పరిచయం నుంచి భారీ మొత్తంలో ప్రయోజనాలు కూడా సొంతం చేసుకుంటారు. వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త ఒప్పందాలు, భాగస్వామ్యాల నుంచి కూడా అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కూడా పొందుతారు. ఉద్యోగంలో ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న మార్పులతో పాటు పదోన్నతులు కూడా తప్పకుండా కలుగుతాయి.. అలాగే మీ కష్టానికి కార్యాలయంలో అద్భుతమై గుర్తింపు కూడా లభిస్తుంది. దీంతో పాటు ఈ సమయంలో ఎలాంటి తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. గతంలో చిక్కుకుపోయిన డబ్బులు కూడా భారీ మొత్తంలో తిరిగి వస్తాయి.
(నోట్: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణుల నుంచి సేకరించి రాసింది మాత్రమే.. ఇది సాధారణ నమ్మకాలతో పాటు సమాచారంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. దీనిని ZEE తెలుగు న్యూస్ ధృవీకరించదు.)
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