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Saturn And Jupiter: శని, గురు గ్రహాల అద్భుతం.. ఈ 3 రాశులకు ఊహించని ధనలాభం, ప్రమోషన్లు!

Saturn And Jupiter Effect On Zodiac: సెప్టెంబర్‌లో శని, గురు గ్రహాలు ఒకే రాశిలో కలయిక జరపడం వల్ల కొన్ని రాశులవారికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా వస్తున్న సమస్యలు కూడా పూర్తిగా పరిష్కారమవుతాయి. కొన్ని రాశులవారికి ఉద్యోగాల్లో పదోన్నతులు కూడా లభిస్తాయి.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 19, 2026, 11:11 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 11:11 AM IST
Saturn And Jupiter: శని, గురు గ్రహాల అద్భుతం.. ఈ 3 రాశులకు ఊహించని ధనలాభం, ప్రమోషన్లు!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Saturn And Jupiter: శని, గురు గ్రహాల అద్భుతం.. ఈ 3 రాశులకు ఊహించని ధనలాభం, ప్రమోషన్లు!
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