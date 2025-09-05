English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Saturn Effect: శని ఎఫెక్ట్‌తో 2027 వరకు అదృష్టం, దురదృష్టం పొందే రాశులు ఇవే..

Saturn Effect On Zodiac Telugu: బృహస్పతి ప్రస్తుతం మీనరాశిలో సంచార దశలో ఉన్నాడు. 30 ఏళ్ల తర్వాత శనితో కలయిక జరిగింది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశుల వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఈ సమయంలో ఏయే రాశుల వారికి ఎలాంటి లాభాలు కలుగుతాయో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Sep 5, 2025, 11:32 AM IST

Saturn Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం బృహస్పతి గ్రహం ఇప్పుడు మీన రాశిలో సంచార దశలో ఉంది. దాదాపు 30 సంవత్సరాల తర్వాత శని గ్రహంలో సంచారం చేసింది. శని గ్రహం రెండున్నర ఏళ్ల తర్వాత కుంభ రాశిలో నుంచి మీన రాశిలోకి ప్రవేశించింది. 2027 సంవత్సరం వరకు శని మీనరాశిలోనే సంచార దశలో ఉండబోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. మీనరాశిలో ఈ గ్రహం ఉన్నప్పుడు కొన్ని రాశుల వారిపై ప్రత్యేకమైన ప్రభావం పడుతూ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా నాలుగురాశుల వారికి ఈ సమయంలో అదృష్టం కలిసి రాబోతోంది. శని గృహస్పతి రాశిలో ఉండడంవల్ల ఈ నాలుగు రాశుల వారికి ఊహించని ధన లాభాలు కలగబోతున్నాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందుల నుంచి కూడా విముక్తి కలుగుతుంది. 

చాలామంది శని దేవుడికి ఎంతో భయపడుతూ ఉంటారు.. ముఖ్యంగా శనిగ్రహం ఆ శుభ స్థానంలో ఉన్న రాశుల వారు ఎలాంటి కొత్త పనులు ప్రారంభించేందుకు ఇష్టపడరు.. ఏలినాటి శని తో బాధపడేవారు ఎన్నో సమస్యల బారిన పడతారు. అలాంటప్పుడు తప్పకుండా కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా శని గ్రహం ఆ శుభ స్థానంలో ఉన్న రాశుల వారు ఎప్పుడు ఇతరులకు అబద్ధం చెప్పకూడదు.  అంతేకాకుండా ఎవరి డబ్బులు మీతో ఉంచుకోకూడదు. అలాగే డబ్బులను మోసం చేయడం, ఇతరులను బాధ పెట్టడం, పేదరికంలో బాధపడుతున్న వారిని సమస్యలకు గురి చేయడం వంటి పనులు అస్సలు చేయకూడదు.

ఏలినాటి శని వివరాల్లోకి వెళితే.. ఇప్పుడు మేష రాశి వారికి ఏలినాటి శని మొదటి దశ నడుస్తోంది. ఇక మీన రాశి వారికి ఏలినాటి శని రెండవ దశ నడుస్తోంది. కుంభరాశి వారికి చివరి దశలో ఉంది. ఈ రాశుల వారు ఎల్లప్పుడూ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా వీరికి చాలా అడ్డంకులు వస్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి వీటిని దాటుకుంటూ ముందుకెళ్లడం చాలా మంచిది. శని సంచారం వల్ల ధనస్సు సింహరాశిల వారిపై ప్రత్యేకమైన ప్రభావం పడుతుంది. ఈ రెండు రాశుల వారికి వివిధ సమస్యల రావడమే కాకుండా, మానసిక ఒత్తిడి కూడా మెరుగుపడుతుంది. అలాగే ఆర్థిక సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి..

ఈ రాశుల వారికి శని అనుగ్రహం..
మిథున రాశి 
ముఖ్యంగా శని సంచారం వల్ల మిథున రాశి వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. వీరికి 2027 సంవత్సరం వరకు ఉద్యోగాల్లో నిరంతరం అభివృద్ధి జరుగుతుంది. అంతేకాకుండా జీతాలు కూడా భారీ మొత్తంలో పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. అలాగే సంపాదన కూడా భారీ మొత్తంలో పెరుగుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. దీంతోపాటు ఆర్థికపరమైన అంశాల్లో కూడా సులభంగా విజయాలు సాధించగలుగుతారు.

తులారాశి 
తులా రాశి వారికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి శత్రువుల నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఆర్థిక లాభాలు కలిగి కోరుకున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఉద్యోగాలపరంగా అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. ఎన్నో రకాల సమస్యల నుంచి కూడా ఈ సమయంలో ఉపశమనం కలుగుతుంది. 

ధనస్సు రాశి 
ధనస్సు రాశి వారికి నాలుగవ స్థానంలో శని ఉంటాడు. కాబట్టి వీరికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా కోరుకున్న కోరికలు కూడా సులభంగా నెరవేరుతాయి. ముఖ్యంగా ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడతాయి. అలాగే ఎలాంటి పనులు చేసిన విజయాలు సాధించే గొప్ప అదృష్టాన్ని పొందుతారు.

Also Read: King Cobra Laying Eggs Video: నోట్లో నుంచి గుడ్డు పెట్టిన పాము.. వీడియో చూస్తే షాక్‌ అవుతారు!

