/Shani Dev Effect: ఈ 3 రాశులకు ఏలినాటి శని బాధల నుంచి ఊరట, ఇకపై తిరుగుండదు!

Saturn Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో, శని దేవుడిని కర్మ, న్యాయానికి అధిపతిగా చెప్పుకుంటారు. అంతేకాకుండా దీనిని శక్తివంతమైన గ్రహంగా కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు.. అలాగే ఈ గ్రహం అన్నింటిలా కాకుండా చాలా నెమ్మదిగా ఒక గ్రహం నుంచి మరో గ్రహంలోకి సంచారం చేస్తుంది. అలాగే అప్పుడప్పుడు నక్షత్ర సంచారం కూడా చేస్తుంది. ఆగస్టు 20న శని నక్షత్రం సంచారం చేయబోతోంది.. ఈ గ్రహ సంచారం సమయంలో ఆర్థష్టమ శనితో బాధపడుతున్నవారికి అద్భుతమైన ఉపశమనం కలుగుతుంది.. ఈ రాశుల వారికి మానసిక ఒత్తిడి నుంచి ఉపశమనం కలగడమే కాకుండా.. అయితే, ఇది కొన్ని రాశులవారిపై తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా కూడా అద్భుతమైన లాభాలను తెచ్చి పెడుతుంది. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి శని బాధ నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుందో పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి:
మేష రాశివారికి ఏలినాటి శని మొదటి దశ ప్రారంభమయ్యింది. అయితే, ఈ నక్షత్ర సంచారం కారణంగా జీవితంలో వస్తున్న చిన్న చిన్న సమస్యలు కూడా పూర్తిగా పరిష్కారమవుతాయి. అంతేకాకుండా ఆకస్మిక అడ్డంకులు చాలా వరకు తగ్గే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. దీంతో పాటు ఆరోగ్య సంబంధిత సమస్యలు కూడా పరిష్కారమవుతాయి. దీంతో పాటు దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. దీంతో పాటు వ్యాపారాలు అద్భుతంగా ముందుకు సాగుతాయి. పెట్టుబడుల నుంచి కూడా భారీ ప్రయోజనాలు కూడా కలిగే ఛాన్స్లు కనిపిస్తున్నాయి.
కుంభ రాశి:
కుంభ రాశివారికి ఏలినాటి శని నడుస్తోంది. అయితే, వీరికి చివరి దశ కొనసాగుతోంది. శని నక్షత్ర మార్పు కారణంగా కుంభ రాశివారికి ఊహించని స్థాయిలో ఉపశమనం కలుగుతుంది. అంతేకాకుంగా దీర్ఘకాలికంగా ఉన్న మానసిక ఒత్తిడి నుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. అలాగే అనేక సమస్యల నుంచి బయపడే ఛాన్స్లు కనిపిస్తున్నాయి. ఆగిపోయిన పనులు కూడా సులభంగా ఊపందుకుంటాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత మెరుగుపడే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.
మీన రాశి:
మీన రాశివారికి కూడా ఏలినాటి శని కొనసాగుతోంది. అయితే, ఈ రాశివారికి కూడా ఇప్పుడు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా గందోరళ పరిస్థితుల నుంచి ఉపశమనం కూడా కలుగుతుంది. వీరికి కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం కూడా లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా కుటుంబ సభ్యుల నుంచి కూడా మంచి సపోర్ట్ కూడా పొందుతారు. అలాగే ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడే సూచనలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యలతో బాధపడేవారికి కూడా సులభంగా ఉపశమనం లభిస్తుంది.
శని దేవుని అనుగ్రహం పొందడానికి ఈ సమయంలో తప్పకుండాబ ప్రతి శనివారం రోజు రావి చెట్టు వృక్షం కింద ఆవాల నూనె దీపాన్ని వెలిగించాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా తప్పకుండా ఓం షణ్ శనైశ్చారయ నమః అనే మంత్రాన్ని జపించాలని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. పేదలకు నల్ల నువ్వులు, బియ్యపు పప్పు లేదా బట్టలు దానం చేయడం వల్ల అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారని వారు తెలుపుతున్నారు..
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