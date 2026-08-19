Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /ఆధ్యాత్మికం
  • /Shani Dev Effect: ఈ 3 రాశులకు ఏలినాటి శని బాధల నుంచి ఊరట, ఇకపై తిరుగుండదు!

Shani Dev Effect: ఈ 3 రాశులకు ఏలినాటి శని బాధల నుంచి ఊరట, ఇకపై తిరుగుండదు!

Saturn Effect On Zodiac: ఆగస్టు 20న శని నక్షత్ర మార్పుల కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి బంపర్‌ ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా వీరికి ఈ సమయంలో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలిగి.. ఏలినాటి శని ప్రభావం కూడా తగ్గిపోతుంది.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 19, 2026, 12:24 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 12:24 PM IST
Shani Dev Effect: ఈ 3 రాశులకు ఏలినాటి శని బాధల నుంచి ఊరట, ఇకపై తిరుగుండదు!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Harish Rao: మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు హౌస్ అరెస్ట్.. కోకాపేట్ వద్ద హైటెన్షన్.. భారీగా చేరుకున్న పోలీసులు..
2
3
4
5