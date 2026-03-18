Saturn Transit 2026: ఉత్తరాభాద్రపదలోకి శని కదలికలు.. ఏప్రిల్ నుంచి ఈ రాశుల వారికి అదృష్ట యోగం!

Saturn Transit 2026 Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా గ్రహాల గమనంలో మార్పులు మానవ జీవితంపై ఊహించని ప్రభావాన్ని చూపుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా కర్మ ఫలాదాతగా భావించి శని దేవుడు ఒక నక్షత్రం నుంచి మరొక నక్షత్రం వెళ్లడం వల్ల అత్యంత కీలక ఘట్టంగా జ్యోతిష శాస్త్రంలో పరిగణిస్తారు. ఇదిలా ఉంటే ఏప్రిల్ నెలలోని శని దేవుడు భాద్రపద నక్షత్రంలో కదలికలు జరపబోతున్నాడు. ఈ మార్పుల కారణంగా ఎంతో శక్తివంతమైన రాజయోగం కూడా ఏర్పడబోతోంది. దీనివల్ల కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థిక లాభాలు కూడా చేకూరబోతున్నట్లు జ్యోతిష్య శాస్త్రం ఎప్పుడు చెబుతున్నారు..
ప్రస్తుతం శని మీనరాశిలో సంచార దశలో ఉంది.. తన సొంత నక్షత్రమైన ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రంలోని కదలికలు జరపడం వల్ల శని ప్రభావం రెట్టింపు అవుతుంది. దీనివల్ల ఆయా రాశుల వారికి క్రమశిక్షణ విపరీతంగా పెరిగే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. దీంతోపాటు కష్టపడే తత్వం పెరిగి.. అనుకూలమైన శక్తులు కూడా పొందగలుగుతారు. అంతేకాకుండా కొన్ని రాశుల వారికి ఇది సువర్ణ కాలంగా భావించవచ్చు..
మేషరాశి
శని నక్షత్రంలో కదలికలు జరపడం వల్ల మేష రాశి వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలగబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా నిలిచిపోయిన పనులు వేగవంతమవుతాయి. అంతేకాకుండా నిరుద్యోగులకు కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. కార్యాలయాల్లో పై అధికారుల ప్రశంసలు కూడా దక్కుతాయి. ఆర్థిక స్థిరత్వం కూడా ఏర్పడటమే కాకుండా పాత బాకీలు వసూళ్లయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
మిథున రాశి
మిథున రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు అదృష్టం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. వ్యాపారస్తులకు నూతన పెట్టుబడులు లాభసాటిగా మారే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. విదేశీ ప్రయాణాలు కలిసి రాబోతున్నా. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరగడమే కాకుండా.. కుటుంబంలో చిన్నపాటి కలహాలు సర్దుమనిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అనుకున్న పనుల్లో అడ్డంకులు తొలగిపోయి.. భారీ మొత్తంలో ఆర్థిక లాభాలు కూడా పొందుతారు.
ధనస్సు రాశి
ధనస్సు రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు శని దేవుడి అనుగ్రహం వల్ల ఆకస్మిక ధనలాపాలు కలిగే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా రియల్ ఎస్టేట్ లేదా మార్కెట్ రంగాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టే, వ్యక్తులకు భారీ లాభాలు కూడా చేకూరుతాయి. అలాగే వ్యాపారాలు చేస్తున్న వ్యక్తులు ఈ సమయంలో మంచి లాభాలు కూడా పొందుతారు. విద్యార్థులు పోటీల్లో అద్భుతమైన ఫలితాలు పొందుతారు. ఆరోగ్యపరంగా ఉన్న దీర్ఘకాలిక సమస్యలు తగ్గుముఖం పడతాయి. అంతేకాకుండా ఎలాంటి పనులు చేసిన మంచి లాభాలు పొందుతారు.
Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!
