Horoscope 2026: అస్తమించబోతున్న శని, గురు, అంగారక గ్రహాలు.. జాక్పాట్ కొట్టబోయే రాశులు ఇవే!

Horoscope Telugu News 2026: 2026 సంవత్సరం ప్రారంభమై ఇప్పటికి 11 రోజులు కావస్తోంది. ఈ సంవత్సరంలో అనేక ప్రధాన గ్రహాలు రాశి సంచారం చేయబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ ఏడాదిలో కొన్ని గ్రహాలు తిరోగమన నుంచి సక్రమ మార్గంలోకి కూడా రాబోతున్నాయి. ఇక ఇదే సమయంలో మరికొన్ని గ్రహాలు తిరోగమనం కూడా చేయబోతున్నాయి. ఈ జాబితాలోని అంగారక గ్రహంతో పాటు శని గ్రహం గృహస్పతి విరహాలు ఉన్నాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం అంగారక గ్రహంమే రెండవ తేదీన అస్తమించబోతోంది. అలాగే బృహస్పతి గ్రహం ఆగస్టు 12వ తేదీన తిరోగమనం చేయబోతోంది. శని ఏప్రిల్ 22వ తేదీన అస్తమించబోతోంది. మొత్తం మీద ఈ ఏడాదిలో మూడు ప్రధాన గ్రహాలు అస్తమించబోతున్నాయి.
ప్రతి గ్రహం ఏదో ఒక సమయంలో తప్పకుండా అస్తమిస్తుంది. దీనివల్ల కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో ఆకస్మిక మార్పులు సంభవించే అవకాశాలుంటాయి. ముఖ్యంగా ఈ అన్ని గ్రహాలు శుభస్థానంలో ఉన్న రాష్ట్ర వారికి తప్పకుండా ఆకస్మిక లాభాలు కలుగుతూ ఉంటాయి. జీవితంలో పెద్ద పెద్ద మార్పులు రావడమే కాకుండా. ఖగోళ మార్పులు కూడా వచ్చే అవకాశాలుంటాయి. అలాగే ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారు కూడా జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి ఉంటుంది. ఆయా రాశుల వారిపై ఈ సమయంలో కీడు ప్రభావం కూడా పడుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అయితే, జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. ఈ మూడు గ్రహాలు అస్తమించడం వల్ల ప్రధాన ప్రభావం ఏ రాశుల వారిపై పడుతుందో తెలుసుకోండి.
ఈ రాశుల వారిపై ప్రత్యేకమైన ప్రభావం..
మేషరాశి
మేషరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ శక్తివంతమైన మూడు గ్రహాలు అస్తమించడం వల్ల ఆర్థిక సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఆదాయం క్రమంగా పెరిగే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే ఆదాయ ఖర్చులు కూడా పూర్తిగా తగ్గిపోయే సూచనలు ఉన్నాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో స్టాక్ మార్కెట్లలో తొందరపడి పెట్టుబడులు పెట్టడం అంత మంచిది కాదు. అలాగే గతంలో చేసిన తప్పులనుంచి పరిష్కారం కూడా పొందుతారు. ఎలాంటి పెట్టుబడులు పెట్టిన ఈ సమయంలో అద్భుతమైన ధన లాభాలు పొందే అవకాశాలున్నాయి. ఆర్థిక పరిస్థితులు గతంలో కంటే ఇప్పుడు మరింత బలంగా మారే అవకాశాలున్నాయి.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా ఆర్థిక పరిస్థితులు ఊహించని స్థాయిలో మారిపోతాయి. గతంలో నిలిచిపోయిన డబ్బులు ఈ సమయంలో తిరిగి పొందే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా కుటుంబ జీవితం కూడా చాలా ప్రశాంతంగా సాగుతుంది. జీవిత భాగస్వామితో ఆర్థిక విషయాల్లో వస్తున్న సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. కుటుంబ జీవితం చాలా ప్రశాంతంగా ముందుకు కొనసాగుతుంది. స్టాక్ మార్కెట్లతో పాటు మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో పొదుపు ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ సమయంలో సంపాదన అనుకున్నంత స్థాయిలో పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా పొదుపు కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరగడం విశేషం. అలాగే ఈ సమయంలో కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ఆర్థిక సహాయం పొందడమే.. కాకుండా కొన్ని ఇంటికి సంబంధించిన కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకోగలుగుతారు. ఆలోచనాత్మకంగా పెట్టుబడులు పెట్టి దీర్ఘకాలిక లాభాలు కూడా పొందుతారు. స్టాక్ మార్కెట్లలో నష్టాలు తగ్గి వీరు లాభాల బాటలు పట్టే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఎప్పటినుంచో అనుకుంటున్న పనుల్లో విజయాలు కూడా సాధిస్తారు.
