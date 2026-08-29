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శని-కుజుల కేంద్ర యోగం.. సెప్టెంబర్ నుంచి ఈ రాశుల వారికి డబ్బే డబ్బు!

Saturn-mars Alignment Effect: శని, కుజ గ్రహాలు సెప్టెంబర్ ఒకటవ తేదీన 90 డిగ్రీల కోణంలోకి రాబోతున్నాయి. దీని కారణంగా కేంద్ర యోగం ఏర్పడుతుంది. ఈ యోగ ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారికి దిమ్మతిరిగే ధన లాభాలు కలగబోతున్నాయి..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 29, 2026, 10:40 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 10:40 AM IST
శని-కుజుల కేంద్ర యోగం.. సెప్టెంబర్ నుంచి ఈ రాశుల వారికి డబ్బే డబ్బు!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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