/శని-కుజుల కేంద్ర యోగం.. సెప్టెంబర్ నుంచి ఈ రాశుల వారికి డబ్బే డబ్బు!

Saturn-mars Alignment Effect On Zodiac: సెప్టెంబర్ ఒకటో తేదీ నుంచి శని కుజ గ్రహాలు ఒకదానికొకటి 90 డిగ్రీల కోణంలోకి రాబోతున్నాయి. దీనివల్ల కేంద్ర యోగము ఏర్పడుతుంది. జ్యోతిష శాస్త్రంలో ఈ యోగం కృషి, క్రమశిక్షణ, ధైర్యంతో పాటు పట్టుదలకు సూచికగా భావిస్తారు. అయితే, జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం... కుజ, శని గ్రహాల ఈ స్థానం వల్ల చాలా కాలంగా ఉద్యోగాలు వ్యాపారాల పరంగా నిలిచిపోయిన పనులు వేగవంతం అవుతాయి. దీంతోపాటు ఆర్థిక రంగంలో పురోగతి కూడా లభిస్తుంది. సరైన వ్యూహంతో కష్టపడి ముందుకు తాగితే.. అద్భుతమైన పురోగతితో పాటు ధన లాభాలు కూడా కలుగుతాయి.
ఈ రాశుల వారికి గోల్డెన్ జాక్పాట్..
మిథున రాశి
ముఖ్యంగా శని, కుజ గ్రహాల కలయికతో మిధున రాశి వారికి వృత్తిలో అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా పనుల్లో కొత్త బాధ్యతలు రావడమే కాకుండా నిలిచిపోయిన ప్రణాళికలు తిరిగి ప్రారంభించి.. భవిష్యత్తులో అద్భుతమైన నాబాలు పొందుతారు. వ్యాపారవేత్తలకు కొత్త కాంట్రాక్టులు లభించడమే కాకుండా తమ వ్యాపారాలను విస్తరించుకునే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆదాయం కూడా ఈ సమయంలో అంచలంచలుగా పెరుగుతుంది. అలాగే ఖర్చులపై నియంత్రణ ఉంచడం చాలా మంచిదని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా సంబంధాలు మనసు విప్పి మాట్లాడటం వల్ల అనేక రకాల అపార్ధాలనుంచి విముక్తి లభిస్తుంది. అలాగే కుటుంబంలో కూడా మీ అభిప్రాయాలకు విలువ ఉంటుంది..
కన్య రాశి
కన్య రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కేంద్ర యోగం కెరియర్ పరంగా అనేక మార్పులను తీసుకువస్తుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులను అందించడమే కాకుండా కొత్త బాధ్యతలను అందిస్తుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు ఈ సమయంలో తప్పకుండా వేగవంతమవుతాయి.. వ్యాపారస్తులకు పాత పరిచయాల నుంచి ప్రయోజనాలు కూడా లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థిక విషయాల్లో సరిగ్గా ప్రణాళికలు వేసుకొని మంచి ఫలితాలు పొందగలుగుతారు. కష్టానికి తగిన సానుకూలమైన ఫలితాలు తప్పకుండా పొందగలుగుతారు..
ధనస్సు రాశి
ధనస్సు రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులను కూడా కుజ శని గ్రహాల కలయిక అద్భుతమైన ప్రయోజనాలనుందిస్తుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపార భాగస్వామితో కలిసి పెద్ద పెద్ద నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఆదాయ వనరులు కూడా విపరీతంగా పెరిగి వ్యక్తుల సపోర్టుతో విశేషమైన లాభాలు సొంతం చేసుకోగలుగుతారు. ప్రేమ సంబంధాలు మరింత మెరుగుపడి అనుకున్న ధన లాభాలు కూడా పొందగలుగుతారు. కుటుంబంలో సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలతో పాటు హోదా పెరుగుతుంది..
మీన రాశి
మీనరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కేంద్ర యోగంతో ఆర్థికంగా బోలేడు లాభాలు చేకూరే అవకాశాలు ఉన్నాయి. వృత్తి సంబంధిత సమస్యలు పరిష్కారం కావడమే కాకుండా ఉద్యోగాలు మార్పులు కూడా వస్తాయి. కొత్త బాధ్యతలు పొంది అనుకున్న ధన లాభాలు సొంతం చేసుకుంటారు. అంతేకాకుండా ఆర్థిక విషయాల్లో ఎలాంటి తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడం మంచిది. ముఖ్యంగా పలుకుబడి పెరగడం కారణంగా వీరు జీవితంలో అద్భుతమైన ఆనందాన్ని సొంతం చేసుకుంటారు.. గౌరవ మర్యాదలు కూడా పెరిగి డబ్బులు భారీగా పొందగలుగుతారు.
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