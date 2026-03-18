Saturn Mars Effect: ఏప్రిల్ 2 నుంచి శని-మంగళ యోగం.. ఈ రాశులవారి ఊహించని మార్పులు!

Saturn Mars Effect Zodiac 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహ కదలికలాన్ని మానవ జీవితాల పై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా 2026 సంవత్సరం ఏప్రిల్ రెండవ తేదీన ఒక కీలక పరిణామం చోటు చేసుకోబోతోంది. సుమారు 18 నెలల తర్వాత అంగారకుడు గురుగ్రహానికి చెందిన మీనరాశిలోకి సంచారం చేయబోతున్నాడు. అక్కడ అప్పటికి సూర్యుడుతో పాటు శని శుక్ర గ్రహాలు సంచార దశలో ఉన్నాయి.. దీనివల్ల మీన రాశిలో అనేక గ్రహాల కలయిక ఏర్పడబోతోంది. ముఖ్యంగా జ్యోతిష్య పరిభాషలో శని మంగళ సంయోగం కూడా ఏర్పడుతుంది. అయితే, ఈ సంయోగం అత్యంత ప్రమాదకరమైనదిగా చెప్పుకుంటారు..
ఈ రెండు గ్రహాల సంయోగం వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా తీవ్ర ప్రభావం పడుతుందట. ముఖ్యంగా అన్ని దేశాల్లో అశాంతి నెలకొనే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కొన్ని దేశాల మధ్య యుద్ధ వాతావరణం ముదిరే ప్రమాదం కూడా ఉందని జ్యోతిష్య శాస్త్రాన్ని గునులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ మార్పులు ఐదు రాశుల వారిపై ఆర్థికంగాను.. ఆరోగ్యంగాను అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచిస్తున్నాయి. అయితే, ఈ సమయంలో తప్పకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాల్సిన రాశులేవో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
ప్రభావితం కాబోతున్న రాశులు ఇవే..
మేషరాశి
మేష రాశి వారికి 12వ స్థానంలో శని మంగళ గ్రహాల కలయిక జరగబోతోంది. దీని కారణంగా ఎలాంటి పనులు చేపట్టిన వీరు తీవ్ర ఒత్తిడికి గురవుతూ ఉంటారు.. అంతేకాకుండా అనేక సవాళ్లు ఎదురయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. నమ్మిన వారు నుంచి మోసాలు జరిగే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. శక్తి సామర్థ్యాలు తగ్గినట్లు అనిపించినప్పటికీ.. కాస్త జాగ్రత్తగా ముందుకు వెళ్లడం వల్ల మంచి ప్రయోజనాలు పొందగలుగుతారు. ముఖ్యంగా వీరు అపరిచితులతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది.
కన్య రాశి
కన్యా రాశి వారికి ఏడవ స్థానంలో శని మంగళ యోగం ఏర్పడటం వల్ల వైవాహిక జీవితంలో అనేక సమస్యలు రావచ్చని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో ఊహించని గొడవలు కూడా చోటు చేసుకోబోతున్నాయని వారు చెబుతున్నారు. అలాగే ఈ సమయంలో వ్యాపారాలు చేసేవారు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిది. ముఖ్యంగా అనేక సంక్లిష్టమైన పరిస్థితులు ఏర్పడినప్పటికీ, ఈ సమయంలో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉంటే మంచి ఫలితాలు పొందడం ఖాయమని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి ఐదవ స్థానంలో ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక జరిగింది.. దీని కారణంగా పిల్లల విషయంలో ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం వస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఆర్థిక పరిస్థితులు కూడా గతంలో కంటే మరింత ఒడిదుడుకులకు దారి తీసే అవకాశాలున్నాయి. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో మనస్పార్ధాలు వచ్చే ఛాన్స్ కూడా ఉంది. అంతేకాకుండా మాటపై నియంత్రణ కూడా చాలా అవసరమని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు.
మకర రాశి
మూడవ స్థానంలో మకర రాశి వారికి ఈ రెండు గ్రహాల కలయిక జరుగుతుంది.. అయితే, వీరికి ఈ సమయంలో ధైర్యం పెరిగినప్పటికీ మొండితనం వల్ల అనేక ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. తోబుట్టులతో లేదా కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలు కూడా తరలితే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆర్థిక లాభాలు ఉన్నప్పటికీ.. మానసిక ఒత్తిడి తీవ్రంగా పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యం కాస్త జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవడం చాలా మంచిది.
Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!
