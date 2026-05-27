/Saturn-Mars Effect: శని, కుజ గ్రహాల అద్భుత కలయిక.. అక్టోబర్ వరకు ఈ 4 రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు!

Saturn-Mars Conjunction Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. కుజ, శని గ్రహాల ప్రభావం వల్ల అక్టోబర్ వరకు నాలుగు నాలుగు రాశుల వారి తలరాతలు మారబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో వృత్తి, వ్యాపారం, సామాజిక గౌరవం వంటి విషయాల్లో ఊహించని మార్పులు సంభవించే అవకాశాలున్నాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం కుజ గ్ర హాన్ని బలంతో పాటు ధైర్యం, శ్రమ ఫలితాలకు సూచికగా భావిస్తారు. అలాగే శనిని కర్మ స్థిరత్వం, వ్యక్తిగత జీవితంలో ఊహించని మార్పులకు సూచికగా చెప్పుకుంటాయి. ఇలాంటి రెండు గ్రహాలు కొన్ని రాశుల వారిపై ప్రభావం చూపితే.. జీవితంలో అనుకోని మార్పులు సంభవిస్తూ ఉంటాయి. ఈ సమయంలో అనుకోని అద్భుతమైన లాభాలు పొందే అవకాశాలుంటాయి. అయితే అక్టోబర్ నెల వరకు ఏ రాశుల వారికి ఈ సమయం శుభప్రదంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..
ఈ రాశులవారికి బంఫర్ జాక్పాట్..
మేషరాశి
మేషరాశి వారికి శని కుజ గ్రహాల ప్రభావంతో ఈ సమయంలో ఉద్యోగాల్లో గొప్ప గొప్ప అవకాశాలు లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా పదోన్నతులు లభించి వ్యాపారాల పరంగా కూడా అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు. పోటీ పరీక్షలలో కూడా మంచి విజయాలు సాధిస్తారని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. చాలాకాలంగా ఉన్న పెయింటింగ్ లో ఉన్న పనులు ఈ సమయంలో తప్పకుండా పూర్తవుతాయి. కుటుంబ జీవితంలో కూడా అద్భుతమైన ఆనందం లభించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
సింహరాశి
సింహరాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో ఆత్మవిశ్వాసం బాగా పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా సమాజంలో ఒక గౌరవం లభించి గుర్తింపు కూడా కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. వ్యాపార రంగాల్లో ఉన్నవారికి ఇది చాలా శుభ్రంగా ఉంటుంది.. ముఖ్యంగా కొత్త పెట్టుబడులో నుంచి భారీ మొత్తంలో ధన లాభాలు చేకూరే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. విదేశీ వ్యవహారాల్లో కూడా అనుకూలమైన ఫలితాలు లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా భారీ మొత్తంలో ధనాన్ని కూడా సొంతం చేసుకోగలుగుతారు.
తులారాశి
తులా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు శని, కుజ గ్రహాల ప్రభావంతో ఆర్థికంగా చాలా వరకు అదృష్టాన్ని సొంతం చేసుకోగలుగుతారు. ఆదాయం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. పనుల్లో కొత్త బాధ్యతలు కూడా లభిస్తాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకొని జీవితాన్ని ముందుకు సాగించడం చాలా మంచిది. లేదంటే వీరికి చిన్న చిన్న సమస్యలు వచ్చే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
మకర రాశి
మకర రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా కుజ శని గ్రహాల ప్రభావంతో కెరీర్లో పెద్దపెద్ద మార్పులు సంభవించబోతున్నాయి. అంతే కాకుండా ఉద్యోగ రంగాల్లో మంచి పురోగతి కూడా సాధించగలుగుతారు. వ్యాపారాల్లో కొత్త ఒప్పందాలకు కుదిరే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. చాలాకాలంగా కఠోరంగా శ్రమ పడే వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో మంచి ఫలితాలు లభించబోతున్నాయి. వీరికి తప్పకుండా ఈ సమయంలో ఆత్మవిశ్వాసం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది.. కుటుంబ జీవితంలో కూడా అనేక మార్పులు వస్తాయి.
గమనిక..
