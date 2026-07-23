/శ్రావణ మాసంలో శని దేవుడి కీలక మార్పు.. ఈ రాశుల వారికి డిసెంబర్ వరకు హెచ్చరిక!

Saturn Retrograde 2026 Effect On Zodiac: నవగ్రహాల్లో న్యాయాధిపతిగా భావించే.. శనిదేవుడి గమనంలో కీలక మార్పు జరగబోతోంది.. 2026 జూలై 27న శని గ్రహం మీన రాశిలో వక్ర గమనం ప్రారంభమవుతుంది. ఈ వక్ర సంచారం డిసెంబర్ 11 వరకు సుదీర్ఘ కాలం పాటు కొనసాగుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. మరోవైపు, జూలై 30 నుంచి పవిత్ర శ్రావణ మాసం ప్రారంభం కాబోతోంది.. శ్రావణ మాసంలో శని వక్ర గమనం చేపట్టడం జ్యోతిష్య శాస్త్ర రీత్యా ఎంతో ప్రాధాన్యత సంతరించుకుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ సమయంలో నాలుగు రాశుల వారు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆరోగ్యం, ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా కొన్ని సందర్భాల్లో తప్పకుండా ఓర్పుతో వ్యవహరించడం చాలా మంచిది. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారు తప్పకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి:
మేష రాశి వారికి శని వక్రగమనంలో వెళ్లడం కారణంగా వృత్తి, ఉద్యోగ రంగాల్లో తీవ్రమైన పని ఒత్తిడి పెరుగుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. హఠాత్తుగా అదనపు బాధ్యతలు భుజాన పడటం వల్ల తీవ్ర సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. కార్యాలయంలో ఉన్నతాధికారులతో అభిప్రాయ భేదాలు తలెత్తే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.. వ్యాపారస్తులు ఈ సమయంలో కొత్తగా పెట్టుబడులు పెట్టడం శ్రేయస్కరం కాదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. పెట్టిన పెట్టుబడులు లేదా రావాల్సిన డబ్బులు నిలిచిపోయే ఛాన్స్లు కనిపిస్తున్నాయి. అనవసర వాదనలకు, తగాదాలకు దూరంగా ఉండాల్సి ఉంటుంది..
కర్కాటక రాశి:
కర్కాటక రాశి జాతకులకు ఈ కాలం ఆర్థిక, కుటుంబ పరంగా కొన్ని ప్రతికూల ఫలితాలను అందించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ఊహించని రీతిలో ఖర్చులు పెరిగి బడ్జెట్ తలకిందులవుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య మనస్పర్థలు.. మానసిక ఆందోళనలు పెరిగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆరోగ్య విషయంలో ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం వహించవద్దు. ముఖ్యంగా వాహనాలు నడిపేటప్పుడు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు..
మకర రాశి:
శని అధిపతిగా ఉన్న మకర రాశి వారికి ఈ వక్ర గమనం వ్యాపార రీత్యా కష్టకాలాన్ని అందిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. లాభదాయకంగా కనిపిస్తున్న ఒప్పందాలు కూడా చివరి నిమిషంలో చేతిదాటిపోయే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలలో విభేదాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఎవరికీ అప్పులు ఇవ్వకూడదని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. మాట్లాడేటప్పుడు మాట తీరుపై నియంత్రణ అవసరం. ప్రతి ఆర్థిక నిర్ణయాన్ని ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించి తీసుకోవడం మేలని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
మీన రాశి:
శని మీన రాశిలోనే వక్ర గమనం చేయడం వల్ల ఈ రాశి వారిపై ప్రభావం కాస్త ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. చేతికి అందివచ్చిన ప్రాజెక్ట్లు చివరి క్షణంలో నిలిచిపోవడం తీవ్ర నిరాశకు గురిచేస్తాయి. ఊహించని భయాలు, నిద్రలేమి, మానసిక అశాంతి వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి. కోర్టు, చట్టపరమైన వ్యవహారాలకు సాధ్యమైనంత వరకు దూరంగా ఉండటం శ్రేయస్కరం.. ఈ సమయంలో ఆర్థికండా కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది.
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