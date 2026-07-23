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శ్రావణ మాసంలో శని దేవుడి కీలక మార్పు.. ఈ రాశుల వారికి డిసెంబర్ వరకు హెచ్చరిక!

Saturn Retrograde 2026: శ్రావణ మాసంలో శని గ్రహం వక్రగమనంలోకి వెళ్లడం కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి ఊహించని సమస్యలు వస్తాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికండా కూడా చాలా వరకు నష్టపోయే ఛాన్స్‌ ఉంది. కాబట్టి డిసెంబర్‌ నెల వరకు ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

Published: Jul 23, 2026, 11:10 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 11:10 AM IST
శ్రావణ మాసంలో శని దేవుడి కీలక మార్పు.. ఈ రాశుల వారికి డిసెంబర్ వరకు హెచ్చరిక!

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శ్రావణ మాసంలో శని దేవుడి కీలక మార్పు.. ఈ రాశుల వారికి డిసెంబర్ వరకు హెచ్చరిక!
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