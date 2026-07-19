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వక్రగతిలోకి శని.. జూలై 26 నుంచి ఈ 5 రాశుల వారికి కాసుల వర్షం.. ఊహించని ధనలాభం!

Saturn Retrograde 2026 Effect: శని గ్రహం వక్రీలోకి వెళ్లడం కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి జూలై 26 నుంచి ఊహించని ధన లాభాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా బోలెడు లాభాలు కలుగుతాయి. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 19, 2026, 10:14 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 10:14 AM IST
వక్రగతిలోకి శని.. జూలై 26 నుంచి ఈ 5 రాశుల వారికి కాసుల వర్షం.. ఊహించని ధనలాభం!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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వక్రగతిలోకి శని.. జూలై 26 నుంచి ఈ 5 రాశుల వారికి కాసుల వర్షం.. ఊహించని ధనలాభం!
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