/వక్రగతిలోకి శని.. జూలై 26 నుంచి ఈ 5 రాశుల వారికి కాసుల వర్షం.. ఊహించని ధనలాభం!

Saturn Retrograde 2026 Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. గ్రహాల్లోకెల్లా అత్యంత నెమ్మదిగా కదిలే శని దేవుడు త్వరలోనే మార్పులు చేయబోతోంది.. జూలై 26, 27 మధ్య రాత్రి 1:25 గంటలకు శని గ్రహం వక్రీలోకి వెళ్లబోతోంది.. ఈ వక్రగతి కారణంగా దాదాపు 4 నెలల 10 రోజుల పాటు కొన్ని రాశులవారికి ఆర్థికంగా అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగగా డిసెంబర్ 11 ఉదయం 5 గంటల వరకు మీన రాశిలో వక్రగతిలోనే ఉండబోతోంది.
సాధారణంగా శని వక్ర అంటే చాలా రాశులవారు భయపడతారు.. కానీ ఈ సారి జూలై నుంచి జరగబోయే ఈ మార్పు 5 రాశుల వారికి అపారమైన ధనలాభాన్ని, కెరీర్ విజయాన్ని పొందుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. కొన్ని రాశులవారు ఊహించని అదృష్టాన్ని పొందుతారు. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి శుభప్రదంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ రాశులవారికి బంపర్ లాభాలు:
మకర రాశి:
మకర రాశివారికి ఈ సమయంలో అన్ని రకాల మానసిక, ఆర్థిక సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. కెరీర్లో ఊహించని పురోగతి కూడా లభిస్తుంది. కుటుంబ సంబంధాలు మరింత బలపడతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా అన్నదమ్ములు, అక్కాచెల్లెళ్ల మధ్య ఉన్న పాత విభేదాలు, మనస్పర్థలు తొలగిపోయి బంధం మరింత బలపడే ఛాన్స్లు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.
తులా రాశి:
తులా రాశి వారికి శని దేవుడి అనుగ్రహంతో భౌతిక సుఖాలతో పాటు విలాసాలు పెరుగుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.. జీవితంలో సౌకర్యాలు మెరుగుపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీరు గతంలో పడిన కష్టానికి ఇప్పుడు తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. కంపెనీల నుంచి ఉద్యోగ ఆఫర్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఆరోగ్యం విషయంలో మాత్రం ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం వహించవద్దని జ్యోతిష్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
వృషభ రాశి:
వృషభ రాశివారికి శనివ్రగతి కారణంగా భారీ ప్రయోజనాలను చేకూరుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.. సుదీర్ఘకాలంగా ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న నిరుద్యోగులకు మంచి ప్యాకేజీతో కూడిన ఉద్యోగావకాశాలు లభిస్తాయి.. ఇంటర్వ్యూలలో విజయాలు కూడా సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులు ఈ సమయంలో అద్భుతమైన ఫలితాలు కలుగుతాయి.. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా పూర్తవుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
మీన రాశి:
ప్రస్తుతం మీన రాశివారికి ఏల్నాటి శని రెండో దశ కొనసాగుతోంది. సాధారణంగా ఇది కష్టకాలంగా భావించినప్పటికీ.. శని వక్రీ కావడం వల్ల దీని తీవ్రత చాలా వరకు తగ్గుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఈ 4 నెలల కాలంలో మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగ పనులు వేగం పుంజుకుంటాయి. కొత్త వ్యక్తుల పరిచయాలు మీ వ్యాపార వృద్ధికి ఎంతగానో తోడ్పడతాయి.
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