/శని వక్రగతి 2026 ఎఫెక్ట్‌.. జూలై 27 నుంచి ఈ 3 రాశుల వారికి కష్టాలు.. మీ రాశి ఉందా?

Saturn Retrograde 2026 Effect: జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో న్యాయదేవుడిగా, కర్మఫల ప్రదాతగా భావించే శని దేవుడు త్వరలోనే తన గమనాన్ని మార్చుకోబోతున్నాడు. ఈ మార్పు కొన్ని రాశుల వారికి తీవ్రమైన ఇబ్బందులను, సవాళ్లను తీసుకువచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి.. జ్యోతిష్య నిపుణులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. 2026 జూలై 27వ తేదీన శని దేవుడు మీన రాశిలో వక్రగమనాన్ని ప్రారంభించనున్నాడు. ఈ వక్ర స్థితి 2026 డిసెంబర్ 11 వరకు కొనసాగుతుందని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. అంటే రాబోయే నాలుగున్నర నెలల పాటు కొన్ని రాశుల వారు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాల్సి ఉంటుంది.. డిసెంబర్ 11న శని మళ్లీ సక్రమ మార్గంలోకి వచ్చిన తర్వాతే వీరికి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
ఏల్నాటి శని బాధితులకు మరిన్ని సమస్యలు..
సాధారణంగా ఏల్నాటి శని నడుస్తున్న రాశులపై శని వక్రగమనం అత్యంత తీవ్రమైన ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతుందని మనందరికీ తెలుసు.. శని వెనక్కి తిరిగినప్పుడు శక్తి ప్రభావం మరింత పెరుగుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతూ ఉంటారు. దీనివల్ల ఇప్పటికే ఇబ్బందులు పడుతున్న రాశుల వారి సమస్యలు రెట్టింపు అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది.. ఈ సమయంలో ముఖ్యంగా మూడు రాశుల వారు చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి సమస్యలు వస్తాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి (Mesha Rashi)
మేష రాశి వారికి శని వక్రగమనం వల్ల ఆర్థిక పరంగా.. మానసిక పరంగా తీవ్రమైన ఒత్తిడి వంటి సమస్యలు కూడా వస్తాయి.. మీరు ప్రస్తుతం చేపట్టిన ప్రాజెక్టులు లేదా పనులలో ఊహించని అడ్డంకులు ఎదురవుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఈ సమయంలో ఖర్చులు అకస్మాత్తుగా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. ఈ నాలుగున్నర నెలల పాటు ఎలాంటి పెద్ద పెట్టుబడులు పెట్టకపోవడం చాలా మంచిది.. ఎవరికీ అప్పులు ఇవ్వడం కానీ.. తీసుకోవడం కానీ చేయకపోవడం మంచిది.. లేదంటే భారీ నష్టాలను చవిచూడాల్సి వస్తుంది.
కుంభ రాశి (Kumbha Rashi)
కుంభ రాశి వారికి ప్రస్తుతం ఏల్నాటి శని రెండో దశ కొనసాగుతోంది. శని వక్రగమనం వల్ల వీరి సమస్యలు రెట్టింపు అయ్యే ప్రమాదం ఉందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. పని ప్రదేశంలో వీరికి సహోద్యోగులతో లేదా పైఅధికారులతో తీవ్రమైన వాదోపవాదాలు జరిగే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి.. ఈ కాలంలో సమయంలో ఆరోగ్య సంబంధిత సమస్యలు కూడా వస్తాయి. పాత వ్యాధులు మళ్లీ ఇబ్బంది పెట్టవచ్చని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. మీ మాట తీరుపై.. కోపంపై ఖచ్చితమైన నియంత్రణ ఉంచుకోవాల్సి ఉంటుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారు ఎలాంటి తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు.
మీన రాశి (Meena Rashi)
శని దేవుడు మీన రాశిలోనే వక్రగమనంలోకి వెళ్లడం.. అలాగే మీన రాశి వారికి ప్రస్తుతం ఏల్నాటి శని మొదటి దశ నడుస్తుండటంతో ఈ రాశి వారే అందరికంటే ఎక్కువగా ప్రభావితం అవుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. నిరంతరం మానసిక ఆందోళనతో పాటు కుటుంబంలో కలహాలు, గృహ వాతావరణంలో అశాంతి నెలకొనే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. మీరు చేసే పనులలో విపరీతమైన ఆలస్యం జరగడం వల్ల తీవ్ర నిరాశకు లోనవుతారు. ఎంత కష్టపడినా తగిన ప్రతిఫలం దక్కడం లేదనే భావన కలుగుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అదృష్టం అస్సలు కలిసిరాకపోవడంతో పాటు బోనస్గా అనే సమస్యలు వస్తాయి.. ఈ రాశి వారు ఎంతో ఓపికతో వ్యవహరించాలి. ప్రతిరోజూ క్రమం తప్పకుండా శని చాలీసా పఠించడం వల్ల శని దేవుని కీడు ప్రభావం నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.
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