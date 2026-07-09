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శని వక్రగతి 2026 ఎఫెక్ట్‌.. జూలై 27 నుంచి ఈ 3 రాశుల వారికి కష్టాలు.. మీ రాశి ఉందా?

Saturn Retrograde 2026: జూలై 27వ తేదిన శని గ్రహం మీన రాశిలో వక్రగతిలోకి వెళ్లబోతోంది. దీని కారణంగా కొన్ని రాశులవారిపై ఊహించని ప్రభావం పడుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు కూడా ఎదుర్కొంటారు. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారు జాగ్రత్తగా ఉండాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 09, 2026, 12:07 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 12:07 PM IST
శని వక్రగతి 2026 ఎఫెక్ట్‌.. జూలై 27 నుంచి ఈ 3 రాశుల వారికి కష్టాలు.. మీ రాశి ఉందా?
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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శని వక్రగతి 2026 ఎఫెక్ట్‌.. జూలై 27 నుంచి ఈ 3 రాశుల వారికి కష్టాలు.. మీ రాశి ఉందా?
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