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శ్రావణం నుంచి కార్తీక మాసం వరకు శని తిరోగమనం.. ఈ 4 రాశుల వారికి కాసుల వర్షం!

Saturn Retrograde 2026 Effect: శ్రావణం నుంచి కార్తీక మాసం వరకు శని తిరోగమనంలో ఉండబోతున్నాడు. అయితే, ఈ సమయంలో 4 రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా దిమ్మతిరిగే లాభాలు కలుగుతాయి. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారికి లాభదాయకంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 15, 2026, 10:27 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 10:27 AM IST
శ్రావణం నుంచి కార్తీక మాసం వరకు శని తిరోగమనం.. ఈ 4 రాశుల వారికి కాసుల వర్షం!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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