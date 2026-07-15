/శ్రావణం నుంచి కార్తీక మాసం వరకు శని తిరోగమనం.. ఈ 4 రాశుల వారికి కాసుల వర్షం!

Saturn Retrograde 2026 Effect Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శని దేవుడిని న్యాయదేవతగా, కర్మఫల ప్రదాతగా భావిస్తూ ఉంటారు. శని దేవుని గమనంలో వచ్చే మార్పులు అన్ని రాశుల వారి జీవితాలపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఇదిలా ఉంటే జూలై 27న ఒక పెద్ద జ్యోతిష్య మార్పు జరగబోతోంది.. ఇదే రోజు శని దేవుడు మీన రాశిలో తిరోగమనం చేయబోతున్నాడు. అంటే శని దేవుడు రివర్స్ గేర్లో ప్రయాణించనున్నాడు.
డిసెంబర్ 11 వరకు శని దేవుడు ఇదే స్థితిలో కొనసాగుతాడు. జూలై 25 నుంచి నవంబర్ 20 వరకు ఇదే దశలో కొనసాగబోతున్నాడు. శ్రావణ మాసం నుంచి కార్తీక మాసం వరకు ఉండే ఈ నాలుగు నెలల కాలంలో శని తిరోగమనం వల్ల ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి అపారమైన అదృష్టం వరించబోతోందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా 4 రాశుల వారి కెరీర్, ఆర్థిక పరిస్థితి, కుటుంబ జీవితంలో ఊహించని లాభాలు కలగనున్నాయి.. అయితే, శని ప్రభావంతో ఏయే రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మిథున రాశి (Gemini)
శని గ్రహం వక్రగతి కారణంగా మిథున రాశివారికి కూడా ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. వీరికి ఈ సమయంలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపు అవుతుంది.. అంతేకాకుండా కెరీర్లో ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించడానికి అద్భుతమైన అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. ఆదాయానికి కొత్త మార్గాలు సుగమవుతాయి.. కార్యాలయంలో మీ ప్రతిష్ట విపరీతంగా పెరుగుతుంది.. అయితే, అతివిశ్వాసం, తొందరపాటు నిర్ణయాలకు దూరంగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. విద్యార్థులకు, నిపుణులకు ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది.
వృషభ రాశి (Taurus)
శని వక్రీ కాలం వృషభ రాశి వారి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని, ఆర్థిక స్థితిని ఎంతగానో బలోపేతం చేస్తుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాలలో ఉన్న వారికి సరికొత్త పురోగతి అవకాశాలు కూడా కలుగుతాయి.. దీర్ఘకాలంగా నిలిచిపోయిన ప్రాజెక్టులు తిరిగి వేగం పుంజుకుంటాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితుల నుంచి పూర్తి సపోర్ట్ లభిస్తుంది. అయితే, ప్రతికూల ఆలోచనలు కలిగిన వ్యక్తులకు దూరంగా ఉండటం మంచిది.
సింహ రాశి (Leo)
జూలై ప్రారంభం నుంచి సింహ రాశి వారికి చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తి కావడం ప్రారంభమవుతాయి.. దీనివల్ల మానసిక ఒత్తిడి గణనీయంగా తగ్గుతుంది. కెరీర్లో కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా విపరీతంగా లభిస్తాయి. ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగినప్పటికీ.. కోపం, అనవసర వివాదాలకు దూరంగా ఉండటం శ్రేయస్కరంగా ఉంటుంది.. కుటుంబంలో ప్రశాంతత లభిస్తుంది. ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు క్రమం తప్పకుండా మందులు వాడుతూ వైద్యుల సలహాలు పాటిచాల్సి ఉంటుంది.
ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
ఈ కాలం ధనుస్సు రాశి వారి కెరీర్, ఆర్థిక విషయాలలో సానుకూల మార్పులు ప్రారంభమవుతాయి.. ఉద్యోగ, వ్యాపారాలలో సరికొత్త లాభదాయక అవకాశాలు తలుపు తడతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల పట్ల ఆసక్తి పెరుగుతుంది. తీర్థయాత్రలు చేసే అవకాశం ఉంది. కఠిన శ్రమ, క్రమశిక్షణ వల్ల అద్భుతమైన ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఆరోగ్య విషయంలో ఎలాంటి నిర్లక్ష్యం వహించకూడదు.
గమనిక..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook ..