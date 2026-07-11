/Saturn Retrograde 2026: మీన రాశిలో శని వక్రీ గమనం.. ఈ రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండకపోతే కష్టాలు తప్పవు!

Saturn Retrograde 2026 Effect: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శని దేవుడిని కర్మఫల ప్రదాతగా భావిస్తూ ఉంటారు.. ఒక వ్యక్తి చేసే మంచి, చెడు పనులను బట్టి శని దేవుడు ఫలితాలను అందిస్తూ ఉంటాడు.. అందుకే శని గ్రహ గమనంలో ఎలాంటి మార్పు వచ్చినా.. దాని ప్రభావం ద్వాదశ రాశులపై స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి.. ఈ క్రమంలోనే రాబోయే ఆగస్టు 20 నుంచి శని దేవుడు తన గమనంలో మార్పులు చేసుకోబోతున్నాడు. మీన రాశిలో శని వక్రీ గమనం ప్రారంభం కావడం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి తీవ్రమైన సవాళ్లతో పాటు ఎంతో మేలు జరుగుతుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా మూడు రాశుల వారి జీవితాలపై ప్రభావం పడుతుంది.. అయితే, ఈ ప్రభావంతో ఏయే రాశులు ప్రభావితమవుతాయో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
మీన రాశిలో శని వక్రీ గమనం..
ఆగస్టు 20 నుంచి శని దేవుడు మీన రాశిలో వక్రగతిలో ప్రయాణించడం జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో చాలా ప్రత్యేకంగా భావిస్తారు.. అయితే, ఈ ప్రభావం కారణంగా రాబోయే కొన్ని నెలల పాటు ఆయా రాశులవారికి ఎన్నో సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి.. సాధారణంగా శని వక్రగతిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల చాలామంది భయపడుతుంటారు. కానీ జ్యోతిష్య నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. గతంలో చేసిన తప్పులను సరిదిద్దుకోవడానికి.. జీవితంలో కీలక నిర్ణయాలను తీసుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి..
మీన రాశి (Pisces)
శని దేవుడు ఈ రాశిలోనే వక్రగతిలో ఉండడం వల్ల మీన రాశి వారికి పని ఒత్తిడి విపరీతంగా పెరుగుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. కార్యాలయంలో అదనపు బాధ్యతలు భరించాల్సి కూడా రావచ్చు.. ఏవైనా ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచించడం మంచిది.. ఆర్థిక విషయాలలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి.. అనవసరపు ఖర్చులను తగ్గించుకోవడం చాలా శ్రేయస్కరమని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
కుంభ రాశి (Aquarius)
కుంభ రాశి వారు తమ ఆర్థిక ప్రణాళికలతో పాటు కుటుంబ బాధ్యతలను కూడా చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది.. తొందరపాటుతో ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.. పెట్టుబడుల విషయంలో ఆచితూచి అడుగు వేయడం చాలా ముఖ్యం.
సింహ రాశి (Leo)
సింహ రాశి వారికి ఉద్యోగంలో వ్యాపారం లేదా భాగస్వామ్య వ్యవహారాల్లో కొన్ని అడ్డంకులు ఎదురయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి.. పనుల్లో జాప్యం జరిగే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అయితే, ఇలాంటి సమయంలో ఓపిక కోల్పోకుండా నిదానంగా ముందుకు సాగితే.. కాలక్రమేణా పరిస్థితులు మీకు అనుకూలంగా మారతాయి. అంతేకాకుండా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది.
గమనిక..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook ..