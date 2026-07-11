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Saturn Retrograde 2026: మీన రాశిలో శని వక్రీ గమనం.. ఈ రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండకపోతే కష్టాలు తప్పవు!

Saturn Retrograde 2026 Effect: ఆగస్టు 20న శని వక్రగతిలోకి వెళ్లడం కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి ఈ సమయం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. ఆర్థికంగా తీవ్రంగా నష్టపోయే ఛాన్స్‌లు కూడా ఉన్నాయి. అయితే, ఈ సమయంలో ఏయే రాశులవారు జాగ్రత్తగా ఉండాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 11, 2026, 11:41 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 11:41 AM IST
Saturn Retrograde 2026: మీన రాశిలో శని వక్రీ గమనం.. ఈ రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండకపోతే కష్టాలు తప్పవు!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Saturn Retrograde 2026: మీన రాశిలో శని వక్రీ గమనం.. ఈ రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండకపోతే కష్టాలు తప్పవు!
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