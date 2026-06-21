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Shani Vakragati 2026: శని వక్రగతితో ఈ రాశుల వారికి బంపర్ లాభాలు.. అదృష్టం పట్టబోయే ఆ 4 రాశులు ఇవే!

Shani Vakragati 2026 Effect On Zodiac: జూలై 27వ తేదీన శని వక్రగతిలోకి ప్రవేశించబోతోంది. 138 రోజులపాటు కొన్ని రాశుల వారికి ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఆర్థికంగా జీవితంలో అద్భుతం జరగబోతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అనుకుంటున్న పనుల్లో విజయాలు కూడా సాధించగలుగుతారు..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 21, 2026, 01:45 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 01:45 PM IST
Shani Vakragati 2026: శని వక్రగతితో ఈ రాశుల వారికి బంపర్ లాభాలు.. అదృష్టం పట్టబోయే ఆ 4 రాశులు ఇవే!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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శని వక్రగతితో ఈ రాశుల వారికి బంపర్ లాభాలు.. అదృష్టం పట్టబోయే ఆ 4 రాశులు ఇవే!
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