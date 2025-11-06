Saturn Transit 2026: శని నక్షత్ర సంచారం.. ఈ 3 రాశుల వారి కోరికలు నెరవేర్చబోతున్న శని దేవుడు.. వీరికి తిరుగులేదు..

Saturn Transit 2026 Effect On Zodiac Telugu: గ్రహ సంచారాల పరంగా 2026 సంవత్సరం చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యతను కలిగి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ సమయంలోనే శని నక్షత్ర సంచారం (saturn transit 2025) చేస్తాడు. ముఖ్యంగా జనవరి నెలలోనే నక్షత్ర సంచారం చేయబోతున్నాడు. ఈ సమయంలో ఉత్తర భాద్రపద నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఆ తర్వాత శని గ్రహం మే ఏడవ తేదీన రేవతి నక్షత్రం లోకి సంచారం చేస్తుంది. దీని కారణంగా అన్ని రాష్ట్రాల వారిపై శని శక్తివంతమైన ప్రభావం పడుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో మూడు రాశుల వారి జీవితాల్లో కీలకమైన మార్పులు వస్తాయి. అలాగే శుభ ప్రభావంతో విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. శని నక్షత్ర సంచారం ఏయే రాశుల వారికి ప్రయోజనాలు కలుగుతాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ రాశులవారికి ఊహించని లాభాలు:
మీన రాశి
మీన రాశి వారికి 2026 సంవత్సరంలో శని నక్షత్ర సంచారం చేయడం కారణంగా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలగబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఎన్నో సవాళ్ల నుంచి పరిష్కారం లభించబోతోంది. అలాగే వైవాహిక జీవితం కూడా చాలా బాగుంటుంది. ప్రేమ జీవితంలో అనేక మార్పులు వస్తాయి. వ్యాపారాల్లో విజయాలు సాధించడమే కాకుండా అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. విదేశాలకు వెళ్లాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితం చాలా బాగుంటుంది. అంతేకాకుండా కెరీర్ లో వస్తున్న సవాళ్లు కూడా తొలగిపోతాయి.
వృషభ రాశి
ఉత్తరాభాద్రపద నక్షత్రంలోకి శని సంచారం చేయడం కారణంగా వృషభ రాశి వారికి ఏదైనా బాధ కోరికలు నెరవేరే అవకాశాలున్నాయి. అంతేకాకుండా పనుల్లో వస్తున్న అడ్డంకులు కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. ఎప్పటినుంచో ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలకు కాస్త పరిష్కారం కూడా లభిస్తుంది. ఈ సమయంలో సక్సెస్ అంటే ఏంటో చూస్తారు. అలాగే భారీ మొత్తంలో డబ్బులు కూడా పొందుతారు. కెరీర్ కు సంబంధించిన జీవితం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. కొత్త ఉద్యోగాల కోసం ఎదురుచూస్తున్న భక్తులకు ఈ సమయంలో తప్పకుండా ఉద్యోగాలు లభిస్తాయి. ఇక పోటీ పరీక్షలతో పాటు ఇంటర్వ్యూలకు సిద్ధమవుతున్న వ్యక్తులకు కూడా ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది.
మిథున రాశి
ఉత్తరాభాద్రపద నక్షత్రంలోకి శని సంచార ప్రభావం వల్ల మిధున రాశి వారికి చాలా వరకు కలిసి రాబోతోంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఉద్యోగాలపరంగా పదోన్నతులు కూడా లభిస్తాయి. ఆదాయం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. ఎప్పటినుంచో పనుల్లో కష్టపడుతున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో ప్రతిఫలం లభించబోతోంది. కుటుంబ సభ్యులతో ఎంతో అద్భుతంగా ఉండగలుగుతారు. అలాగే ఉన్నతాధికారులతో మంచి సంబంధాలు కూడా ఏర్పడతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఎప్పటినుంచ ో అనుకుంటున్నా పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు కూడా సాధించగలుగుతారు. దీంతోపాటు ఆరోగ్యం కూడా చాలా వరకు మెరుగుపడుతుంది.
