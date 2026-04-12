English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
Saturn Transit 2026: శని చూపు పడితే అంతే సంగతులు.. వచ్చే 30 రోజులు ఈ రాశుల వారికి కఠిన పరీక్ష!

Saturn Transit 2026 Effect On Zodiac Signs: శని నక్షత్రంలో కదలికలు జరపబోతున్నాడు. దీని కారణంగా ఏప్రిల్ 17వ తేదీ నుంచి మే 17వ తేదీ వరకు కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థికంగా చాలా బాగుంటుంది. కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరడమే కాకుండా ఎన్నో రకాల సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది. అలాగే దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Apr 12, 2026, 10:41 AM IST

Trending Photos

Saturn Transit 2026 Effect On Zodiac Signs Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత శక్తివంతమైన గ్రహంగా.. కర్మఫల ప్రదాతగా భావించే శని దేవుడు తన నక్షత్రాన్ని మార్చుకోబోతున్నాడు. ఏప్రిల్ 17వ తేదీ శని గ్రహం ఉత్తరాభాద్ర పాద నక్షత్రంలోని నాలుగవ పాదంలోకి ప్రవేశించబోతోంది. మే 17వ తేదీ వరకు శని ఇదే స్థితిలో కొనసాగుతాడు. శని గ్రహం గమనం లేదా నక్షత్ర మార్పు జరిగితే అన్ని రాశుల వారిపై కీడు ప్రభావం పడుతుందనే మన అందరికీ తెలిసిందే. ముఖ్యంగా ప్రపంచంపై ప్రభావం పడడమే కాకుండా ఎక్కువగా మానవ జీవితాలు ప్రభావితం అవుతాయి. ముఖ్యంగా ఈ నక్షత్ర మార్పు కారణంగా నాలుగు రాశుల వారికి వచ్చే నెల రోజులపాటు ఆర్థికంగా ఆరోగ్యపరంగా వృత్తిపరంగా కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు. అంతేకాకుండా చిన్న చిన్న సమస్యలను కూడా ఎదుర్కొనే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. కాబట్టి ఈ సమయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఆచితూచి అడుగులు వేయడం మంచిది.

Add Zee News as a Preferred Source

ప్రభావితం అయ్యే రాశులు ఇవే..
మేషరాశి 
మేషరాశి వారికి ప్రస్తుతం ఏలినాటి శని ప్రభావం కొనసాగుతోంది. దీని కారణంగా శని నక్షత్రం మార్పు కారణంగా వీరికి వృత్తి జీవితంలో తీవ్రమైన ఒత్తిడి ఎదుర్కొనే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా పనుల్లో ఆటంకాలు కూడా కలగడం.. తీసుకునే నిర్ణయాలు బెడిసి కొట్టే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుంది. తొందరపాటు నిర్ణయాల వల్ల భారీగా నష్టపోయే ప్రమాదం కూడా ఉందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో కోరుకున్న కోరికను నెరవేరకపోవచ్చు. 

కర్కాటక రాశి 
కర్కాటక రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు పని ప్రదేశంలో అనేక ఒడిదుడుకులు ఎదురయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వారికి ప్రమోషన్స్లో అనేక సమస్యలు ఎదురవుతాయి. కుటుంబంలో గొడవలు జరిగే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. చిన్నపాటి కారణాలే కుటుంబంలో ఎన్నో రకాల సమస్యలకు దారితీస్తాయి. మానసిక ప్రశాంతత కోసం ఈ సమయంలో తప్పకుండా ధ్యానం చేయడం మంచిది. 

తులారాశి 
తులా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కెరీర్ పరంగా అనేక సవాళ్లు ఎదురవుతాయి. అలాగే ఆత్మవిశ్వాసం తగ్గడం వల్ల పనులు పూర్తి చేసుకోకుండానే అనేక సమస్యలల్లో పడే అవకాశాలున్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని పనుల్లో విపరీతమైన జాప్యం కూడా ఎదురవుతుంది. కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కకపోవడంతో ఆందోళన చెందే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అలాగే తొందరపాటు ఉద్యోగ మార్పులు అంత మంచిది కాదని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంటుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

మకర రాశి 
ఏప్రిల్ 17వ తేదీ నుంచి మే 17వ తేదీ వరకు వీరికి చాలా కఠినమైన కాలంగా చెప్పవచ్చు. ఖర్చులు అకస్మాత్తుగా పెరిగే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా తలెత్తే అవకాశాలు ఉన్నాయి.. కాబట్టి ఆహార నియమాలు దృష్టి సారించడం మంచిది. ప్రతి పనిలోనూ ఆచితూచి అడుగులు వేయడం అవసరం. ఏ మాత్రం అశ్రద్ధ వహించిన నష్టపోయే అవకాశాలకు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా అనేక రకాల చిన్నచిన్న సమస్యలు ఎదురవవచ్చు..

Also Read: Mercury Transit 2026: బుధుడి శక్తివంతమైన ప్రభావం.. మార్చి 13 నుంచి ఈ రాశుల వారికి ఊహించని సంపాదన!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook 

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

జీ తెలుగు న్యూస్‌లో దురిశెట్టి ధర్మరాజు సబ్ ఎడిటర్‌గా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆయనకి తెలుగు మీడియా రంగంలో దాదాపు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ వివిధ అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలను రాస్తారు. 

...Read More

Trending News