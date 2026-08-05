2031 వరకు ఈ 3 రాశులకు శని రాజయోగం.. తిరుగులేని ధనలాభం!

Saturn Transit 2027 To 2031: నవగ్రహాలలో కర్మఫల ప్రదాత, న్యాయదేవుడైన శనిభగవానుడి రాశి సంచారానిరి జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. సాధారణంగా శనిదేవుడు ఒక్కో రాశిలో రెండున్నర సంవత్సరాల పాటు సంచారం చేస్తాడు. అయితే, 2027వ సంవత్సరంలో శని భగవానుడు మీన రాశి నుంచి మేష రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఆ తర్వాత 2031 వరకు అదే రాశిలో సంచార దశలో ఉంటాడు. దాదాపు నాలుగేళ్ల పాటు సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి అపారమైన శుభఫలితాలను అందించడమే కాకుండా గోల్డెన్ పిరియడ్ లాగా మారనుందని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ సంచారంలో ఏయే రాశుల జాతకులు అదృష్టవంతులు కాబోతున్నారో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఈ రాశులవారికి శని అనుగ్రహం..
తులా రాశి (Libra)
తులా రాశి వారికి ఈ సమయంలో శని భగవానుడు ప్రతి పనిలోనూ విజయాన్ని అందిస్తాడు. ముఖ్యంగా వ్యాపారవేత్తలకు, పెట్టుబడిదారులకు ఇది అత్యంత లాభదాయకమైన సమయంగా భావించవచ్చు. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి పెద్ద పెద్ద డీల్స్ కుదిరే అవకాశముంది. కొత్త పెట్టుబడుల నుంచి ఊహించని స్థాయిలో రాబడులు వస్తూ ఉంటాయి. పాత అప్పుల భారం తగ్గి మనశ్శాంతి లభిస్తుంది. పూర్వీకుల ఆస్తులకు సంబంధించిన వివాదాలు పరిష్కారమై మీకు అనుకూలంగా మారుతాయి. సమాజంలో హోదా, గౌరవ ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి.
మిథున రాశి (Gemini)
మిథున రాశివారికి ఈ శని సంచారం తిరుగులేని భాగ్యోదయ సమయాన్ని తెచ్చిపెట్టబోతోంది. వృత్తి, ఉద్యోగ రంగాల్లో సంచలనాత్మక పురోగతిని సాధించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. నూతన ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నిస్తున్న నిరుద్యోగులకు కోరుకున్న అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆఫీసులో ఉన్నతాధికారుల నుంచి పూర్తి సపోర్ట్, ప్రశంసలు అందుతాయి. ఒకదాని కంటే ఎక్కువ మార్గాల్లో కొత్త ఆదాయ వనరులు ఏర్పడతాయి. ఉన్నత విద్య లేదా వ్యాపార నిమిత్తం విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే వారి కల నెరవేరుతుంది.
వృషభ రాశి (Taurus)
వృషభ రాశి వారికి రాబోయే కొన్నేళ్లు ఆర్థికంగా ఎంతో అద్బుతంగా ఉంటుంది. శని దేవుని శుభ దృష్టి కారణంగా వీరి జాతకంలో పెద్ద ఎత్తున ధనలాభాలు కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి. దీర్ఘకాలంగా నిలిచిపోయిన పాత బాకీలు, రావలసిన డబ్బు హఠాత్తుగా చేతికి అందుతాయి. ఉద్యోగస్తులకు ప్రమోషన్తో పాటు వేతన పెరుగుదల లభించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపారాన్ని విస్తరించాలనుకునే వారికి ఇది అత్యంత అనుకూల సమయంగా భావంచవచ్చు. కొత్త ఇల్లు, స్థలం లేదా వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి.
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