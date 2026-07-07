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Saturn Transit 2026: అక్టోబర్ వరకు ఈ 3 రాశుల వారికి కష్టాల కాలం.. భారీ ఆర్థిక నష్టాలు!

Saturn Transit 2026 Effect: శని సంచారంతో జూలైలో కొన్ని రాశులవారికి చాలా కష్టకాలం మొదలవుతుంది. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా నష్టపోయే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా విపరీతంగా వస్తూ ఉంటాయి.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 07, 2026, 10:14 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 10:14 AM IST
Saturn Transit 2026: అక్టోబర్ వరకు ఈ 3 రాశుల వారికి కష్టాల కాలం.. భారీ ఆర్థిక నష్టాలు!
Image Credit: Souce: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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