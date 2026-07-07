/Saturn Transit 2026: అక్టోబర్ వరకు ఈ 3 రాశుల వారికి కష్టాల కాలం.. భారీ ఆర్థిక నష్టాలు!

Saturn Transit 2026 Effect On Zodiac: నవగ్రహాలలో శని గ్రహం అత్యంత నెమ్మదిగా కదిలే గ్రహంగా భావిస్తారు . శని ఒక రాశిలో రెండున్నర సంవత్సరాల పాటు సంచార దశలో కొనసాగుతూ ఉంటాడు. అయితే, ఈ సమయంలో ఆయన అనేకసార్లు నక్షత్ర సంచారం చూస్తూ ఉంటాడు.. న్యాయదేవుడైన శని భగవానుడు జూలై 2న రేవతి నక్షత్రంలోని మొదటి పాదం నుండి రెండవ పాదంలోకి ప్రవేశించాడు. ఇక్కడ ఆయన అక్టోబర్ 9 వరకు కొనసాగనున్నాడు.
రేవతి నక్షత్రానికి అధిపతి బుధ గ్రహం.. రేవతి నక్షత్రం రెండవ పాదంలో ఉన్న సమయంలోనే.. జూలై 27న శని రివర్స్ మూవ్మెంట్ చేయబోతోంది. ఆ తర్వాత ఆగస్టు 20న తిరిగి రేవతి నక్షత్రం మొదటి పాదంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. శని గ్రహం రాశి లేదా నక్షత్రాన్ని సంచారం చేసినప్పుడల్లా.. మేషం నుంచి మీనం వరకు అన్ని రాశులపై ప్రభావం పడుతుంది. అయితే, అక్టోబర్ వరకు శని దేవుని ఆగ్రహానికి గురై.. తీవ్ర నష్టాలను చవిచూడబోయే ఆ మూడు రాశులు ఏవో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం..
ధనుస్సు రాశి (Sagittarius)
ధనుస్సు రాశి వారికి శని నక్షత్ర సంచారం అత్యంత కష్టదాయకంగా ఉండబోతోంది. శని ప్రభావం వల్ల ఈ సమయంలో ధన సంబంధిత విషయాలలో తీవ్ర నిరాశ ఎదురవుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఇది మీ మానసికతో పాటు శారీరక ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుంది. జీవిత భాగస్వామితో సంబంధాలు దెబ్బతినే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ఇంట్లో సుఖశాంతులు కూడా తగ్గిపోతోంది. ఏ పనిలోనూ తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకండి.
మిథున రాశి (Gemini)
మిథున రాశిలో జన్మించిన వారిపై కూడా శని ప్రభావం పడుతుంది. ఈ కాలంలో తీవ్రమైన ఆర్థిక సవాళ్లను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. వీరు చేపట్టే పనులలో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. ప్రేమ జీవితంలో ఒడిదుడుకులు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. పని భారం పెరగడం వల్ల శారీరకంగా.. మానసికంగా తీవ్ర అసంతృప్తి, అలసట పొందుతారని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఖర్చులు విపరీతంగా పెరగడం వల్ల చేతిలో డబ్బు ఆడక తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి.
సింహ రాశి (Leo)
సింహ రాశి వారు అక్టోబర్ వరకు ఆర్థిక విషయాలలో చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాల్సి ఉంటుంది.. అనవసరపు ఖర్చులు విపరీతంగా పెరగడం వల్ల ఆర్థిక పరిస్థితి తలకిందులయ్యే ప్రమాదం కూడా ఉంది.. కుటుంబ సంబంధాలపై ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ పెట్టడం మంచిది.. లేకుంటే కుటుంబ సభ్యుల మధ్య వివాదాలు పెరిగే అవకాశం ఉందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఈ సమయంలో మీ ఆరోగ్యం పట్ల కూడా నిర్లక్ష్యం వహించవదని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.
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