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Saturn Transit 2026: జూలై 2 నుంచి శని నక్షత్ర మార్పు.. ఆ 4 రాశుల వారికి ఆర్థిక నష్టాలు, తీవ్ర ఒత్తిడి!

Saturn Transit In Revati Nakshatra: శని గ్రహం ప్రభావంతో కొన్ని రాశులవారికి వచ్చే నెల నుంచి చిన్న చిన్న సమస్యలు వస్తాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా తీవ్ర ఇబ్బందులు కూడా పడతారు. ఆర్థికపరమైన విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిదని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jun 09, 2026, 10:28 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 10:28 AM IST
Saturn Transit 2026: జూలై 2 నుంచి శని నక్షత్ర మార్పు.. ఆ 4 రాశుల వారికి ఆర్థిక నష్టాలు, తీవ్ర ఒత్తిడి!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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