Shani Transit 2026: జనవరి 20న శని మహాద్భుతం.. ఈ రాశుల వారికి అఖండ ధనయోగం.. డబ్బే, డబ్బు!

Shani Dev Transit Effect 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, గ్రహాలు రాశి సంచారంతో పాటు నక్షత్ర మార్పులకు చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కొన్ని గ్రహాల సంచారాలకు చాలా ప్రత్యేకత ఉంటుంది. అందులో శని గ్రహానికి మరింత ప్రత్యేకత ఉందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. జనవరి 20వ తేదీన శని ఉత్తరభాద్రపదంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. ఈ నక్షత్రానికి శనీశ్వరుడే అధిపతిగా వ్యవహరిస్తాడు. కాబట్టి కొన్ని రాశుల వారిపై ప్రభావం రెట్టింపు అవుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో మరికొన్ని రాశుల వారికి సమస్యలు కూడా రావచ్చు.
ఉత్తరభాద్రపదంలోకి శని ప్రవేశించడం చాలా శుభ్రమని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా జనవరి 20వ తేదీన నక్షత్ర సంచారం జరగడంతో ఈ క్రింది రాశుల వారికి పురోగతి లభించడమే కాకుండా కొత్త ఉద్యోగాల్లో పదోన్నతులు కూడా లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఆర్థికపరమైన లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. అలాగే అనుకున్న పనుల్లో ఆకస్మాత్తుగా విజయాలు కూడా సాధించగలుగుతారు.
ఈ రాశులవారిపై శని అనుగ్రహం
మకర రాశి
శని గ్రహం నక్షత్ర సంచారంతో మకర రాశి వారికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో ధైర్యం విశ్వాసం ఊహించిన స్థాయిలో పెరగబోతోంది. అలాగే పనుల్లో పురోగతి కూడా సాధించగలుగుతారు. విదేశీ సంబంధిత పనుల ద్వారా లాభాలు పొందే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. తోబుట్టువుల సపోర్టుతో ఎన్నో రకాల మంచి పనులు చేయగలుగుతారు. అలాగే ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది.
మిథున రాశి
శని గ్రహ సంచారంతో మిధున రాశి వారికి చర్య పరంగా ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఉద్యోగాల్లో పదోన్నతులు లభించడమే కాకుండా. వ్యాపారాలు లాభసాటిగా మారుతాయి. అంతేకాకుండా కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ఆస్తులు కూడా పొందగలిగే అవకాశాలు కల్పిస్తున్నాయి. తల్లిదండ్రులతో సంబంధాలు మరింత మెరుగుపడతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా జీవించగలుగుతారు. గత కొద్ది రోజుల నుంచి వస్తున్న సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. దీంతోపాటు ఆరోగ్యం కాస్త కుదుటుపడే అవకాశాలున్నాయి.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ సమయంలో అదృష్టం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. నిలిచిపోయిన పనులన్నీ ముందుకు సాగుతాయి. విదేశాలకు వెళ్లాలనుకుంటున్న వ్యక్తులు తప్పకుండా ఈ సమయాల్లో విదేశాలకు వెళ్లగలుగుతారు. అంతేకాకుండా వీరికి సామాజిక హోదా కూడా పెరుగుతుంది. చదువుతున్న విద్యార్థులకు ఈ సమయంలో సానుకూలమైన ఫలితాలు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. విదేశాల్లో చదవాలనుకుంటున్న వారి కోరికలు నెరవేరుతాయి. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో ర్యాంకులు సాధించగలుగుతారు.
