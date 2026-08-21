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Putrada Ekadashi 2026: పుత్రదా ఏకాదశి ఎప్పుడు..?.. సంతానం లేనివారు ఈ రోజు తప్పకుండా ఏమిచేయాలంటే..?

Putrada Ekadashi Vrat: ముఖ్యంగా సంతానం లేని వారుఈ రోజు విష్ణుమూర్తిని భక్తితో కొలుచుకుంటే సంతాన భాగ్యం కల్గుతుందని పండితులు చెబుతున్నారు. ఈసారిమనం ఆగస్టు 23న ఆదివారం రోజున పుత్రదా ఏకాదశిని జరుపుకుంటాం.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 21, 2026, 06:56 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 07:03 PM IST
Putrada Ekadashi 2026: పుత్రదా ఏకాదశి ఎప్పుడు..?.. సంతానం లేనివారు ఈ రోజు తప్పకుండా ఏమిచేయాలంటే..?
Image Credit: ekadashi(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Putrada Ekadashi 2026: పుత్రదా ఏకాదశి ఎప్పుడు..?.. సంతానం లేనివారు ఈ రోజు తప్పకుండా ఏమిచేయాలంటే..?
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