Vrischika Rasi: అబ్బబ్బా లక్కే లక్కు.. 2026లో వృశ్చిక రాశి వారికి 50 ఏళ్ల తర్వాత అదృష్టం మహర్దశ పట్టబోతుంది!

Scropio Horoscope Yearly Prediction 2026: వృశ్చిక రాశి వారికి 2026 ఏడాది జ్యోతిష్య ప్రకారం చాలా మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. ఈ రాశి అంగారకుడు అధిపతి కాబట్టి వారికి ధైర్యం, కోపం ఎక్కువగా ఉంటాయి. దీని వల్ల వారు గొప్ప నాయకులుగా మారతారు. కొత్త ఏడాది ప్రారంభంలో కుజుడు రెండో ఇంట్లో, రాహువు నాలుగో స్థానంలో, శని పంచమ స్థానంలో ఉంటారు. గురుడు మొదటి మరియు అష్టమ స్థానాల్లో జూన్ 2 నుంచి తొమ్మిదో స్థానంలోకి వెళ్తాడు. కేతువు దశమ స్థానంలో ఉంటాడు. జనవరి 16 నుంచి ఫిబ్రవరి 24 వరకు కుజుడు మూడో స్థానంలో ఉండటం వల్ల ఈ రాశి వారికి మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. కెరీర్లో ఊహించని లాభాలు, ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు లభిస్తాయి. ఇప్పుడు ఆర్థికం, కెరీర్, వ్యాపారం, కుటుంబం, ఆరోగ్యం పరంగా 2026లో వృశ్చిక రాశి వారికి ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.
కెరీర్ పరంగా..
కెరీర్లో కూడా వృశ్చిక రాశి వారికి 2026లో మంచి పురోగతి ఉంటుంది. సూర్యుడు దశమ స్థానంలో ఉన్నప్పుడు పని మంచిగా సాగుతుంది. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు వస్తాయి. ప్రభుత్వం, రాజకీయాల్లో ఉన్నవారు బాగా ముందుకు వెళ్తారు. జూన్ 2 నుంచి అక్టోబర్ 31 వరకు గురుడు ఉన్నత స్థానంలో ఉండటం వల్ల గొప్ప ఫలితాలు వస్తాయి. రాహువు సహాయంతో పని విషయాలు మెరుగవుతాయి. కానీ కొన్ని సంగతుల్లో రహస్యంగా ఉండాలి, లేకపోతే ఆఫీస్లో ఇబ్బందులు వస్తాయి.
ఆరోగ్య పరంగా..
ఆరోగ్యంగా ఈ ఏడాది మంచిగా ఉంటుంది. కుజుడు ప్రభావంతో శక్తి, సామర్థ్యం పెరుగుతాయి. కానీ కుజుడు, రాహువు సంచార సమయంలో ఆరోగ్యంపై జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఏప్రిల్ 3 నుంచి జూన్ 20 వరకు కోపం, ఒత్తిడి ఆరోగ్యాన్ని ప్రభావితం చేయవచ్చు. రాహువు అష్టమ స్థానంలో ఉన్నప్పుడు ఆకస్మిక సమస్యలు రావచ్చు. రోజూ వ్యాయామం చేసి, మనసు ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవాలి. శీతాకాలంలో రక్తపోటు, చక్కెర, కొలెస్ట్రాల్, బరువును చూసుకోవాలి.
ఆర్థిక పరంగా..
ఆర్థికంగా 2026లో వృశ్చిక రాశి వారికి చాలా మంచి అవకాశాలు వస్తాయి. గురుడు పంచమ స్థానంలో ఉన్నప్పుడు ఆకస్మిక డబ్బు లాభాలు వస్తాయి. ఆదాయం పెరిగి బకాయిలు తిరిగి వస్తాయి. రాహువు, కేతువు ప్రభావంతో కొన్ని అనవసర ఖర్చులు రావచ్చు. కానీ ఓపికగా పెట్టుబడులు పెట్టితే ఆదాయం మెరుగుపడుతుంది. దానధర్మాలు, మత కార్యాల్లో డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు.
వ్యాపార పరంగా..
వ్యాపారంలో కూడా 2026వ సంవత్సరంలో వృశ్చిక రాశి వారికి మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. కష్టాలకు తగిన లాభాలు వస్తాయి. రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులకు ప్రత్యేకంగా మంచిది. ఏప్రిల్ నుంచి జూన్ వరకు సమయం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఊహించిన లాభాలు సులభంగా వస్తాయి.
విద్యా పరంగా..
విద్యా జీవితంలో అనేక మంచి అవకాశాలు వస్తాయి. బుధుడు, గురుడు ప్రభావంతో తెలివి, అభ్యాస శక్తి పెరుగుతాయి. పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు. జనవరి 16 నుంచి ఫిబ్రవరి 24 వరకు కుజుడు మూడో స్థానంలో ఉన్నప్పుడు విద్యార్థులకు గొప్ప విజయాలు వస్తాయి. ఏప్రిల్ 3 నుంచి మే 10 వరకు కుజుడు పంచమ స్థానంలో ఉండటం వల్ల ఉన్నత విద్యలో మంచి ఫలితాలు వస్తాయి. ఉద్యోగ పరీక్షల్లో కూడా విజయం లభిస్తుంది. కష్టపడి, క్రమశిక్షణతో పని చేస్తారు.
ప్రేమ, వివాహ జీవితం పరంగా..
ప్రేమ, వివాహ జీవితంలో 2026లో సంతోషంగా ఉంటుంది. గురుడు పంచమ స్థానంలో ఉన్నప్పుడు పిల్లల నుంచి మంచి వార్తలు వస్తాయి. ప్రేమలో ఆనందం ఉంటుంది. శని ప్రభావంతో ప్రేమ సంబంధాల్లో కొంత దూరం రావచ్చు. కానీ జూన్ 2 తర్వాత గురుడు కర్కాటక రాశిలోకి వెళ్లినప్పుడు పరిస్థితులు మెరుగవుతాయి. కుటుంబంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. బంధువులతో సంబంధాలు మంచిగా ఉంటాయి. రాహువు, కేతువు ప్రభావంతో కొన్ని ఇబ్బందులు రావచ్చు. అలాంటి సమయంలో సంయమనం పాటించాలి.
వృశ్చిక రాశి వారు ఎలాంటి పరిహారాలు చేయాలి..?
ఈ రాశి వారు కొత్త ఏడాదిలో రోజూ శివుని పేరు జపించాలి. ఆదివారం రోజు సూర్యుడికి నీరు అర్పించాలి. సామర్థ్యం మేరకు పేదలకు పాలు, చక్కెర ఇవ్వాలి. మంగళవారం హనుమాన్ చాలీసా చదవడం వల్ల మంచి ఫలితాలు వస్తాయి.
