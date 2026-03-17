Vrischika Rashi 2026: వృశ్చిక రాశి వారికి పరాభవ నామ సంవత్సరం రాశి ఫలాలు.. వీరికి అఖండ ధనయోగం!

Sri Parabhava Nama Samvatsaram Vrischika Rashi Phalalu 2026 News: 2026 2027 శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరంలో వృశ్చిక రాశి వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలు ఉండబోతున్నాయని జ్యోతిష్య శాస్త్రం నిపుణులు చెబుతున్నారు.. ఈ ఏడాది ఈ రాశి వారికి ఆదాయం 11 ఉండగా.. వ్యాయం 8 గా ఉంది.. రాజ్యపూజం రెండు, అవమానం ఆరుగా నమోదయింది. కాబట్టి ఈ రాశి వారికి పరాభవ నామ సంవత్సరం ఎంతో అద్భుతంగా ఉండబోతుంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలిగే అవకాశాలున్నాయి. అనుకోకుండా ధన లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. అయితే ఈ పరాభవ నామ సంవత్సరం వృశ్చిక రాశి వారికి ఎలాంటి ఫలితాలను అందించబోతుందో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
ఆరోగ్యంపరంగా..
ఈ సంవత్సరంలోని వృశ్చిక రాశి వారికి గురుగ్రహం జూన్ వరకు సువర్ణమూర్తిగా ఉండటం వల్ల వీరికి దీర్ఘాయుష్షు సిద్ధిస్తుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. తరచుగా అనారోగ్య భయాలు ఉన్నప్పటికీ ఇవి కేవలం మానసికమైననని.. వీరు నూరేళ్ల పాటు సుఖంగా ఉంటారని తెలిపారు. ప్రారంభంలో తలనొప్పితో పాటు అజీర్ణం, దంత సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ క్రమంగా ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది. తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యల నుంచి బయటపడటానికి..వ్యాధిహర వైష్ణవ కవచం పారాయణం చేయాలని జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇలా చేయడం వల్ల ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలైనా పూర్తిగా దూరమవుతాయి..
ఆర్థికం, వృత్తి..
హఠాత్తుగా వృశ్చిక రాశి వారికి ధన లాభాలు కలగడమే ఈ ఏడాది విశేషం.. వ్యాపారస్తులకు.. ముఖ్యంగా స్టాక్ మార్కెట్ రంగాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల బాగా కలిసి వచ్చే అవకాశాలున్నాయి. రైతులు పంటల ద్వారా భారీ మొత్తంలో లాభాలు కూడా పొందుతారు. విద్యార్థులు ఉన్నత విద్యల కోసం విదేశాలకు కూడా వెళ్లగలుగుతారు. కొత్త ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు అద్భుతంగా ఫలించబోతున్నాయి. సాంకేతిక రంగాల్లఉండేడే వారికి ఈ కాలం ఎంతో అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. ముఖ్యంగా ఈ ఏడాది ఆర్థికంగా వృశ్చిక రాశి వారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలగడమే కాకుండా విజయాలు కలగడం విశేషం..
కుటుంబం పరంగా..
కుటుంబం పరంగా తల్లి ఆరోగ్యం చాలా బాగుంటుంది. గతంలో ఎన్నో రకాల అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ.. ఈ సమయంలో వీటి నుంచి కాస్త ఉపశమనం కలగబోతోంది. దీనివల్ల ఇంట్లో ఆనందం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అయితే భార్యాభర్తల మధ్య విభేదాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ విషయంలో తప్పకుండా జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో ఒకరినొకరు అతిగా నమ్మి మోసపోకుండా జాగ్రత్త వహించాలని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. మాట విషయంలో కూడా చాలా జాగ్రత్తలు పాటించడం అవసరం..
ముఖ్యంగా మార్చి నుంచి మే వరకు వృశ్చిక రాశి వారికి గృహ వాతావరణం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. వీరికి అదృష్టం కలిసి రావడమే కాకుండా ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. జూన్ నుంచి ఆగస్టు వరకు సామాజిక పరిచయాలు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక చింతన కూడా పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. అలాగే సెప్టెంబర్ నుంచి నవంబర్ వరకు తీర్థయాత్రలకు వెళ్లే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. విందుతో పాటు వినోదా కాలంలో చాలా అద్భుతమైన సంతోషాన్ని పొందుతారు. ఇక డిసెంబర్ నుంచి ఫిబ్రవరి వరకు తల్లిదండ్రుల సహకారమందుతుంది.. దీని కారణంగా వీరి సంపాదన కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది.
అదృష్ట అంశాలు..
వృశ్చిక రాశి వారికి అదృష్ట సంఖ్య ఈ ఏడాది 9.. అంతేకాకుండా సోమా మంగళ గురువారాలు వీరికి కలిసి వస్తాయి. కాబట్టి ఎలాంటి పనులైన ఈ సమయంలో చేయడం వల్ల అద్భుతమైన ఫలితాలు పొందుతారు. దోష నివారణకు హనుమంతుడిని లేదా రుద్రుడిని ఆరాధించడం చాలా మంచిదని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. దీంతోపాటు హనుమత్ కవచ పారాయణం చేయడం వల్ల ఆపదలు కూడా తొలగిపోతాయి. అలాగే ఎన్నో రకాల సమస్యల నుంచి విముక్తి పొందడానికి నిత్యం దేవాలయానికి వెళ్లడం చాలా మంచిది.
