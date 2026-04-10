English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
Dreams Meaning: మీకు వచ్చే కలలో డబ్బులు, బంగారం కనిపిస్తున్నాయా? మరి ఇది శుభమా? అశుభమా?

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 10, 2026, 04:36 PM IST

Trending Photos

Rahu Moon Effect 2026: మీన రాశిలో రాహు-చంద్రుల కలయిక.. ఈ 3 రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే!
6
Rahu Moon
Rahu Moon Effect 2026: మీన రాశిలో రాహు-చంద్రుల కలయిక.. ఈ 3 రాశుల వారు జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే!
Blueberries: గుండె ఆరోగ్యం.. మెరిసే చర్మం.. ఈ చిన్న పండ్లలో ఇన్ని ప్రయోజనాలా?
6
Blueberries Benefits
Blueberries: గుండె ఆరోగ్యం.. మెరిసే చర్మం.. ఈ చిన్న పండ్లలో ఇన్ని ప్రయోజనాలా?
Veg Curry: చికెన్ లాగా టేస్టీగా ఉండే వెజ్ చికెన్ కూర ఎలా చేయాలో తెలుసా..!
5
veg chicken curry recipe
Veg Curry: చికెన్ లాగా టేస్టీగా ఉండే వెజ్ చికెన్ కూర ఎలా చేయాలో తెలుసా..!
Gold Price Mystery: యుద్ధంలోనూ తగ్గిన బంగారం.. అసలు గుట్టు విప్పిన వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ సీఈఓ..!!
7
Why Gold Price falling
Gold Price Mystery: యుద్ధంలోనూ తగ్గిన బంగారం.. అసలు గుట్టు విప్పిన వరల్డ్ గోల్డ్ కౌన్సిల్ సీఈఓ..!!
Money and Gold in Dreams: మన మనసు నిద్రలో మరో ప్రపంచంలో తిరుగుతుంది. అక్కడ కనిపించే చిత్రాలే కలలు. కొన్ని కలలు సాధారణంగా ఉంటే, మరికొన్ని మనసులో లోతుగా వెళ్లి ఎప్పటికీ గుర్తుంటాయి. ముఖ్యంగా కలలో డబ్బు లేదా బంగారం కనిపిస్తే చాలా మంది ఆలోచించడం మొదలుపెడతారు. ఇది మంచిదా లేక చెడ్డదా అని. భారతీయ సంప్రదాయాల్లో కలలకు ప్రత్యేక ముఖ్యత ఉంది. వాటిని కేవలం కల్పనలుగా కాకుండా భవిష్యత్ సూచనలుగా, మన లోపలి మనసు ఇచ్చే సంకేతాలుగా చూస్తారు. కలలో కనిపించే ప్రతి వస్తువుకు ఒక ప్రత్యేక అర్థం ఉంటుంది. అది ఎలా కనిపించింది, మన భావాలు ఎలా ఉన్నాయి, కల వచ్చిన సమయం వంటివి ఫలితాన్ని మారుస్తాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

మనకు కలలో డబ్బు కనిపించడం ఎప్పుడూ డబ్బు రావడానికి సంకేతం కాదు. డబ్బు సంపదకు మాత్రమే కాకుండా విలువ, శక్తి, బాధ్యతలు, కొత్త అవకాశాలకు చిహ్నంగా భావిస్తారు. మీరు డబ్బు పొందుతున్నట్లు కలలో కనిపిస్తే.. జీవితంలో కొత్త మార్పులు రావచ్చని అర్థం. ఎవరో మీకు డబ్బు ఇచ్చినట్లు కనిపిస్తే.. సమాజంలో గౌరవం పెరగడం, ఎవరిదైనా సహాయం దక్కడం లేదా మీ పనికి అంగీకారం లభించడానికి సూచన. అయితే కలలో డబ్బు కోల్పోయినట్లు లేదా దొంగిలించబడినట్లు కనిపిస్తే.. డబ్బు నష్టం మాత్రమే కాకుండా నమ్మకం, మంచి అవకాశాలు పోతుందని హెచ్చరిక. ఇక చాలా డబ్బులు లెక్కబెడుతున్నట్లు కల వస్తే.. మీ మనసులో డబ్బు గురించి ఆలోచనలు, భవిష్యత్ ఆందోళనలు ప్రతిఫలిస్తున్నాయని అర్థం. ఇది మంచిదా, చెడ్డదా కాకుండా అని కాకుండా మీరు స్థిరత్వం కోసం ప్రయత్నిస్తున్నారని తెలియజేస్తుంది. నకిలీ డబ్బు కనిపిస్తే.. మోసాలు, తప్పుడు వాగ్దానాలు రావచ్చని లేదా మీరు నమ్మినవారి నిజస్వరూపం తెలియవచ్చని సూచన.

బంగారం విషయంలో స్వప్న శాస్త్రం ఇంకా లోతైన అర్థాలు ఇస్తుంది. బంగారం సంపదతో పాటు మంచి శుభప్రదాలు, పవిత్రత, దైవిక సాన్నిధ్యానికి చిహ్నం. కలలో బంగారు ఆభరణాలు, నాణేలు లేదా కడ్డీలు కనిపిస్తే.. అది మంచి సూచన. బంగారం పొందినట్లు లేదా బహుమతిగా ఇచ్చినట్లు కన్పిస్తే.. జీవితంలో మంచి పనులు, గౌరవం, కుటుంబ సుఖాలు, డబ్బు స్థిరత్వం పెరగవచ్చు. కానీ అన్ని సమయాల్లోనూ మంచిదే అని అనుకోకూడదు. బంగారం కోల్పోయినట్లు, దాచినట్లు, మాయమైనట్లు లేదా దొంగతనం అయినట్లు కనిపిస్తే.. ముఖ్యమైన విషయాల్లో అశ్రద్ధ, భయాలు, ఒత్తిడి గురించి హెచ్చరిక. చాలా బరువైన బంగారం మోస్తున్నట్లు కన్పిస్తే..సంపద పెరిగినా బాధ్యతలు, ఒత్తిళ్లు కూడా పెరుగుతాయని అర్థం.

డబ్బు, బంగారం రెండూ కలిసి కలలో వస్తే, మీ భౌతిక జీవితం, మానసిక జీవితం మధ్య సమతుల్యత పాటించాలని మీ మనసు చెబుతోంది. మీరు డబ్బు వెనకే మాత్రమే పరిగెత్తుతున్నారా లేక ఆధ్యాత్మికతను కూడా గుర్తుంచుకుంటున్నారా అని ప్రశ్న. కల వచ్చిన సమయం కూడా ముఖ్యం. తెల్లవారుజామున వచ్చిన కలలు నిజమయ్యే అవకాశం ఎక్కువ. అర్థరాత్రి వచ్చినవి మన మనసు ఆలోచనల ప్రతిబింబాలు మాత్రమే అని విశ్వాసం.

Also Read: Mars Transit 2026: మే నెలలో ఈ 4 రాశుల వారికి రాజయోగం.. అశ్విని నక్షత్రంలోకి కుజుడి రాకతో అదృష్టం మీదే!

Also Read: Dwidwadasha Rajayoga 2026: ద్విద్వాదశ రాజయోగం.. ఏప్రిల్ నుంచి ఈ రాశుల వారికి అదృష్ట దేవత కటాక్షం!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

dream meaningsDream Meaning Of MoneyDream Meaning Of GoldMoney Dream InterpretationGold Dream Interpretation

Trending News