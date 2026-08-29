September 2026 Astrology News: సెప్టెంబర్ నెలలో చాలా గ్రహాలు తమ రాశిని మార్చుకోబోతున్నాయి. సెప్టెంబర్ రెండవ తేదీన శుక్రుడు తులా రాశిలోకి.. సెప్టెంబర్ 7వ తేదీన బుధుడు కన్యారాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.. ఆ తర్వాత సెప్టెంబర్ 17న సూర్యుడు కన్యారాశిలోకి ప్రవేశించి.. సెప్టెంబర్ 26న బుధుడు మళ్లీ తన రాశిని మార్చుకొని తులా రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు.. మరోవైపు కుజుడు సెప్టెంబర్ 18 నుంచి కర్కాటక రాశిలో తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభిస్తాడు.. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. గ్రహసంచారాలతో పాటు వాటి ద్వారా ఏర్పడి శుభయోగం పరంగా మూడు రాశుల వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఈ రాశుల వారు తమ వృత్తి తో పాటు ఆర్థిక విషయాల్లో గొప్ప విజయాలు సాధించగలుగుతారు. అంతేకాకుండా అద్భుతమైన జీవితంతో విశేషమైన లాభాలు పొందగలుగుతారు..
ఈ క్రింది రాశుల వారికి బంపర్ లాభాలు..
వృషభ రాశి
సెప్టెంబర్ నెల వృషభ రాశి వారికి ఎంతో శుభప్రదంగా ఉంటుంది. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహంతో కొత్త సంపాదన కూడా పొందగలుగుతారు. అలాగే నిలిచిపోయిన డబ్బులు కూడా తిరిగి సొంతం చేసుకునే అవకాశాలున్నాయి. వృత్తి జీవితంలో ఘననీయమైన పురోగతి లభిస్తుంది.. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహంతో పనుల్లో మీకు మంచి మంచి ప్రశంసలు కూడా లభిస్తాయి. అలాగే ఆంటీ నిర్ణయాలు తీసుకున్న అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతులు లభించే అవకాశాలున్నాయి. అంతేకాకుండా కొత్త బాధ్యతలు కూడా సులభంగా లభిస్తాయి.
మిథున రాశి
మిథున రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా సెప్టెంబర్ నెల ఎంతో లాభదాయకంగా ఉండబోతుంది.. ముఖ్యంగా వీరికి ఆర్థిక పరిస్థితులు గణనీయంగా మెరుగుపడడమే కాకుండా.. ఆదాయం విపరీతంగా పెరిగే సూచనలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. పూర్వికుల ఆస్తుల నుంచి మంచి లాభాలు పొందడంలో ఊహించని విజయాలు సాధించగలుగుతారు. అంతేకాకుండా వృత్తిపరంగా ఈ సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. వ్యాపారాల పరంగా వస్తున్న ఒప్పందాలు కూడా సులభంగా ఖరారు అయితాయి. అంతేకాకుండా కొత్త ప్రాజెక్టులు వచ్చే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. విదేశాలలో ఉద్యోగాలు చేయాలనుకునే వారి కలలు నెరవేరుతాయి..
తులారాశి
తులా రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు సెప్టెంబర్ నెల ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. కాకుండా శుభప్రదంగా ఉండబోతోంది. ఈ సమయంలో వీరికి లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం వల్ల వృత్తిలో ఘననీయమైన అభివృద్ధి కనిపిస్తుంది.. అంతేకాకుండా పదోన్నతులు లభించి అద్భుతమైన అవకాశాలు కూడా సొంతం చేసుకుంటారు. ముఖ్యంగా పాత పెట్టబడిలో నుంచి భారీ మొత్తంలో లాభాలు కూడా పొందగలుగుతారు. అలాగే నిలిచిపోయిన డబ్బులు కూడా తిరిగి పొందగలుగుతారు. వివిధ మార్గాల నుంచి డబ్బులు పొందడం వల్ల విశేషమైన ప్రయోజనాలు సొంతం చేసుకోగలుగుతారు..
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