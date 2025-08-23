English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

September Luckiest Zodiac: సెప్టెంబర్‌లో ఈ రాశిల వారికి బిగ్ జాక్పాట్.. వీరికి విపరీతమైన బ్యాంకు బ్యాలెన్స్, సంపద..

September Luckiest Zodiac Signs: సెప్టెంబర్ నెలలో జరిగే గ్రహ సంచారాల కారణంగా ఈ క్రింది రాశుల వారు అద్భుతమైన లాభాలు పొందబోతున్నారు. ముఖ్యంగా వీరికి ఈ సమయంలో ఆర్థికంగా చాలా వరకు కలిసి రాబోతోంది. అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్లుగా చేసి డబ్బు కూడా సంపాదిస్తారు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 23, 2025, 09:28 AM IST

September Luckiest Zodiac: సెప్టెంబర్‌లో ఈ రాశిల వారికి బిగ్ జాక్పాట్.. వీరికి విపరీతమైన బ్యాంకు బ్యాలెన్స్, సంపద..

September Luckiest Zodiac Signs Telugu: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం దాదాపు ప్రతినెల ఏదో ఒక గ్రహం సంచారం చేస్తూనే ఉంటుంది. కొన్ని గ్రహాలు రాశి సంచారం చేస్తే మరికొన్ని గ్రహాలు నక్షత్ర సంచారం చేస్తాయి. ఇలా అన్ని గ్రహాలు ఏదో ఒక సమయంలో తప్పకుండా రాశి సంచారం లేదా నక్షత్ర సంచారం చేస్తాయి. ఈ ఏడాదిలోని సెప్టెంబర్ నెల చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ నెలలో బుధ, సూర్య, శుక్ర గ్రహాలతో పాటు నాలుగు ముఖ్యమైన గ్రహాలు రాశి సంచారం చేయబోతున్నాయి. దీనివల్ల కొన్ని రాశుల వారిపై ప్రత్యేకమైన ప్రభావం పడుతుంది. ముఖ్యంగా సెప్టెంబర్ నెల కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు కలిగించబోతోంది. 

ప్రతి నెల ఎన్నో గ్రహాలు సంచారం చేస్తాయి. కొన్ని నెలల్లో చిన్న చిన్న గ్రహాలు సంచారం చేస్తే.. మరికొన్ని నెలల్లో అత్యంత శక్తివంతమైన గ్రహాలు సంచారం చేస్తాయి. ఈ గ్రహ సంచారం అనేది గ్రహాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. పెద్ద పెద్ద గ్రహాలు సంచారం చేసినప్పుడు అన్ని రాశుల వారిపై ప్రత్యేకమైన ప్రభావం పడి.. కీలకమైన మార్పులు సంభవిస్తాయి. సెప్టెంబర్ నెలలో కూడా కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో అద్భుతమైన మార్పులు రాబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా కెరీర్ కు సంబంధించిన జీవితం చాలా శుభప్రదంగా మారబోతోంది. అలాగే కొన్ని రాశుల వారికి వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా సానుకూలమైన మార్పులు వచ్చి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. 

సెప్టెంబర్ నెలలో గ్రహ సంచారాలు..
మొదట కుజుడు సంచారం చేయబోతున్నాడు. ఈ సంచారం సెప్టెంబర్ 13వ తేదీన తులారాశిలో జరగబోతోంది. ఆ తర్వాత సూర్యుడు సెప్టెంబర్ 17వ తేదీన నక్షత్ర సంచారం చేస్తాడు. హస్తా నక్షత్రం లోకి సూర్యుడు ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఇదే సమయంలో బుధుడి కలయిక కూడా జరుగుతుంది. దీని కారణంగానే ఎంతో శక్తివంతమైన బుధాదిత్య రాజయోగం ఏర్పడుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఈ సమయంలో శుక్రుడు రెండుసార్లు రాశి సంచారం చేస్తాడు. దీనివల్ల అన్ని రాశులు ప్రభావితమవుతాయి. అయితే, ఈ సమయంలో అత్యంత ప్రభావితమయ్యే రాశులేవో తెలుసుకుందాం.

మేషరాశి 
మేష రాశి వారికి సెప్టెంబర్ నెల చాలా శుభప్రదంగా మారుతుంది. ముఖ్యంగా వీరికి ఈనెల ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. అలాగే చాలా కాలంగా ఉన్న సమస్యలు కూడా ఎంతో సులభంగా పరిష్కారమవుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి మంచి ప్రేమ పొందుతారు. వీరికి ఆత్మవిశ్వాసం పెరిగి అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. వ్యాపారాల్లో కూడా రాణించగలుగుతారు. 

మిథున రాశి 
మిధున రాశి వారికి ఈ సమయం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి భౌతిక ఆనందం పెరగడమే కాకుండా డబ్బు సమస్యలు పూర్తిగా తీరిపోతాయి. సమాజంలో గౌరవం కూడా ఊహించని స్థాయిలో లభిస్తుంది. ఈ సమయంలో కొత్త ఇళ్లతో పాటు వాహనాలు కూడా కొనుగోలు చేస్తారు. అంతేకాకుండా సంపద కూడా భారీ మొత్తంలో పెరగడంతో కొత్త ఆస్తులు కొనుగోలు చేస్తారు.

కర్కాటక రాశి 
కర్కాటక రాశి వారికి సెప్టెంబర్ నెల చాలా శుభప్రదంగా మారుతుంది. వీరికి కొంతకాలంగా ఉన్న సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. అలాగే వీరు భారీ మొత్తంలో డబ్బులు పొందగలుగుతారు. ముఖ్యంగా రాజకీయాల్లో ఉన్న వ్యక్తులకు ఈ సమయంలో భార్య మొత్తంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. అనుకున్న పనులు ఎంతో సులభంగా చేయగలుగుతారు. వీరు ఊహించని స్థాయిలో బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ పొందే అవకాశాలున్నాయి.

