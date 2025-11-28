English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Sharbarimala: మాల ధారణం నియమాల తోరణం.. అయ్యప్ప స్వాముల కఠోర మండల దీక్ష నియమాలు..

Sharbarimala: మాల ధారణం నియమాల తోరణం.. అయ్యప్ప స్వాముల కఠోర మండల దీక్ష నియమాలు..

Sharbarimala: శబరిమల... శరణు గోషతో దేదీప్యమానంగా వెలుగొందుతుంది. ప్రతి ఏటా కార్తీక మాసం నుంచి మకర సంక్రాంతి వరకు నాలుగు నెలలపాటు మాలధారుల సందడితో కిక్కిరిసిపోతుంది. మన దేశమేకాదు విదేశీయులు కూడా మాలధారణతో స్వామిని దర్శించుకుని తరిస్తుంటారు. మండలం రోజులు కఠిన నియమాలతో స్వామిని కొలుస్తూ శరణు వేడుకుంటారు. అయితే ఈ మధ్య శబరిమల  ప్రతి నిత్యం వార్తల్లో నిలుస్తోంది. శబరిమల భక్తుల కఠిన నియమాలు ఏంటో చూద్దాం. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 28, 2025, 05:20 AM IST

Sharbarimala: మాల ధారణం నియమాల తోరణం.. అయ్యప్ప స్వాముల కఠోర మండల దీక్ష నియమాలు..

Swamy Sharanam Ayyappa: అయ్యప్ప స్వామిని భక్తి శ్రద్ధలతో పూజించడానికి అనుసరించే 41 రోజుల వ్రతం. 41 రోజుల మండల అయ్యప్ప దీక్ష ఆచరించడం వల్ల ఆధ్యాత్మిక ఆనందం, మానసిక ప్రశాంతత కలుగుతాయని భక్తుల నమ్మకం. సాధారణంగా ప్రతి ఏడాది కార్తీక మాసం నుంచి.. మకర సంక్రాంతి వరకూ ఎక్కువ మంది భక్తులు అయ్యప్ప మాల వేసుకుంటారు. అయ్యప్ప దీక్ష చాలా పవిత్రమైనది. ఈ దీక్ష కాలంలో తప్పనిసరిగా బ్రహ్మచర్యం పాటించాలి. ఖచ్చితంగా చెప్పాలంటే ఒక యోగి వలే జీవించాలి. అబద్ధాలు ఆడకూడదు. ఇతరులను దూషించడం, పరుష పదాలను వాడటం చేయకూడదు. ఇతరులను మోసం చేయడం మహా పాపం. ఈ దీక్ష సమయంలో నిత్యం స్వామి చింతనలో ఉంటూ.. శరణం అయ్యప్ప అని పఠించాలి.

స్వామి దర్శనం కోసం శబరిమలకు వచ్చే భక్తులు 41 రోజులు దీక్ష తీసుకుని ఇరుమడి కట్టుకుంటారు. మాలధారణ చేసిన స్వాములు 41 రోజుల పాటు భక్తి శ్రద్ధలతో, నియమ నిష్టలతో అయ్యప్ప స్వామిని పూజిస్తారు. వాస్తవానికి అయ్యప్ప దీక్షలో నియమాలకు చాలా ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. స్వాములందరూ ఈ 41 రోజులు చాలా కఠినమైన నియమ నిష్టలతో దీక్ష కొనసాగిస్తారు. మాంసాహారం, మద్యం, ఇతర వ్యసనాలకు పూర్తిగా దూరంగా ఉండాలి. 

సాత్విక ఆహారం మాత్రమే తీసుకోవాలి. రోజుకు ఒకేసారి భోజనం చేయాలి. ఈ పవిత్రమైన భోజనాన్నే 'భిక్ష' అని పిలుస్తారు. దీక్ష సమయంలో శక్తి మేరకు కనీసం ఐదు మంది అయ్యప్ప స్వాములకు అయినా భిక్ష పెట్టాలి. అయ్యప్ప దీక్షలో ఉన్న స్వాములు భిక్షను స్వీకరించడం ద్వారా క్రమశిక్షణ, నియమాలను అలవరుచుకుంటారు. ఈ ఆహార నియమాలు, ప్రార్థనలు చేయడం ద్వారా వారిలో దైవభక్తి మరింతగా పెరుగుతుంది. భిక్ష స్వీకరించే ముందు, తర్వాత పవిత్రత,  శుభ్రతను ఖచ్చితంగా పాటిస్తారు. అందరూ నేలపైన కూర్చొని భోజనం చేస్తారు. ఇక్కడ రాజు, మంత్రి, పేద, ధనిక, అనే తేడా ఏమీ ఉండదు.

ఈ దీక్ష తీసుకునే సమయంలో స్వాములు.. గురుస్వామి లేదా తల్లిదండ్రుల నుంచి అయ్యప్ప మాల ధరించాలి. గురుస్వామికి, తల్లిదండ్రులకు, పెద్దలకు తప్పకుండా పాదాభివందనం చేయాలి. మెడలో ధరించిన రుద్రాక్ష లేదా తులసి మాల ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మెడలో నుంచి తీయకూడదు. మాల ధరించిన తర్వాత చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరినీ స్వామి అని సంబోధించాలి. నిత్యం స్వామియే శరణమయ్యప్ప అని మూల మంత్రాన్ని జపించాలి. నలుపు రంగు వస్త్రాలను మాత్రమే ధరించాలి. 

ఈ దీక్ష సమయంలో 41 రోజులు ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే నిద్రలేచి చన్నీటి స్నానం ఆచరించాలి. ఉదయం, సాయంత్రం నిష్టతో భక్తి శ్రద్ధలతో అయ్యప్ప స్వామి వారికి పూజ, కర్పూర హారతి, భజన చేయాలి. ఈ 41 రోజులు నేలపై లేదా దుప్పటి వంటి వస్త్రం వేసుకుని పడుకోవాలి. పాదరక్షలు ధరించకూడదు. దీక్ష సమయంలో క్షవరం చేసుకోవడం, జుట్టు కత్తిరించుకోవడం, గోళ్లు కత్తిరించడం చేయకూడదు.

18 మెట్లకి పూజ చేయడమే అయ్యప్పస్వామి పూజలో ప్రధాన ఘట్టం. ఈ పడి పూజలో మెట్టు మెట్టుకి ఒక దేవత.. మెట్టు మెట్టుకి శబరిమలలోని కొండలు, మెట్టు మెట్టుకి ప్రత్యేకమైన రూపాలు ఉంటాయి.. ఆ దేవతా మూర్తులను ఆరాధిస్తూ అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు.. ధర్మ శాస్త్రను  కొలిచే ప్రక్రియ. పదునెట్టాంబడిలో అయ్యప్ప స్వామి నిలువెత్తు రూపాన్ని.. ఆయన పూజను చూస్తూ స్వాములు మురిసిపోతుంటారు. మాలధారణ చేసిన ప్రతి స్వామి పదినిట్టాంబడికి పూజ చేయాలని పదినిట్టాంబడికి పూజ చేయడమే స్వామి మాలలో అద్వితీయమైన ప్రక్రియ అంటారు. 

పెద్దపాదం అనేది శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి యాత్రలో అత్యంత పవిత్రమైన, చారిత్రాత్మక ప్రదేశం. ఇది అయ్యప్ప స్వామి యాత్రికులు దివ్య దర్శనానికి వెళ్ళే మార్గంలో ఉండే ఒక ఆధ్యాత్మిక స్థలం. పెద్దపాదం అంటే అయ్యప్ప స్వామి అడుగుల ముద్రలు ఉన్నాయని భక్తుల నమ్మకం. ఈ ప్రదేశం చేరుకునే వరకు భక్తులు కష్టమైన అటవీ మార్గాలు, పర్వత మార్గాలు దాటి వెళ్తారు. అది వారి భక్తి, ధైర్యం, సహనానికి పరీక్షగా భావిస్తారు. పెద్దపాదం వద్ద స్వామిని ధ్యానిస్తూ భక్తులు మోక్షం కోసం ప్రార్థిస్తారు. అక్కడి వాతావరణం ప్రశాంతంగా, ఆధ్యాత్మికంగా ఉంటుంది.

పెద్దపాదం మీద అయ్యప్ప దర్శనానికి వెళ్లే వారంతా ముందుగా అయ్యప్ప యాత్ర ప్రారంభ స్థానం ఎరుమేలి చేరుతారు. ఇక్కడ పెట్టా తుల్లల్‌ పూజ, నృత్యం చేస్తారు. తరువాత పాదయాత్ర మొదలవుతుంది. అటవీ మార్గం పెరియ మీదుగా భక్తులు స్వామి పేరు జపిస్తూ నడుస్తారు. కఠినమైన పర్వతం కరిమల ఎక్కడం భక్తులకు నిజమైన పరీక్ష. అనంతరం పంపా చేరుకుని నదీ స్నానం చేస్తారు. అక్కడి నుంచి సన్నిధానం వైపు ఎక్కే దారిలో పెద్దపాదం వస్తుంది. ఇక్కడ భక్తులు దీపం వెలిగించి దేవుడిని ప్రార్థిస్తారు. మోకాళ్లపై కూర్చుని పూజ చేస్తారు. అనంతరం అయ్యప్ప ఆలయానికి చేరి స్వామియే శరణం అయ్యప్ప అంటూ దర్శనం పొందుతారు.

మాలధారణ చేసిన తర్వాత 41 రోజుల మండల దీక్ష నిష్టగా, భక్తిగా పూర్తి చేసిన భక్తుడు ఆధ్యాత్మికంగా పవిత్రుడవుతాడు. మనసు, శరీరం, ఆత్మ శుద్ధి చెందుతుంది. అయ్యప్ప స్వామి అనుగ్రహం పొందుతాడని, దీక్షను సచ్చ్ఛిదానందంగా పాటించిన వారికి అంతరంగ శాంతి లభిస్తుందని, పూర్వ జన్మ పాపాలు, చెడు అలవాట్లు తొలగి కొత్త జీవితం మొదలవుతుందని భక్తులు నమ్ముతారు. సాత్విక జీవన విధానం వల్ల శారీరకంగా ఆరోగ్యవంతులవుతారు. అయ్యప్ప స్వామి దృష్టి కరుణ పడితే, జీవితంలో శుభం, సౌఖ్యం, విజయాలు లభిస్తాయని, బ్రహ్మచర్యం, ఉపవాసం, సత్యం పాటించడం వల్ల మనసు స్థిరమవుతుందని, మండల దీక్షను పూర్తిగా పాటించడంతో ఆత్మవిశ్వాసం, ధైర్యం పెరుగుతాయని చెబుతారు. 

లక్షలాది మంది భక్తుల విశ్వాసం అయ్యప్ప. మకర జ్యోతి దర్శనంతో పునీతమవుతుంటారు. అయితే ఇటీవల కాలంలో శబరిమల అనేక వివాదాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్‌గా మారుతోంది. మండల మకరు విళక్కు పూజల కోసం నవంబరు 17న శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి ఆలయం తెరుచుకోగా.. దర్శనాల కోసం భక్తులు పోటెత్తారు. యాత్ర మొదలైన మూడు రోజుల్లోనే దాదాపు మూడు లక్షల మందికి పైగా చేరుకోవడంతో ఆలయ ప్రాంగణం కిక్కిరిసింది. పంబ నుంచి సన్నిధానం మార్గంలోనూ విపరీతమైన రద్దీ నెలకొంది. లక్షలాది మంది భక్తులు ఒకేసారి అయ్యప్ప దర్శనం కోసం తరలిరావడంతో క్యూలైన్లు నిండిపోయాయి. అయ్యప్ప దర్శనానికి 16 గంటలకు పైగా సమయం పడటంతో భక్తులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. దీనిపై కేరళ హైకోర్టు జోక్యం చేసుకోవడంతో అధికారులు చర్యలు చేపట్టి, పరిస్థితిని అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు.

దర్శనం స్పాట్ బుకింగ్⁬పై ఆలయ అధికారులు ఆంక్షలు విధించారు. స్పాట్ బుకింగ్ దర్శన టికెట్లను రోజుకు 20 వేలకు కుదించారు. స్పాట్ బుకింగ్ టికెట్ల కోసం భారీగా తరలివస్తున్న భక్తులతో పంబ కిక్కిరిసిపోతుండటంతో.. కొత్తగా నీలక్కల్⁬లో కూడా ఏడు స్పాట్ బుకింగ్ కౌంటర్లను ఓపెన్ చేశారు.

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

