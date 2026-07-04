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Shadashtak Yog 2026: శుక్ర, శనుల అరుదైన కలయిక.. ఈ 4 రాశుల తలరాతలు మారబోతున్నాయి!

Shadashtak Yoga Effect On Zodiac: జూలై 23 నుంచి కొన్ని రాశులవారిపై షడష్టక యోగం ప్రభావం పడుతుంది. దీని కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి జీవితంలో అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ఆర్థికంగా బోలెడు లాభాలు చేకూరబోతున్నాయి.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 04, 2026, 09:11 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 09:11 AM IST
Shadashtak Yog 2026: శుక్ర, శనుల అరుదైన కలయిక.. ఈ 4 రాశుల తలరాతలు మారబోతున్నాయి!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Shadashtak Yog 2026: శుక్ర, శనుల అరుదైన కలయిక.. ఈ 4 రాశుల తలరాతలు మారబోతున్నాయి!
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