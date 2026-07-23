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ఈ రోజు నుంచే గోల్డెన్ డేస్.. శని-శుక్రుల శుభ దృష్టితో ఈ రాశుల వారికి బంపర్ జాక్‌పాట్!

Shadashtak Yoga 2026 Effect On Zodiac: 150 డిగ్రీల కోణంలోకి  శుక్ర, శని గ్రహాలు రావడం వల్ల ఈ సమయంలో ఎంతో శక్తివంతమైన షడాష్టక యోగం ఏర్పడబోతోంది. దీని కారణంగా ఈ కింది రాశులవారికి అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థికంగా అనుకున్న పనులు జరుగుతాయి.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 23, 2026, 10:46 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 10:46 AM IST
ఈ రోజు నుంచే గోల్డెన్ డేస్.. శని-శుక్రుల శుభ దృష్టితో ఈ రాశుల వారికి బంపర్ జాక్‌పాట్!

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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