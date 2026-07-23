Shadashtak Yoga 2026 Effect On Zodiac: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల గమనాలతో పాటు వాటి దృష్టికి ఎంతో ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది.. ముఖ్యంగా జూలై 23వ తేది వీటికి చాలా ప్రత్యేకమైనదిగా భావించవచ్చు. ఈ సమయంలో ఎంతో శక్తివంతమైన గ్రహం కదలికలు జరిగాయి. సంపద, వైభవం, సౌందర్యానికి కారకుడైన శుక్రుడు.. న్యాయానికి, కర్మఫలానికి అధిపతియైన శని గ్రహం ఒకదానికి ఒకటి.. 150 డిగ్రీల కోణంలోకి రాబోతున్నాయి. దీని కారణంగా షడాష్టక దృష్టి యోగం ఏర్పడుతోందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు..
సాధారణంగా జ్యోతిష్య నిపుణులు షడాష్టక యోగాన్ని ప్రతికూలంగా భావిస్తారు. అయితే, శని, శుక్ర గ్రహాల మధ్య స్నేహభావం ఉండడం వల్ల.. ఈ అరుదైన యోగం ప్రతికూలతలకు బదులుగా అపారమైన శుభ ఫలితాలను అందిస్తుంది.. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో కొన్ని రాశులవారికి ఈ రోజు నుండి అదృష్టం లభించి.. ఆర్థిక సమస్యలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. అంతేకాకుండా దీర్ఘకాలిక సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి.
ఈ రాశులవారికి బంపర్ జాక్ఫాట్..
వృషభ రాశి
వృషభ రాశికి అధిపతి శుక్రుడే కావడం వల్ల ఈ రాశి వారికి రాజయోగం పడుతుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఉద్యోగంలో ఊహించని పురోగతి లభిస్తుంది. పైఅధికారులతో సంబంధాలు కూడా మెరుగుపడతాయి.. పదోన్నతి లభించే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. అకస్మాత్తుగా ధనలాభం కలిగి ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. భోగభాగ్యాలు పెరిగి జీవితం సౌకర్యవంతంగా మారుతుంది.
మిథున రాశి
దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులన్నీ ఈ యోగ ప్రభావంతో సజావుగా పూర్తవుతాయని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు.. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి ఆశించిన దానికంటే ఎక్కువ లాభాలు వస్తాయి. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు లభించి.. ఆర్థిక సంక్షోభం నుంచి విముక్తి కలుగుతుంది.. కుటుంబంలో ప్రశాంతత నెలకొంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు.
తులా రాశి
తులారాశి వారికి నేటి నుంచి సువర్ణ కాలం మొదలవుతుంది.. అదృష్టం పూర్తిగా మీ వైపే ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. చేపట్టిన ప్రతి పనిలోనూ విజయం కలుగుతుంది. సమాజంలో హోదా.. గౌరవ ప్రతిష్టలు విసరీతంగా పెరుగుతాయి. వ్యాపారాలు వేగంగా విస్తరిస్తారు. మీ సరైన ఆలోచనలు, నిర్ణయాలు మిమ్మల్ని ఉన్నత స్థానంలో నిలబెట్టే ఛాన్స్లు కూడా ఉన్నాయి.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి ఈ యోగం ఊహించని ధనయోగాన్ని అందిస్తుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా పూర్వీకుల ఆస్తులు కలసిరావడం లేదా పాత పెట్టుబడుల నుంచి భారీగా లాభాలు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. నాడీ సంబంధిత మానసిక ఒత్తిళ్లకు స్వస్తి చెప్పి.. ప్రశాంతంగా ఉండాల్సిన సమయమిది. అంతేకాకుండా అన్ని పనులు మీకు చాలా అనుకూలంగా మారుతాయి.
కుంభ రాశి
వృత్తి పరంగా కుంభ రాశి వారికి ఇది అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. స్టాక్ మార్కెట్, షేర్లలో పెట్టుబడులు పెట్టిన వారికి మంచి లాభాలు కలుగుతాయి. వ్యాపారంలో కొత్త ప్రాజెక్టులు చేతికి అందుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఎప్పటినుంచో వేధిస్తున్న అనేక సమస్యలు సులభంగా తొలగిపోతాయి..
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