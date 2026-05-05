English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Shadashtaka Yogam: సూర్య-చంద్రుల అద్భుత కలయికతో షడాష్టక యోగం.. ఈ రాశులు తస్మాత్ జాగ్రత్త.

Shadashtaka Yogam: సూర్య-చంద్రుల అద్భుత కలయికతో షడాష్టక యోగం.. ఈ రాశులు తస్మాత్ జాగ్రత్త.

Shadashtaka Yogam 2026: ప్రస్తుతం సూర్యుడు మేషరాశిలో ఉండగా, చంద్రుడు వృశ్చికరాశిలోకి ప్రవేశించాడు. ఈ చంద్ర సంచారం  మేషరాశిలో ఉన్న సూర్యుడికి, వృశ్చికరాశిలో ఉన్న చంద్రుడికి మధ్య షడాష్టక యోగం ఏర్పడుతోంది. ఎందుకంటే, సూర్యుడు చంద్రుడి నుండి ఆరవ ఇంట్లో, చంద్రుడు సూర్యుడి నుండి ఎనిమిదవ ఇంట్లో ఉన్నారు. ఈ యోగం జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో  అశుభంగా పరిగణిస్తారు. అందువల్ల, కొన్ని రాశుల వారు దీని ప్రతికూల ప్రభావాలను అనుభవించవచ్చు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : May 5, 2026, 05:20 AM IST

Trending Photos

Good News To Farmers: వర్షాలతో ఇబ్బందులు పడుతున్న రైతులకు గుడ్ న్యూస్ ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఉత్తర్వులు జారీ!
4
AP Farmers News
Good News To Farmers: వర్షాలతో ఇబ్బందులు పడుతున్న రైతులకు గుడ్ న్యూస్ ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఉత్తర్వులు జారీ!
Sai Pallavi: సాయి పల్లవికి గట్టి ఎదురుదెబ్బ.. కెరీర్‌లోనే బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్‌గా ఫస్ట్ బాలీవుడ్ సినిమా
5
Sai Pallavi
Sai Pallavi: సాయి పల్లవికి గట్టి ఎదురుదెబ్బ.. కెరీర్‌లోనే బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్‌గా ఫస్ట్ బాలీవుడ్ సినిమా
Trisha: త్రిష పూజలు ఫలించాయి.. విజయ్ కి విజయం చేకూరింది.. తెలుగు నిర్మాత కీలక వ్యాఖ్యలు..!
5
Vijay Politics
Trisha: త్రిష పూజలు ఫలించాయి.. విజయ్ కి విజయం చేకూరింది.. తెలుగు నిర్మాత కీలక వ్యాఖ్యలు..!
8th Pay Commission:ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అలెర్ట్..ఈ తేదీ మిస్ అయితే జీతం పెంపు మిస్!
6
8th Pay Commission Latest News
8th Pay Commission:ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అలెర్ట్..ఈ తేదీ మిస్ అయితే జీతం పెంపు మిస్!
Shadashtaka Yogam: సూర్య-చంద్రుల అద్భుత కలయికతో షడాష్టక యోగం.. ఈ రాశులు తస్మాత్ జాగ్రత్త.

సూర్యచంద్రుల మధ్య షడాష్టక యోగం ఏర్పడినందున, కొన్ని రాశుల వారు తమ జీవితంలో ఇబ్బందులను ఫేస్ చేయవచ్చు. కొన్ని రాశుల వారు తమ ఆర్థిక, వృత్తి, ఆరోగ్యం గురించి ఆందోళన చెందుతారు. 

Add Zee News as a Preferred Source

మిథున రాశి: షడాష్టక యోగం సమయంలో మిథున రాశి వారు తమ శత్రువుల పట్ల అప్రమత్తతో మెలగాలి. వారు మీకు హాని కలిగించే అవకాశాలున్నాయి. ఎవరినీ అతిగా నమ్మవద్దు. ఈ రాశి వారికి ధనం విషయంలో అప్రమత్తతతో మెలగాలి. పోటీ పరీక్షల్లో కాస్త తడబడే అవకాశాలున్నాయి. 

కర్కాటక రాశి: షడాష్టక యోగంలో, ఈ రాశి అధిపతి గ్రహమైన చంద్రుడు తన బలహీన రాశి అయిన వృశ్చికంలో సంచరిస్తున్నాుడ.  ఈ కలయిక ఈ రాశి వారికి కొన్ని ఇబ్బందులను కలిగించే అవకాశాలున్నాయి. తమకు సంబంధించిన జీవిత భాగస్వామితో వాగ్వాదం చేయకుండా ఉంటే బెటర్. 

వృశ్చిక రాశి: సూర్యచంద్రుల మధ్య ఏర్పడిన షడాష్టక యోగం కారణంగా.. మీ ఆర్థిక పరిస్థితిలో కొంత ఇబ్బందిని కలిగించే అవకాశాలున్నాయి. మీ ఖర్చులు అకస్మాత్తుగా పెరగవచ్చు. ధనం విషయంలో ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. పూర్వీకులకు సంబంధించిన ఆస్తి వ్యవహారాలు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడతాయి. 

గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం హిందూ మత విశ్వాసాలు,  గ్రహ మండలంలోని  గ్రహ గోచారం ఆధారంగా ఇవ్వబడింది.  దీనికి సంబంధించిన సరైన శాస్త్రీయ ఆధారాలున్నాయి. కానీ జీ  న్యూస్ మీడియా ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు.

Also Read:  Most Followed Indian Heroes on Instagram: ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఎక్కువ ఫాలోవర్స్ ఉన్న హీరోలు.. ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఉన్న హీరో ఎవరంటే..!!

Also Read:  Most Followed Indian Actress on Instagram: ఇన్‌స్టాగ్రామ్ లో అత్యధిక ఫాలోవర్స్ ఉన్న హీరోయిన్స్ వీళ్లే.. ఫస్ట్ ప్లేస్ ఈ భామదే..

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Shadashtak Yoga 2026 EffectDangerous Shadashtak Yogashani mangal yuti 2026 effectsshadashtak yog 2026 Prabhav on zodiac singsAstrology

Trending News