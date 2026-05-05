Shadashtaka Yogam: సూర్య-చంద్రుల అద్భుత కలయికతో షడాష్టక యోగం.. ఈ రాశులు తస్మాత్ జాగ్రత్త.

సూర్యచంద్రుల మధ్య షడాష్టక యోగం ఏర్పడినందున, కొన్ని రాశుల వారు తమ జీవితంలో ఇబ్బందులను ఫేస్ చేయవచ్చు. కొన్ని రాశుల వారు తమ ఆర్థిక, వృత్తి, ఆరోగ్యం గురించి ఆందోళన చెందుతారు.
మిథున రాశి: షడాష్టక యోగం సమయంలో మిథున రాశి వారు తమ శత్రువుల పట్ల అప్రమత్తతో మెలగాలి. వారు మీకు హాని కలిగించే అవకాశాలున్నాయి. ఎవరినీ అతిగా నమ్మవద్దు. ఈ రాశి వారికి ధనం విషయంలో అప్రమత్తతతో మెలగాలి. పోటీ పరీక్షల్లో కాస్త తడబడే అవకాశాలున్నాయి.
కర్కాటక రాశి: షడాష్టక యోగంలో, ఈ రాశి అధిపతి గ్రహమైన చంద్రుడు తన బలహీన రాశి అయిన వృశ్చికంలో సంచరిస్తున్నాుడ. ఈ కలయిక ఈ రాశి వారికి కొన్ని ఇబ్బందులను కలిగించే అవకాశాలున్నాయి. తమకు సంబంధించిన జీవిత భాగస్వామితో వాగ్వాదం చేయకుండా ఉంటే బెటర్.
వృశ్చిక రాశి: సూర్యచంద్రుల మధ్య ఏర్పడిన షడాష్టక యోగం కారణంగా.. మీ ఆర్థిక పరిస్థితిలో కొంత ఇబ్బందిని కలిగించే అవకాశాలున్నాయి. మీ ఖర్చులు అకస్మాత్తుగా పెరగవచ్చు. ధనం విషయంలో ఆచితూచి వ్యవహరించాలి. పూర్వీకులకు సంబంధించిన ఆస్తి వ్యవహారాలు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడతాయి.
గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం హిందూ మత విశ్వాసాలు, గ్రహ మండలంలోని గ్రహ గోచారం ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. దీనికి సంబంధించిన సరైన శాస్త్రీయ ఆధారాలున్నాయి. కానీ జీ న్యూస్ మీడియా ఈ వార్తను ధృవీకరించడం లేదు.
