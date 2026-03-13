Shani Astamayam 2026: శని అస్తమయం ఎఫెక్ట్‌.. ఈ 3 రాశులవారికి అద్భుతమైన అదృష్టం.. ఇక డబ్బే డబ్బు!

Shani Astamayam 2026 Effect On Zodiac Telugu: ఖగోళంలో అద్భుతమైన మార్పులు చోటుచేసుకోబోతున్నాయి. న్యాయదేవుడు, కర్మఫల ప్రదాతగా భావించే శని దేవుడు మార్చి 13వ తేదిన మీన రాశిలో అస్తమించింది. ఈ రోజు సాయంత్రం 7 గంటల సమయంలో మీన రాశిలో ఆస్తమించి.. ఏప్రిల్ 22వ తేదిన సక్రమ మార్గంలోకి వస్తుంది. జ్యోతిష్య శాస్త్రం పరంగా శని గ్రహం ఏదైన ఒక రాశిలో దాదాపు సుమారు రెండున్నర ఏళ్ల పాటు ఉంటుంది. అయితే, శని గ్రహం అస్తమించడం వల్ల మూడు రాశులవారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో కొందరికి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అయితే, శని ప్రభావంతో అద్భుతమైన లాభాలు పొందే రాశులేవో? పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం.
అదృష్టం పొందే రాశులు:
వృషభ రాశి:
శని ప్రభావంతో ఈ రోజు నుంచి వృషభ రాశివారికి సానుకూల కాలం ప్రారంభమవుతుంది. వీరికి గత కొంత కాలంగా నిలిపోయిన పనులు కూడా ప్రారంభమవుతాయి. అంతేకాకుండా ఆర్థిక పరిస్థితులు చాలా వరకు మెరుగుపడే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. దీంతో పాటు ఆకస్మిక ధనలాభాలు కూడా కలుగుతాయి. అంతేకాకుండా ఉద్యోగాలు చేసేవారు అద్భుతమైన శుభవార్తలు వింటారు. దీంతో పాటు ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కూడా కలుగుతుంది. వ్యక్తిగత సంబంధాలు కూడా ఊహించని స్థాయిలో మెరుగుపడుతుంది.
సింహ రాశి:
శని గ్రహం అస్తమించడం వల్ల సింహ రాశివారికి కెరీర్ పరంగా అద్భుతమైన పురోగతి కూడా లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా నిరుద్యోగులకు కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. అలాగే ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతులు కూడా లభిస్తాయి. దీంతో పాటు వేతనలు కూడా విపరీతంగా పెరుగుతాయి. కార్యాలయాల్లో పైఅధికారుల ప్రశంసలు కూడా లభించే ఛాన్స్లు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ఆస్తుల నుంచి పాత వివాదాలు కూడా పరిష్కారమవుతాయి. దీంతో పాటు కొత్త వాహనాలు కూడా కొనుగోలు చేస్తారు.
ధనుస్సు రాశి:
ధనుస్సు రాశివారికి ఈ సమయంలో కొత్త అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. అంతేకాకుండా విదేశీ ప్రయాణాలు చేయాలనుకుంటున్న వ్యక్తులకు చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. విదేశీ సంబంధిత వ్యాపారాలు చేస్తున్నవారికి భారీ మొత్తంలో లాభాలు కూడా కలుగుతాయి. దీంతో పాటు వీరికి సమాజంలో గౌరవం కూడా విపరీతంగా పెరుగుతుంది. సంతానానికి సంబంధించిన వారు అద్భుతమైన శుభవార్తలు కూడా వింటారు. దీంతో పాటు తల్లిదండ్రుల సపోర్ట్ లభించి.. మనశ్శాంతి కోసం తీర్థయాత్రలు చేసే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కలుగుతుంది.
