Shani Dev: శనిదేవుడు ఈ పనిచేస్తే విశేషంగా శుభాల్ని ఇస్తారంట.!. భక్తులు శనివారం ఏంచేయాలంటే..?

Shani bhagwan puja and shani dosh nivaran upay on Saturday: చాలా మంది తరచుగా తమకు శని గ్రహం బాగాలేదని బాధపడుతారు. సాడేసాతి, అర్దష్టమ, అష్టమ శనిదోషాలతో ఇబ్బందుల్ని ఎదుర్కొంటు ఉంటారు. కొంత మంది ఎంత సంపాదించిన కూడా డబ్బులు ఉండవు. తరచుగా అనారోగ్యంకు గురి అవుతుంటారు. ఎంత కష్డపడ్డా కూడా గుర్తింపు ఉండదు. ఇలాంటి వారు కొన్ని రెమిడీలు పాటిస్తే శనీదేవుడు అత్యంత శుభయోలను ఇస్తాడని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో శనివారం రోజున వెంకటేశ్వర స్వామి పూజలు చేయాలి. ఏడు శనివారాల వ్రతం చేయాలంటారు. అదే విధంగా శనివారం వెంకటేశ్వర స్వామి వ్రతం చేసుకొవాలి. షోడషోపచారాలతో పూజలు చేయాలి. అష్టోత్తర నామాలు, విష్ణు సహస్రనామాలతో పూజించుకొవాలి.
ఈ విధంగా వెంకటేశ్వర స్వామి చిత్రపటం లేదా విగ్రహం పీట మీద పెట్టుకుని దానికి శక్తి కొలది అలంకరణ చేసి పూజించుకొవాలి. ఈ విధంగా చేసిన తర్వాత నివేదనగా పులి హోర, చక్కెర పొంగలి పెట్టాలి. వెంకటేశ్వర స్వామినిఎక్కడైతే పూజిస్తామో అక్కడకు శనీశ్వరుడు తప్పకుండా వస్తాడంట.
స్వామివారికి నివేదించిన పులి హోర ప్రసాదం ఆయనకు చాలా ప్రీతికరమైనది. ఆయన పులిహోర తిని వెళ్లిపోయేటప్పుడు మన ఇంట్లో ఉన్న చెడు ప్రభావం, చెడు ఫలితాలు, నెగెటివ్ ఎనర్జీ కూడా శనిదేవుడితో పాటు బైటకు వెళ్లిపోతాయని కొంత మంది చెబుతారు.
అందుకే ఏ పూజలు చేసిన, వ్రతాలుచేసిన, అన్నదానాలు చేసిన తప్పకుండా పులిహోరలను నైవేద్యంగా స్వామివారికి సమర్పిస్తారు. ఇది కాకుండా.. నవగ్రహాల్లో మీద తైలాభిషేకం, నల్లని వస్త్రాలు, తిలదానం, శునకాలకు చపాతీలు, పేదలకు అన్నదానం, వస్త్రదానం మొదలైనవి ఒక 11 వారాలు చేస్తే శనీపీడల నుంచి శాశ్వతంగా విముక్తి లభిస్తుందని జ్యోతిష్య పండితులు చెబుతున్నారు.
