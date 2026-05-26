/Shani Dev: శని దేవుడి బంపర్ ఆఫర్.. ఆ రాశుల వారికి అపార ధనలాభం, కోరిన కోరికలు నెరవేరే సమయం!

Shani Dev Blessing On Zodiac: శని దేవుడిని వ్యక్తుల కర్మ గ్రహంగా చెప్పుకుంటారు. అంతేకాకుండా ఈ గ్రహాన్ని సూర్యుడి కుమారుడిగా కూడా పిలుస్తారు. శని వక్తుల మంచి, చెడు కర్మలకు అనుగుణంగా ఫలితాలను అందిస్తాడు. అలాగే దీనిని అత్యంత క్రూరమైన గ్రహంగా కూడా చెప్పకుంటారు. ఈ శని ప్రభావం వల్ల దేవతలు సైతం తప్పించుకోలేకుండా ఉంటారు. కాబట్టి అన్ని గ్రహాల ప్రభావంతో పోలిస్తే.. ఈ గ్రహానికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. మే 17న శని గ్రహం రేవతి నక్షత్రంలోకి సంచారం చేసిన సంగతి తెలిసిందే.. అక్టోబర్ 9 వరకు ఈ గ్రహం ఇక్కడే ఉంటుంది. కాబట్టి అప్పటి వరకు కొన్ని రాశులవారికి శనిదేవుడి అనుగ్రహం లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో అదృష్టం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. దీర్ఘకాలిక సమస్యల నుంచి కూడా ఉపశమనం కలుగుతుంది. అనుకుంటున్న పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు కూడా సాధిస్తారు.
ఈ రాశులవారికి బంపర్ లాభాలు:
మిథున రాశి
శని గ్రహం ప్రభావంతో మిథున రాశివారికి అక్టోబర్ 9 వరకు అద్భుతంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా చాలా కాలంగా ఉద్యోగాలు లేనివారు ఈ సమయంలో తప్పకుండా ఉద్యోగాలు కూడా పొందుతారు. అలాగే ఇప్పటి ఉద్యోగాలు చేస్తున్నవారు మీ బాస్ల నుంచి అద్భుతమైన ప్రశంసలు కూడా పొందుతారు. వీరు సీనియర్ల నుంచి కూడా అద్భుతమైన స్కిల్స్ నేర్చుకుంటారు.
తులారాశి
శని దేవుని ఆశీస్సులతో తులారాశి వారికి కూడా అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్లుగా జరుగుతాయి. అంతేకాకుండా కొత్త ఆస్తి లేదా కారు కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. శుక్రుడి ప్రభావంతో నాలుగు నెలల పాటు అదృష్టం ఊహించని స్థాయిలో పొందుతారు. అంతేకాకుండా నిలిపోయిన పనులు కూడా తిరిగి ఊపందుకుంటాయి. కొత్త ఆస్తి లేదా కారు కొనుగోలు చేయడానికి ఇది గొప్ప అవకాశంగా భావించవచ్చు. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో పెళ్లికాని వారి జీవితంలోకి ఒక కొత్త భాగస్వామి పొందుతారు.
వృషభ రాశి
శని ప్రభావంతో వృషభ రాశివారికి ఈ సమయం ఒక వరంలా మారుతుంది. అంతేకాకుండా చాలా కాలంగా ఆగిపోయిన మార్కెట్లో డబ్బులు ఈ సమయంలో తప్పకుండా అకస్మాత్తుగా తిరిగి పొందుతారు. ఆర్థిక పునాదులు కూడా మరింత బలోపేతమవుతాయని జ్యోతిష్యులు తెలుపుతున్నారు. ఉద్యోగాల్లో కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరడమే కాకుండా ఇష్టమైన పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధిస్తారు. ఉద్యోగాలు చేస్తున్నవారు ప్రమోషన్స్తో పాటు వ్యాపారాలు చేసేవారు అద్భుతమైన ధన లాభాలు కూడా కలుగుతాయి.
ధనుస్సు రాశి
రాబోయే నాలుగు నెలల పాటు ధనుస్సు రాశివారికి కూడా చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. డబ్బుల విషయంలో కూడా చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆదాయ వనరులు కూడా అనుకున్నంత స్థాయిలో పొందుతారు. అలాగే పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్ల భారీ మొత్తంలో ధన లాభాలు పొంది.. విజయాలు సాధించే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. వీరు కొత్త కొత్త ప్రాజెక్ట్ల నుంచి సంపాదన కూడా పొందుతారు. అలాగే ఈ సమయంలో ధనం పొదుపు చేయడం వల్ల కెరీర్ పెట్టుబడులు పెట్టే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి.
