Shani Dev Effect On Zodiac 2026 Telugu: శని గ్రహాన్ని కర్మలకు ఫలితాలను ప్రసాదించే గ్రహంగా పరిగణిస్తారు. అందుకే అన్ని గ్రహాలతో పోలిస్తే, ఈ గ్రహానికి చాలా ప్రత్యేకమైన ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. అలాగే శని దేవుడిని కొంతమంది న్యాయదేవతగా కూడా పిలుస్తారు ప్రతి వ్యక్తి వారి కర్మల ప్రకారం, ఈ దేవుడు మంచి చెడు ఫలితాలను అందిస్తాడు. జీవితంలో పదిమందికి మంచి చేస్తే శని తప్పకుండా ఎప్పుడో ఒకరోజు అదృష్టాన్ని ప్రసాదిస్తాడు.. అదే ఇతరులకు కీడు చేస్తే, అనేక సమస్యలు తప్పవని జ్యోతిష్యులు చెబుతూ ఉంటారు. అందుకే ఏలినాటి శని ప్రభావంతో బాధపడుతున్న వ్యక్తులకు కొంతమంది జ్యోతిష్య శాస్త్ర నిపుణులు ఇతరులకు మంచి చేయాలని సూచిస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా శని జాతకంలో అశుభ స్థానంలో ఉంటే వ్యక్తులు శారీరకంగా మానసికంగా ఆర్థికంగా ఎన్నో రకాల సమస్యలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది.
అలాగే శని దేవుడు క్రమబద్ధత బాధ్యత న్యాయం తో సంబంధం కలిగి ఉంటాడు. కాబట్టి ఇవి జీవితంలో ఎంతగానో ప్రభావితం చేస్తాయి. ఇదిలా ఉంటే మార్చి 13వ తేదీన సాయంత్రం ఏడు గంటల సమయంలో మీన రాశిలో శని గ్రహం అస్తమించబోతోంది. దీని కారణంగా ఆయారాశుల వారిపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. తిరోగమన ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారికి కీడు జరిగితే.. మరికొన్ని రాశుల వారికి చాలా మేలు జరుగుతుందని వారు తెలుపుతున్నారు. అయితే, ఈ సమయంలో అత్యధిక లాభాలు పొందబోయే రాశులేవో తెలుసుకోండి.
ఈ రాశులవారికి జాక్పాట్:
ధనస్సు రాశి
ధనస్సు రాశి వారికి శని ప్రభావంతో భౌతిక ఆనందం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అంతేకాకుండా ఈ సమయంలో సౌకర్యాలు కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ రాశి వారు కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఉద్యోగాలు పొందాలని అనుకుంటున్న వ్యక్తులకు అద్భుతమైన అవకాశాలు కూడా లభిస్తాయి. అలాగే ఆర్థికంగా కూడా చాలావరకు లాభాలు పొందగలుగుతారు. కొన్ని రకాల కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకొని ఈ సమయంలో భారీ మొత్తంలో డబ్బులు పొందుతారు. అలాగే తల్లిదండ్రులతో గతంలో కంటే ఇప్పుడు సంబంధాలు మరింత మెరుగుపడే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.
కుంభరాశి
కుంభరాశిలో ఇదే సమయంలో పంచగ్రహి రాజయోగం కూడా ఏర్పడబోతుంది. శని అస్తమించే ప్రభావంతో కుంభరాశి వారికి అన్ని రకాల సానుకూలమైన ఫలితాలు రావడం ప్రారంభమవుతాయి. వ్యాపారాలు చేస్తున్న వ్యక్తులకు చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు కూడా ఆరంభమవుతాయి. ముఖ్యంగా మీడియా రంగాల్లో ఉన్న వ్యక్తులు ఈ సమయంలో అద్భుతమైన ఫలితాలు పొందుతారు. మార్కెటింగ్ ఇతర రంగాల్లో ఉన్న వ్యక్తులకు అద్భుతమైన ధన లాభాలు కలిగే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వీరి మాటల ప్రభావం ఊహించని స్థాయిలో పెరిగి ఇతరులను ఆకర్షించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
మీన రాశి
మీన రాశిలో జన్మించిన వ్యక్తులకు కూడా శని గ్రహ ప్రభావంతో ఆత్మవిశ్వాసం విపరీతంగా పెరుగుతుంది. అలాగే వీరికి ఈ సమయంలో ఊహించని స్థాయిలో ఇమేజ్ పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా సామాజిక ప్రతిష్టలు కూడా పెరిగి జీవితంలో అద్భుతమైన లాభాలు పొందుతారు. వైవాహిక జీవితంతో మంచి సంబంధాలు ఏర్పడతాయి. ఇక వ్యాపారాల్లో భాగస్వాములతో విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. ఈ సమయంలో అనుకుంటున్న పనులు ఎంతో సులభంగా చేయగలిగి భారీ మొత్తంలో డబ్బులు కూడా పొందగలుగుతారు. ముఖ్యంగా కొన్ని రకాల పనుల్లో అద్భుతమైన విజయాలు సాధించగలుగుతారు.
Also Read: Mercury Transit 2026: మకరంలో తిష్ట వేసిన బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి కోటీశ్వరులయ్యే యోగం ప్రారంభం!
Also Read: Mercury Transit 2026: మకరంలో తిష్ట వేసిన బుధుడు.. ఈ రాశుల వారికి కోటీశ్వరులయ్యే యోగం ప్రారంభం!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook