/Shani Dev Effect: నేటితో ఈ 4 రాశుల వారిపై శనిశ్వరుడి అశుభ దృష్టి తొలిగింపు.. ఇకపై అంతా శుభమే..

Shani Dev Jayanthi Special: జ్యోతిష్య శాస్త్ర ప్రకారం, శనిదేవుడు ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలకి నెమ్మదిగా ప్రవేశిస్తూ ఉంటాడు. ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి ప్రవేశించడానికి రెండున్నరేళ్ల సమయం తీసుకుంటాడు. అందుకే ఆయన్ని మందగమనుడు కూడా పిలుస్తారు. శనిజయంతి రోజు నుంచి వృషభ, సింహ, తుల, మకర రాశుల వారికి ప్రత్యేక ప్రయోజనాలను అందుకోబోతున్నారు. చాలా కాలంగా వీరు ఎదుర్కొంటున్న అడ్డంకులు తొలగిపోనున్నాయి. అంతేకాదు వీరు తమ కెరీర్లో కొత్త అవకాశాలు వలభించవచ్చు. అదృష్టం తోడుగా, మీరు గొప్ప విజయాన్ని సాధించబోతున్నట్టు గ్రహ జ్యోతిష్యం చెబుతున్న మాట.
సింహ రాశి.. ఈ సమయంలో మీ చేతికి కొత్త ప్రాజెక్టులు వస్తాయి. సింహ రాశి వారికి ఈ సమయం అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. చేసే పనిలో విజయాన్ని అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో విస్తరణ, ఆదాయంలో పెరుగుదల ఉండవచ్చు. సమాజంలో గౌరవం, ప్రతిష్ట పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. అదృష్టం తోడుగా, మీరు విలాసవంతమైన జీవితాన్ని అందుకుంటారు.
తులా రాశి: తుల రాశి వారికి పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తి చేస్తారు. మీ వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం వెల్లి విరుస్తుంది. ఆరోగ్య సమస్యలు సమసిపోతాయి. కొత్త ఉద్యోగావకాశాలు లభించే సూచనలున్నాయి. అదృష్టం తోడుగా, మీరు అనుకున్న పనులన్నీ పూర్తి చేస్తారు.
మకర రాశి: శని దేవుని అనుగ్రహంతో, మకర రాశి వారు వారు చేస్తోన్న వృత్తిలో గణనీయమైన పురోగతి సాధించే అవకాశాలున్నాయి. గతంలో ఉన్న ఆర్థిక సమస్యలు తొలిగిపోతాయి. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకుంటాయి. అదృష్టం తోడుగా, మీరు గొప్ప విజయాన్ని సాధిస్తారు.
వృషభ రాశి: వృషభ రాశి వారి ఇకపై ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగ రంగంలో పురోగతి, పెట్టుబడులలో లాభం అందుకుంటారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. అదృష్టం మద్దుతగా నిలుస్తుంది. ఈ సమయంలో మీరు అపారమైన ఆనందాన్ని, సంపదను పొందుతారు.
జ్యోతిష్యుల ప్రకారం, శని దేవుని అనుగ్రహం పొందడానికి శనివారం నాడు వివిధ దానధర్మాలు, సేవ చేయడంతో పాటు పేదలకు అన్నదానం లేదా వస్త్ర దానం చేయడం వంటివి చేస్తే ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఈ రోజున శనిశ్వరుడి ఆలయాన్ని సందర్శించడం శుభప్రదం. అయితే, వ్యక్తిగత నమ్మకాలు, గ్రహ స్థానాలను బట్టి జ్యోతిష్య ఫలితాల్లో పలు మార్పులుంటాయి. మే 15 తర్వాత, ఈ నాలుగు రాశుల వారికి అదృష్టం మారబోతుంది.
గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం మత విశ్వాసాలు, గ్రహ గోచారాలు హిందూ మత నమ్మకాలపై ఆధారపడి ఈ వార్తను ఇవ్వబడింది. ఇదంత హిందూ ధర్మ శాస్త్ర ప్రకారం ఇచ్చిన సమాచారం. ఈ విషయాన్ని జీ మీడియా న్యూస్ ధృవీకరించడం లేదు.
