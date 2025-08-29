Shani Dev Favorite Zodiac: ఎల్లప్పుడూ శనికి ఇష్టమైన రాశులు ఇవే.. వీరు ఎప్పటికైనా జీరోలో ఉన్న కోటీశ్వరులవ్వడం ఖాయం..

Shani Dev Favorite Lucky Zodiac Signs Effect Telugu: శని దేవుడిని శక్తివంతమైన గ్రహంగా చెప్పుకుంటారు. ఈ గ్రహం వ్యక్తులు చేసే కర్మలను బట్టి ఫలితాలు అందిస్తుంది. జీవితంలో సక్రమమైన మార్గంలో సేవాభావంతో ముందుకెళ్లేవారికి శని దేవుడు అదృష్టాన్ని కలిగిస్తాడు. అంతేకాకుండా ఎన్నో రకాల ప్రయోజనాలనందిస్తాడు. శని ప్రభావం ప్రతికూలమైనప్పటికీ.. వ్యక్తులు చేసే కర్మలను బట్టి సానుకూలంగా కూడా మారే అవకాశాలుంటాయి. కాబట్టి ఏలినాటి శని తో బాధపడేవారు తప్పకుండా వ్యక్తిగత జీవితంలో మంచి చేయాల్సి ఉంటుంది.
శనిగ్రహం రెండున్నర సంవత్సరాల పాటు ఒకే రాశిలో ఉంటుంది. శని ఇటీవలే మీనరాశిలోకి ప్రవేశించింది. మరో రెండేళ్ల పాటు ఇదే రాశిలో కొనసాగుతుంది. అయితే ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి ఏలినాటి శని కూడా ప్రారంభమైంది. ఈ సమయంలో వారు ఎంతో జాగ్రత్తగా ఉండడం చాలా మంచి దాని జ్యోతిష్యులు చెబుతూ ఉంటారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శని గ్రహానికి కొన్ని రాశులు అంటే అత్యంత ఇష్టం. ఈ రాశుల వారు ఎలాంటి పనులు చేసినా శని దేవుడు అనుగ్రహం వల్ల విజయాలు పొందగలుగుతారు. అంతేకాకుండా సంపాదన ఆనందం శ్రేయస్సు పరంగా లోటు ఉండదు. అయితే జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శని దేవుడికి, గ్రహానికి అత్యంత ఇష్టమైన రాశులేవో తెలుసుకోండి.
వృషభ రాశి
వృషభ రాశి వారికి శని గ్రహానికి స్నేహపూర్వ సంబంధం ఉంటుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి వీరికి ఎల్లప్పుడు శని అనుగ్రహం లభిస్తుంది. దీని కారణంగా మీరు విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడిపే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయి. అలాగే వీరికి ఆర్థికపరమైన సమస్యలు కూడా తొలగిపోతాయి. కష్టపడి పని చేసే ఈ రాశి వారికి వెన్నంటే శని దేవుడు ఉండి విశేషమైన ప్రయోజనాలను అందిస్తాడు.
తులారాశి
తులా రాశి వారికి కూడా శని అనుగ్రహం వల్ల ఎల్లప్పుడూ బోలెడు ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ముఖ్యంగా వీరికి జ్ఞానంతో పాటు వృత్తిపరమైన జీవితంలో ఎప్పటికప్పుడు మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా శని దేవుడికి ఈ రాశి అంటే చాలా ఇష్టం.. కాబట్టి వీరు కష్టపడి పనిచేయడం వల్ల ఎన్నో లాభాలు పొందగలుగుతారు.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి కూడా శని ఎప్పుడూ శుభస్థానంలోనే ఉంటాడు.. ఈ గ్రహానికి అధిపతిగా శని పాలిస్తాడు.. కాబట్టి వీరి ఎల్లప్పుడూ క్రమశిక్షణను కలిగి ఉంటారు. అంతేకాకుండా గొప్ప అదృష్టాన్ని సొంతం చేసుకుంటారు. ఓర్పుతో అంకితభావంతో జీవితాన్ని గడుపుతారు. నాయకత్వ లక్షణాలను కూడా కలిగి ఉండడం వల్ల జీవితంలో విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు.
