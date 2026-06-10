/Shani Dev Gocharam: త్వరలో శనిదేవుడు గొప్ప అడుగు.. ఈ రాశుల వారికీ చేతి నిండా డబ్బే డబ్బు..

Shani Dev Effect: శనిదేవుడు న్యాయానికి ధర్మానికి ప్రతీక. శనీశ్వరుడు తన గమనాన్ని మార్చినప్పుడల్లా, అది ప్రతి రాశిపై తీవరమైన ప్రభావం చూపుతుంది. ప్రస్తుతం, శనిదేవుడు మీన రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు.ప్రస్తుతం, శనిదేవుడు బుధ నక్షత్రరాశి అయిన రేవతిలోని మొదటి స్థానంలో సంచరిస్తోంది. త్వరలో శని నక్షత్ర స్థానం మారబోతోంది. శనిదేవుడు నక్షత్రంలో ఈ మార్పు మేషం నుండి మీనం వరకు ఉన్న రాశులపై ప్రభావం చూపుతుంది. కర్మ ప్రదాత అయిన శని దేవుడు జూలై 2, 2026న రేవతి నక్షత్రంలోని రెండవ స్థానంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. తత్ఫలితంగా, శనిదేవుడు రాబోయే 23 రోజుల పాటు రేవతి నక్షత్రంలోని మొదటి స్థానంలోనే ఉండబోతున్నాడు. బుధ నక్షత్రంలో శని సంచారం కొన్ని రాశుల వారి అదృష్టాన్ని తీసుకురాబోతుంది. ఆ అదృష్ట రాశుల గురించి తెలుసుకుందాం:
శని సంచారం ఈ సమయంలో సంతోషాన్ని తీసుకువస్తుంది. ఈ రాశుల వారికి రాబోయే 23 రోజుల్లో శుభవార్త అందుకోబోతున్నారు.
తులా రాశి..
తులారాశి వారికి బుధ నక్షత్రంలో శని సంచారం అద్భుతంగా ఉండబోతుంది. తులారాశి వారికి, బుధ నక్షత్రంలో శని సంచారం ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతుంది. వ్యాపార లాభాలను పెంచడానికి రూపొందించిన వ్యూహాలు ఫలవంతమవుతాయి. ఈ సమయం విద్యార్థులకు మంచిదిగా పరిగణించబడుతుంది. మీ కెరీర్లో విజయం సాధించడానికి మీరు పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం ఉండదు. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే బలీయంగా ఉండబోతుంది.
కర్కాటక రాశి..
కర్కాటక రాశి వారికి బుధ నక్షత్రంలో శనిదేవుడు సంచారం అద్భుతంగా ఉండబోతుంది. బుధ నక్షత్రంలో శనీశ్వరుడి సంచారం కర్కాటక రాశి వారికి శుభవార్తలను అందుకుంటారు. పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఇదే శుభ తరుణం. పెద్ద అనారోగ్యం వల్ల ఎలాంటి నష్టం సంభవించదు. మీ తోబుట్టువులతో అద్భుతమైన సమయం గడపుతారు. వ్యాపారంలో లాభాలు అందుకుంటారు. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం వెల్లివిరుస్తుంది.
మిథున రాశి..
మిథున రాశి వారికి బుధ నక్షత్రంలో శని సంచారం జీవితంలో కొత్త పుంతలు తొక్కబోతుంది. బుధ నక్షత్రంలో శని సంచారం మిథున రాశి వారికి ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతుంది. మీ తల్లితో సమయం గడపుతారు. ఇది మీకు శుభప్రదంగా ఉండబోతుంది. మీరు మీ చదువుపై దృష్టి పెడతారు. వ్యాపారవేత్తలు గణనీయమైన లాభాలను అందుకుంటారు. వ్యాపార ఒప్పందాలు కుదురుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే బాగుంటుంది.
శని సంచారం వల్ల ప్రయోజనం పొందడానికి ప్రతిరోజూ శని చాలీసా పఠించండి.అంతేకాదు శనిదేవుడికి నువ్వుల నూనెలతో తైలాభిషేకంతో పాటు నువ్వులతో అభిషేకం చేయండి. దీంతో పాటు బీదసాదలకు సాధ్యమైనంత మేరకు అన్న, వస్త్ర దానాలు చేయడం వలన శని దేవుడి అశుభ దృష్టి పడకుండా ఉంటారు.
గమనిక: ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం పూర్తిగా నిజం లేదా ఖచ్చితమైనదని జీ మీడియా న్యూస్ చెప్పడం లేదు. ఇది సమష్టి జాతకానికి సంబంధించినది. వ్యక్తిగతంగా ఆయా రాశుల్లో జన్మించనపుడు ఉండే గ్రహ గతులు ఆధారంగా మారుతూ ఉంటుంది. మరింత వివరమైన సమాచారం కోసం, దయచేసి సంబంధిత రంగంలోని పండితులను సంప్రదించండి.
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