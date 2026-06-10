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Shani Dev Gocharam: త్వరలో శనిదేవుడు గొప్ప అడుగు.. ఈ రాశుల వారికీ చేతి నిండా డబ్బే డబ్బు..

Shaniswara Gochar Effect 2026: జ్యోతిష్య మండలంలో గ్రహాల నిరంతరం ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలో సంచరిస్తూ ఉంటాయి. ఇలా సంచరించడం వలన కొన్ని రాశుల వారికీ శుభాశుభ ఫలితాలు అందుకుంటారు.  ఇక శని సంచారం రేవతి నక్షత్రం రెండవ  పాదంలో జరగబోతుంది. ఫలితంగా, శని రాబోయే 23 రోజుల పాటు రేవతి నక్షత్రంలోని మొదటి స్థానంలో ఉంటుంది. ఈ సమయంలో కొన్ని రాశుల వారికి  అనుకోని సంపదను ఇవ్వబోతున్నట్టు జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతుంది.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 10, 2026, 05:39 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 05:40 AM IST
Shani Dev Gocharam: త్వరలో శనిదేవుడు గొప్ప అడుగు.. ఈ రాశుల వారికీ చేతి నిండా డబ్బే డబ్బు..
Image Credit: Shani Dev Gocharam (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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