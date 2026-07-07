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గ్రహ మండలంలో శని, గురుల అపూర్వ కలయిక..ఈ 3 రాశులకు అపార ధనయోగం..

Shani Dev Guru Dev Transit: జూలై నెలలో దేవ గురువు,  శని గ్రహాలు వివిధ రాశుల్లో  సంచరిస్తాయి.అంతేకాదు ఇవి తామున్న స్థానాల నుంచి వేరే స్థానాల్లోకి మారబోతున్నాయి.  జూలై నెలాఖరుకు ముందే, గురు గ్రహం అస్తగతం  కాబోతుంది. మరోవైపు శని గ్రహం వక్రగతిలో సంచరించబోతున్నాడు. ముఖ్యంగా ఆషాడం, శ్రావణంలో జరిగే ఈ గ్రహాల మార్పు కొన్ని రాశుల వారికి అపారమైన ప్రయోజనాలను అందించబోతున్నట్టు గ్రహగతలు చెబుతున్నాయి.  చేకూర్చగలదు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 07, 2026, 05:19 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 05:20 AM IST
గ్రహ మండలంలో శని, గురుల అపూర్వ కలయిక..ఈ 3 రాశులకు అపార ధనయోగం..
Image Credit: Guru Dev Shani Dev Transit (File/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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గ్రహ మండలంలో శని, గురుల అపూర్వ కలయిక..ఈ 3 రాశులకు అపార ధనయోగం..
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