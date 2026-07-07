/గ్రహ మండలంలో శని, గురుల అపూర్వ కలయిక..ఈ 3 రాశులకు అపార ధనయోగం..

Dev Guru Bruhaspati Shani Dev: కొద్ది రోజుల్లో శని, దేవ గురు బృహస్పతి గ్రహాల సంచారాలు మారబోతున్నాయి. జూలై నెలాఖరుకు ముందే, గురు గ్రహం రవిగ్రహంతో అస్తమిస్తుంది. శని గ్రహం వక్రగతిలోకి మారుతుంది. గురుడు జూలై 16న అస్తమించి, ఆగస్టు 11 వరకు అదే స్థితిలో కొనసాగనుంది. కర్మ ఫలాలను ఇచ్చే గ్రహమైన శని దేవుడు, డిసెంబర్ 10 వరకు, సుమారు 138 రోజుల పాటు వక్రగతిలో సంచరిస్తున్నాడు. ఫలితంగా, శని వక్రగతి గురుడి అస్తమయ సంచారం కొన్ని రాశుల వారికి అనుకోని ప్రయోజనాలను కలిగించబోతుంది.
సింహ రాశి..
శనిదేవుడు, గురు గ్రహాల సంచారం వల్ల సింహ రాశి వారి ఇంట అపార ధన సంపద వెల్లువెత్తేలా చేయనుంది. శ్రావణ మాసంలో శని వక్రగతి సంచారం. గురుడి అస్తమయం సింహ రాశి వారికి ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతుంది. వారి ఇంట్లో ధనదాన్య నిల్వలు అపారంగా ఉండబోతున్నాయి. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలలో ఉన్నవారు శుభవార్తలు వింటారు. అంతేకాదు వీరు మతపరమైన కార్యకలాపాలపై దృష్టి పెట్టడం మంచిది. వ్యాపారవేత్తలు అనేక రకాల లాభాలను అందుకుంటారు. పూర్వీకులకు సంబంధించిన ఆస్తిపాస్తులు కలిసొచ్చే అవకాశాలున్నాయి.
కుంభ రాశి..
కుంభ రాశి వారికి శనిదేవుడు, గురు గ్రహాల సంచారం వలన అపార ధన యోగం ప్రాప్తించనుంది. కుంభ రాశి వారికి శ్రావణ మాసంలో శని వక్ర గమనం, గురు గ్రహ అస్తమయం శుభప్రదంగా ఉండబోతున్నాయి. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి గతంతో పోలిస్తే కాస్త మెరుగుపడే అవకాశాలున్నాయి. ఆగిపోయిన ధనం మీ చేతికి అందుతుంది. పెట్టుబడులకు కూడా ఈ సమయం శుభప్రదంగా పరిగణించబడుతుంది. జీవితంలోని కష్టాలు క్రమంగా తొలగిపోవడం ప్రారంభం అవుతాయి.
వృషభ రాశి..
వృషభ రాశి వారికి శ్రావణ మాసంలో శని, గురు గ్రహాల సంచారం అనుకోని లాభాలను తీసుకురాబోతుంది. మీ సొంత ఇంటి కల సాకారానికి ఇదే సరైన సమయం. శని దేవుడు వక్ర గమనం, గురు గ్రహ అస్తమయం శుభప్రదంగా పరిగణించబడతాయి. వ్యాపార పరిస్థితులు బాగుంటాయని అంచనా. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి ఇది శుభ పరిణామం అని చెప్పవచ్చు. మీరు మీ కుటుంబంతో కలిసి ఒక యాత్రకు ప్రణాళిక వేసుకోవచ్చు. విహార యాత్ర కానీ... ఆధ్యాత్మిక యాత్ర చేపట్టబోతున్నారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.
గమనిక: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం మత విశ్వాసాలు, గ్రహ గోచారాలు హిందూ మత నమ్మకాలపై ఆధారపడి ఇవ్వబడింది. ఇదంత హిందూ ధర్మ శాస్త్ర ప్రకారం ఇచ్చిన సమాచారం. ఇది ఆయా వ్యక్తుల వ్యక్తిగత జాతకాల ఆధారంగా ఫలితాలు మారవచ్చు. ఈ విషయాన్ని జీ మీడియా న్యూస్ ధృవీకరించడం లేదు.
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