Shani Dev Effect: మీన రాశిలో శని దేవుడు గొప్ప అడుగు.. ఈ రాశులవారి అన్ని కష్టాలు పరార్..

Shani Dev Effect: శనీశ్వరుడు ఒక్క రాశిలో రెండున్నరేళ్లు ఉంటాడు. ఒక రాశి చక్రాన్ని పూర్తి చేయడానికి 30 యేళ్లు పడుతుంది. శని మీనరాశిలో సంచారం వలన 2007 జూన్ వరకు కొన్ని రాశుల వాళ్లు అపరమితమైన లాభాలను అందుకోనున్నారు. వృషభ రాశి... మీనం నుంచి వృషభం మూడో రాశి.. మూడో రాశిలో ఉండటం మూలానా.. వృషభ రాశి వారికి అనుకోని లాభాలను.. వృత్తి జీవితంలో పురోగతి కనిపించనుంది. జీతంలో పెరుగుదల ఉంటుంది. జీవితంలో వసూళు కాదని భావించే డబ్బు మీ చేతికి అందే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.
మిథున రాశి: శని దేవుడి మీన రాశి సంచారం వలన వల్ల నాల్గో రాశిలో ఉన్న మిథునం కొన్ని కష్టాలను అనుభవిస్తారు. చేసే ప్రయత్నాలు ఎన్నో ఒడిదుడుకుల తర్వాత కానీ ఫలించవు. అనవసరమైన ఖర్చులు తగ్గించుకోవాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది. బకాయి ఉన్న డబ్బులు చేతికి అందుతాయి. వృత్తి వ్యాపారాల్లో లాభాలను అందుకుంటారు.
తులారాశి : మీనం నుంచి తులా రాశి ఎనిమిద ఇంట ఉంటున్నాడు. ఎంతో కాలం నుంచి పేరుకుపోయిన మొండి బకాయిలు వసూలవుతాయి. విదేశాలలో ఉన్నత విద్యను పొందేందుకు ఇదే సరైన సమయం. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లోవిజయవంతం అవుతారు. వైవాహిక జీవితంలో ఆనందం వెల్లి విరుస్తుంది.
కుంభ రాశి: ఆర్థిక సమస్యలకు పరిష్కారం లభిస్తుంది. ఆస్తి వ్యవహారాలలో విజయం సాధిస్తారు. పని స్థానంలో కొత్త విజయాలు, కొత్త ఎత్తులను సాధిస్తారు.
సింహ రాశి : ఆకస్మిక ప్రదేశాలలో డబ్బు వస్తుంది. మీ అన్ని ప్రాయోజిత పనులు విజయవంతంగా పూర్తి అవుతాయి. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరవ బడతాయి. ఆర్థిక స్థితి గతంలో కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది
Diclaimer : ఈ వ్యాసం సాధారణ సమాచారం పంచాంగాల ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. జీ న్యూస్ దీనిని ధృవీకరించడం లేదు.
