Shani Bhagwan: శనివారం ఈ ఒక్కపనిచేస్తే.. సాడేసాతి నుంచి శాశ్వతంగా విముక్తి, ఆకస్మిక ధనలాభం.!.

Shani dosh nivaran puja in Saturday: జ్యోతిష్య పండితుల ప్రకారం నవగ్రహాలు మనిషి జీవితంపై చాలా ప్రభావం చూపిస్తాయంటారు. ఆయాగ్రహాలు, అనుకూలతలు, ప్రతికూలతను మనిషి జీవితంలో ఉన్నత స్థానాలకు వెళ్లడమా..లేదా పాతాళంకు వెళ్లడమా అనేది నిర్ణయిస్తాయి. అందుకే మనిషి నవగ్రహల అనుగ్రహం కోసం ఎల్లప్పుడు తమ వంతుగా పూజలు, వ్రతాలు,స్తోత్రాలు పారాయణం చేస్తు ఉండాలి. నవగ్రహాలలో శనీశ్వరుడు చాలా శక్తివంతమైనగ్రహంగా చెప్తారు. సూర్యుడు, ఛాయదేవీల కుమారుడు శనిగ్రహం. ఆయనను మందుడు అంటారు. ఈయన ఒక గ్రహంనుంచి మరోక గ్రహాంకు నెమ్మదిగా సంచరిస్తాడు. ఒక వ్యక్తి చేసుకున్న మంచి , చెడు కర్మల ఫలితంగా రిజల్ట్ ఇస్తారు.
ఈ క్రమంలో చాలా మంది శనీదేవుడ్ని క్రూర గ్రహాంగా భావించి భయపడతారు. కానీ ఆయన కేవలం మనం చేసుకున్న పనుల్ని కర్మరూపంలో తిరిగి మనకే ఇస్తారు. అందుకే తెలియక చేసిన దాని కన్నా కూడా.. తెలిసి.. తెలిసి ఎవరైన చెడు పనులు చేస్తారో.. ఇతరులకు చెడు చేస్తున్నామని తెలిసి కూడా కావాలని వంకర బుద్దితో చెడు తలపెడతామో అలాంటి తగిన విధంగా శనీశ్వరుడు ఫలితాలను ఇస్తాడు.
చెడు చేస్తే చెడు ఫలితాలే..
వేప చెట్టు నాటి.. మామిడి పండ్లను ఆశించడం లాగా.. చెడు పనులు చేస్తు మంచి జగరాలని ఎన్ని గుళ్ల చుట్టు తిరిగిన, ఎంత మంది దేవుళ్లను ప్రార్థించిన అంతా వ్యర్థమే అని శనీదేవుడు చెబుతాడంటారు. అందుకు ఆయన్ను కర్మ ప్రభువు అంటారు.
శనీ దేవుడి అనుగ్రహం కొరకు రెమిడీలు..
శనీశ్వరుడి ప్రీతికొరకు.. శనీవారం రోజున సూర్యొదయంకు ముందు నిద్రలేని స్నానం చేసి, శుభ్రమైన వస్త్రాలు వేసుకొవాలి. కుంకుమపెట్టుకుని శనీదేవుడు, నవగ్రహాల ఆలయంకు వెళ్లాలి. నవగ్రహ స్తొత్రంచదవాలి. ముఖ్యంగా శనికీతైలాభిషేకంచాలా ఇష్టమంటారు.
నల్లనువ్వులతో అభిషేకం చేయాలి. దశరథుడిచే చెప్పబడిన శనీస్తోత్రం చదవాలి. రావి, అశ్వత్థ చెట్టు కింద నెయ్యితో దీపారాధన చేయాలి. నవధాన్యాలను పండితులకు దానంగా ఇవ్వాలి. నల్లచీమలు, శునకాలు మొదలైన వాటిని ఆహరంపెట్టాలి. ఈ విధంగా 11 వారాలు చేస్తే శనీఅర్దాష్టమ, అష్టమ,సాడేసాతి నుంచి బైటపడవచ్చని పండితులు చెబుతున్నారు.
