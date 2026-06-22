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Shani Retrograde Effects: శని వక్రగమనంతో ఈ రాశులకు బంపర్ జాక్‌పాట్.. ఊహించని ధనలాభాలు..

Shani Retrograde Effects: శని దేవుడి ప్రస్తుతం తన గమనాన్ని మార్చుకోబోతున్నాడు. దీని వలన ఈ రాశుల  వారి ఇంట్లో ధనలక్ష్మీ దేవి తాండవం చేయనుంది. అంతేకాదు అన్ని రకాలుగా  అనుకూలంగా ఉండబోతుంది.  ధనవంతులు కావడానికి సమయం ఎంతో దూరంలో లేదని గ్రహ గోచారం చెబుతున్న మాట.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 22, 2026, 06:30 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 06:30 AM IST
Shani Retrograde Effects: శని వక్రగమనంతో ఈ రాశులకు బంపర్ జాక్‌పాట్.. ఊహించని ధనలాభాలు..
Image Credit: Shani Dev Vakri (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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