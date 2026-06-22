Shani Dev Vakri 2026 Effects: శనిదేవుడు మీన రాశిలో వక్ర గమనంలో సాగనున్నాడు. దీనివల్ల కొన్ని రాశుల వారి అదృష్టం మారబోతున్నట్టు గ్రహ గతులు చెబుతున్న మాట. శని వక్రి వల్ల ఏ రాశుల వారికి అదృష్టం వరించబోతుందో చూద్దాం.
ప్రస్తుతం శని మీన రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు. త్వరలో మీన రాశిలోనే తానున్న నక్షత్రంలో వెనక్కి జరగనున్నాడు. ఈ కాలంలో, శని స్థానంలో మార్పులు చోటుచేసుకుంటాయి. ఇది పన్నెండు రాశుల వారి జీవితాలను కూడా ప్రభావితం చేయబోతుంది. శని దేవుడు వక్రగమనంలో మరో ఆరు నెలల పాటు ఉండనున్నాడు.
వృషభ రాశి.. వృషభ రాశిలో జన్మించిన వారు చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తి చేయనున్నారు. ఇది ఉద్యోగంతో పాటు వ్యాపారం రెండింటిలోనూ ప్రయోజనాలను అందించబోతుంది. అలాగే, వారికి అదృష్టం పూర్తి మద్దతు లభించబోతుంది. మీకు ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు, జీతాల పెరుగుదల లేదా ముఖ్యమైన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు.
మీన రాశి: ఆరోగ్య సంబంధిత సమస్యలు తగ్గు ముఖంగా పడతాయి. మీరు చేసే వ్యాపారంలో స్థిరత్వాన్ని పొందుతారు. సామాజిక గౌరవంతో పాటు సంఘంలో మీ పరువు ప్రతిష్ట పెరగనుంది. పాత పెట్టుబడుల నుండి లాభం పొందే అవకాశాలున్నాయి. మానసిక ఒత్తిడి తగ్గి, మీలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగనుంది.
తుల రాశి: శనిదేవుడి సంచారం వల్ల చాలా తులా రాశి వారికి లాభం ఉండనుంది. మీరు న్యాయపరమైన విషయాలలో విజయం సాధిస్తారు. వ్యక్తిగత లేదా వృత్తి జీవితానికి సంబంధించిన సమస్యలు పరిష్కారమయ్యే అవకాశాలున్నాయి. మీ ప్రత్యర్థులపై విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. మీరు మానసిక ఒత్తిడి నుండి ఉపశమనం పొందే అవకాశాలున్నాయి.
మకర రాశి: దీర్ఘకాలంగా ఉన్న సమస్యల నుండి విముక్తి లభించనుంది. గతంలో మంచి ఫలితాలు ఇవ్వని పనులు లేదా ప్రాజెక్టులు ఇప్పుడు ప్రయోజనాలను అందించగలవు. మీరు కుటుంబం, స్నేహితులతో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపే అవకాశాలున్నాయి. వ్యాపారంలో విజయం సాధించే అవకాశాలున్నాయి.
కుంభ రాశి: కుంభ రాశి వారికి ఆర్థిక ప్రయోజనాలు లభించనున్నాయి. జీవితంలోని దీర్ఘకాలిక సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి. సమాజంలో మీ గౌరవం, సామాజిక హోదా పెరగవచ్చు. కుటుంబంలోని విభేదాలు తొలిగిపోతాయి.
గమనిక: ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం జ్యోతిష్యం, గ్రహ గోచారం ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. దయచేసి ఏవైనా నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు సంబంధిత రంగంలోని నిపుణులను సంప్రదించండి. ఇది వ్యక్తిగత జాతకం ఆధారంగా వారు పుట్టిన సయమానికి ఆయా గ్రహాలు ఉన్న స్థితిని బట్టి మారుతూ ఉంటాయి. జీ మీడియా న్యూస్ బాధ్యత వహించదు.
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