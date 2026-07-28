/శని తిరోగమనం.. ఈ రాశులు తస్మాత్ జాగ్రత్త.. పరిహారాలు ఇవే..

Shani Dev Retrograde: శనిదేవుడు తిరోగమనం కొన్ని రాశులపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపనుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో, మేష, కన్య రాశులపై శని తిరోగమనం యొక్క ప్రభావం, నిర్దిష్ట పరిహారాల గురించి పండితులు ఏం చెబుతున్నారంటే.. 138 రోజుల శని సంచారం, శని ప్రతి యేడాది కొంతకాలం తిరోగమనంలో సంచరిస్తుంది. ఈ యేడాది శని జూలై నుండి తిరోగమనంలో తిరగబోతుంది. శనిదేవుడు తిరోగమనం వలన కొన్ని రాశుల వారికి మంచి రోజులను తీసుకురాబోతున్నాయి. ఇతరులు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవచ్చు. శనిదేవుడు ఈ రోజు నుంచి 138 రోజుల పాటు వక్రగతిలో సంచరించబోతుంది. శనిదేవుడు వక్రగతిలో కొన్ని రాశులపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతుంది.
శని దేవుడి వక్రగతి నేటి నుంచి ప్రారంభమై 138 రోజుల పాటు కొనసాగుతుంది. ఈ సమయంలో మేష, వృషభ, మిథున, కర్కాటక, సింహ, కన్య రాశుల వారు ఈ పరిహారాలను పాటించాలి.
మేష రాశి: మేష రాశి వారికి ఈ సమయంలో ఆకస్మిక ఆర్థిక లాభాలు కలగనున్నాయి. గతంలో నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. మొండి బకాయిలు వసూలు అవుతాయి. ఇంట్లో ఆనందం వెల్లివిరుస్తుంది.
మేష రాశి వార నీలి రంగు వస్తువులను దానం చేయడం వలన మీకు శుభం కలగబోతుంది.
వృషభ రాశి: వృషభ రాశి వారు వ్యాపారంలో ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కోవచ్చు. లాభాలు అంతంత మాత్రంగానే ఉంటాయి. . పోరాటంతో విజయం లభిస్తుంది.
పరిహారం: నీలం రంగు దుస్తులు ధరించడం లేదా నీలం రంగు వస్తువులను ధరించడం వలన శుభప్రదం.
మిథున రాశి: మిథున రాశి వారు తమ అదృష్టంలో ఆటంకాలను ఎదుర్కొబోతున్నారు. కానీ వారి పనులు ఖచ్చితంగా పూర్తవుతాయి. మీకు అనుకూలమైన పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది. కొన్ని పనులు మీకు సవాలుగా మారనున్నాయి. ప్రయాణం కొద్దిగా ఇబ్బందికరంగా ఉన్నప్పటికీ ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతుంది.
పరిహారం: శని దేవుడిని స్తుతించడం మీకు శుభప్రదం.
కర్కాటక రాశి: కర్కాటక రాశి వారి పరిస్థితి గురించి చెప్పాలంటే, ఇది స్వల్ప శారీరక హాని కలిగే సమయం అని చెప్పాలి. అప్రమత్తతతో మెలగాల్సిన సమయం. ప్రమాదాల బారిన పడే అవకాశాలున్నాయి. దీంతో నవగ్రహ స్తోత్రంతో పాటు శివుడిని సదా స్మరించడం వలన ఈ దోషాల నుంచి బటయ పడవచ్చు.
పరిహారం: ఇనుప వస్తువులను దానం చేయడం అత్యంత శుభప్రదం.
సింహ రాశి: సింహరాశి వారు తమ వైవాహిక జీవితం పట్ల మరింత అప్రమత్తతతో మెలగాలి. భార్యభర్తలు మధ్య వైషమ్యాలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. మీ వైవాహిక జీవితం ప్రభావితమవుతుంది. ప్రేమ జీవితం కూడా మధ్యస్తంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ పరిస్థితి కూడా మధ్యస్తంగా ఉంటుంది.
పరిహారం: నీలి రంగు వస్తువులను దానం చేయడం మీకు శుభప్రదం. శనివార నియమాలు పాటించాలి.
కన్యా రాశి: కన్యారాశి వారు తమ శత్రువులపై ఆధిపత్యం కొనసాగిస్తారు. ప్రయాణం చేసే అవకాశాలు్నాయి. విద్యార్ధులు పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తారు. అనుకోని డబ్బు మీ చేతికి అందుతుంది.
పరిహారం: శని దేవుడిని స్తుతించడం మీకు శుభప్రదం.
Disclaimer (గమనిక): ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం పూర్తిగా నిజం లేదా ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పడం లేదు. మరింత వివరణాత్మక సమాచారం కోసం, దయచేసి సంబంధిత రంగంలోని పండితులను సంప్రదిస్తే బెటర్.
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