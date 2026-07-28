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శని తిరోగమనం.. ఈ రాశులు తస్మాత్ జాగ్రత్త.. పరిహారాలు ఇవే..

Shani Dev Retrograde: శనిదేవుడి తిరోగమనం ప్రారంభమైంది. నవగ్రహాల్లో రవి, చంద్రుడు సహా మిగిలిన గ్రహాలు సవ్వదిశతో పాటు అపసవ్య దిశలో ప్రయాణిస్తుంటాయి. దీని వలన కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో పెను మార్పులు సంభవించనున్నాయి. అలా శనిదేవుడు ఈ రోజు నుంచి 138 రోజుల పాటు అపసవ్య దిశలో తిరుగనున్నాడు. ఈ మార్పు వలన ఈ రాశులకు తస్మాత్ జాగ్రత్త అని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్న మాట.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 28, 2026, 11:37 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 12:31 PM IST
శని తిరోగమనం.. ఈ రాశులు తస్మాత్ జాగ్రత్త.. పరిహారాలు ఇవే..
Image Credit: Shani Dev Vakri (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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