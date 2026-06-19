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Elnati Shani Dev: కుంభ, మీన, మేష రాశులకు వారిపై ఏల్నాటి శని ప్రభావం.. చేయాల్సిన పరిహారాలు..

Shani Dev Effect : 2026లో ఏల్నాటి వని ప్రభావం గురించి ప్రజలకు అనేక ప్రశ్నలు వస్తూనే ఉన్నాయి. ఇక శనిదేవుడు నిరంతరం తన పనితాను చేసుకుపోతాడు.నవగ్రహాల్లో శనిదేవుడు న్యాయానికి, ధర్మానికీ ప్రతీక.  జ్యోతిష్య గణనల ప్రకారం, ఈ యేడాది శనిదేవుడు మీన రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 19, 2026, 05:25 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 05:25 AM IST
Elnati Shani Dev: కుంభ, మీన, మేష రాశులకు వారిపై ఏల్నాటి శని ప్రభావం.. చేయాల్సిన పరిహారాలు..
Image Credit: Shani Dev (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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కుంభ, మీన, మేష రాశులకు వారిపై ఏల్నాటి శని ప్రభావం.. చేయాల్సిన పరిహారాలు..
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