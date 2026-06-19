/Elnati Shani Dev: కుంభ, మీన, మేష రాశులకు వారిపై ఏల్నాటి శని ప్రభావం.. చేయాల్సిన పరిహారాలు..

Shani dev Elnati Shani Dev Effect: శని దేవుడు తానున్న రాశి నుంచి ముందు.. తర్వాతి రాశుల వారికి ఏల్నాటి శని ప్రభావం ఉంటుంది. ప్రస్తుతం శని దేవుడు మీన రాశిలో సంచారం చేస్తున్నాడు. దీంతో కుంభ, మీన, మేష రాశులకు ఏల్నాటి శని ప్రభావం ఉండనుంది. ఇక శని దేవుడు ఏల్నాటి శని సమయంలోనే చాలా మందికి వారి ఉద్యోగాలలో, వ్యాపారాలలో జీవితాలలో ముఖ్యమైన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. శనిదేవుడు ఒక వ్యక్తి యొక్క కర్మలను బట్టి ఫలితాలను ఇస్తుంటాడు. అందువల్ల, ఈ సమయంలో ఓర్పుతోపాటు కష్టపడి పనిచేయడం చాలా ముఖ్యం.
2026లో శని దేవుడు ప్రభావం..
మేష రాశి వారికి మొదటి దశ: మేష రాశి వారు ఏల్నాటి శని మొదటి దశను అనుభవిస్తున్నారు. ఈ కాలంలో మీ ఖర్చులు పెరగవచ్చు. చేసే పనుల్లో అవాంతరాలు ఎదరు కావొచ్చు. చేసే పనులు ఆలస్యం అయ్యే అవకాశాలున్నాయి. కొన్నిసార్లు, మనసు కూడా కొద్దిగా కలత చెందుతుంది. అందువల్ల ఆచితూచి జాగ్రత్తగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది.
మీన రాశి వారికి రెండవ దశ: మీన రాశి వారు ఏల్నాటి శని యొక్క రెండవ దశను అనుభవిస్తున్నారు. ఈ రాశిలో శనిదేవుడి సంచారం అత్యంత ముఖ్యమైన దశగా పరిగణించాలి. ఈ సమయంలో, కుటుంబం, ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఆర్థిక విషయాలలో బాధ్యతలు పెరగవచ్చు. కష్టపడి పనిచేసేవారు మంచి ఫలితాలను అందుకుంటారు.
కుంభ రాశి వారికి చివరి దశ: కుంభ రాశి వారు ఏల్నాటి శని యొక్క చివరి దశను అనుభవిస్తారు. ఇది ఉపశమన సమయంగా కూడా చెప్పాలి. దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న కొన్ని పనులు పూర్తి చేస్తారు. మీపై ఒత్తిడి క్రమంగా తగ్గుతుంది. అంతేకాదు చేసే పనిలో అప్రమత్తత అవసరం.
ఏల్నాటి శని ప్రభావాలు..
ఏల్నాటి శనిలో కేవలం ప్రతికూల ఫలితాలు మాత్రమే ఒక్కోసారి అనుకూల ఫలితాలు అందుకున్న వారున్నారు. వారి జాతక చక్రంలో శని దేవుడు మంచి స్థానంలో ఉంటే వారిపై శని దేవుడు ఆశీస్సులుంటాయి. ఇతరులుక హాని చేయని వారికీ, నీతిగా,నిజాయితీగా వ్యవహరించే వారిపట్ల శని దేవుడు అపార కృపను చూపిస్తాడు. జాతకంలో శని బలంగా ఉండి, ఒక వ్యక్తి తమ పనిని నిజాయితీగా చేస్తే, ఈ కాలం పురోగతితో పాటు కొత్త విజయాలను అందుకుంటారు.
నిజానికి, శనిదేవుడు క్రమశిక్షణ, కఠోర శ్రమ, బాధ్యతలతో కూడుకున్న గ్రహం. అందువల్ల, ఈ సమయం ఒక వ్యక్తికి అనేక ముఖ్యమైన జీవిత పాఠాలను కూడా నేర్పుతుంది.
శనిదేవుడు ఆశీస్సులు పొందడానికి ఏమి చేయాలి..?
శని దేవుడు ప్రీతికరంగా ఉండాలంటే శనివారాల్లో హనుమంతుడిని స్మరించండి. ప్రతి శనివారం హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం శుభప్రదంగా పరిగణించబడుతుంది. ఇది శనిదేవుడి యొక్క ప్రతికూల ప్రభావాలను తగ్గిస్తుందని నమ్ముతారు. రావి చెట్టు కింద దీపం వెలిగించండి. శనివారం సాయంత్రం ఆవనూనె దీపం వెలిగించడం శుభప్రదంగా భావిస్తారు. పేదలకు సహాయం చేయండి. నల్ల నువ్వులు, నల్ల మినుములు లేదా ఆహారాన్ని దానం చేయడం కూడా మంచిది. మంచి పనులపై దృష్టి సారించండి. శనిదేవుడు కర్మలకు అధిపతిగా భావిస్తారు. అందువల్ల, నిజాయితీ, కష్టపడి పనిచేయడం, క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవితాన్ని గడపడం ఉత్తమ పరిష్కారంగా పరిగణించబడుతుంది.
Disclaimer: ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం పూర్తిగా నిజం లేదా ఖచ్చితమైనదని మేము పేర్కొనడం లేదు. మరింత వివరణాత్మక సమాచారం కోసం, దయచేసి సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుడిని సంప్రదించండి.
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