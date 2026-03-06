Shani Dev -Shukra Yuthi: శని - శుక్ర సంయోగంతో ఈ 3 ​​రాశులకు రాజయోగం.. ఆకస్మిక ధనలాభం..

Astrology: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో నవ గ్రహాలు నిరంతరం ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తూ ఆయా రాశులకు శుభా శుభా పలితాలను అందిస్తుంటాయి. తాజాగా శనిదేవుడు,శుక్ర గ్రహాల సంయోగం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో పెను మార్పులు సంభవించబోతున్నట్టు జ్యోతిష్య శాస్త్ర గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి.
మేష రాశి.. మేష రాశి వారికి శనిదేవుడు, శుక్రుల సంయోగం కారణంగా, మేష రాశి వారు ఆర్థికంగా వృద్ధిని సాధించబోతున్నాడు. =ఈ కాలంలో చేసే అన్ని ప్రయత్నాలు విజయవంతమవుతాయి. ఆఫీసులో వ్యాపార పరంగా పురోగతి ఉండబోతుంది. అలాగే, ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.
సింహ రాశి: సింహ రాశి 8వ ఇంట్లో శనిదేవుడు శుక్రుల సంయోగం కారణంగా అంతా మంచి జరుగుతోంది. దీని కారణంగా, సింహ రాశి వారి జీవితంలో ఆనందం పెరుగుతుంది. ఈ కాలంలో, కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కబోతుంది. ఇప్పటివరకు ఇంటా బయటా ఉన్న సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. కుటుంబ జీవితంలో ఆనందం వెల్లి విరుస్తుంది.
ధనుస్సు రాశి.. ధనుస్సు రాశికి 4వ ఇంట్లో శనిశ్వరుడు-శుక్రుల సంయోగం కారణంగా ధనుస్సు రాశి వారికి జీవితం బంగారు మయంగా ఉండబోతుంది. దీని కారణంగా, ధనుస్సు రాశి వ్యక్తులకు ఆర్థిక లాభాలు పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. వృత్తిలో మంచి వృద్ధి ఉండబోతుంది. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు అవకాశాలు లభించబోతున్నాయి. వ్యాపారంలో కొత్త మార్గాలు తెరుచుకోబోతున్నాయి. అన్ని రకాలుగా డబ్బు మీ చేతికి అందే అవకాశాలున్నాయి. వృత్తిపరమైన రంగంలో వారికి కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి.
Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, హిందూ ధర్మ గ్రంథాలైన ధర్మ సింధువు, నిర్ణయ సింధువు ఆధారంగా ఇవ్వబడింది. జీ మీడియా ఈ సమాచారాన్ని ధృవీకరించడం లేదు.
