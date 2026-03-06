English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • ఆధ్యాత్మికం
  • Shani Dev -Shukra Yuthi: శని - శుక్ర సంయోగంతో ఈ 3 ​​రాశులకు రాజయోగం.. ఆకస్మిక ధనలాభం..

Shani Dev -Shukra Yuthi: శని - శుక్ర సంయోగంతో ఈ 3 ​​రాశులకు రాజయోగం.. ఆకస్మిక ధనలాభం..

Shani Dev - Shukra Yuthi:జ్యోతిషశాస్త్రంలో శనిదేవుడికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ఈయన న్యాయానికి ధర్మానికి ప్రతీకగా భావిస్తారు.  అత్యంత శక్తివంతమైన గ్రహంగా పరిగణించబడుతుంది. ప్రతి వ్యక్తి చర్యలను బట్టి శనిశ్వరుడు వారికి  సంబంధించిన ఫలితాలను ఇసుంటాడు. ప్రస్తుతం, శనిదేవుడు మీన రాశిలో సంచరిస్తున్నాడు.  ఈ పరిస్థితిలో, శుక్రుడు  మీన రాశిలోకి ప్రవేశించడంతో కొన్ని రాశుల వారి జీవితంలో పెను మార్పులు తీసుకురాబోతున్నాడు.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Mar 6, 2026, 05:25 AM IST

Trending Photos

Ayesha Khan Troll: &#039;ఓం భీమ్ బుష్&#039; నటిపై లైంగిక దాడి..రోజూ కన్నీళ్లే తక్కువ..&#039;ధురందర్&#039; బ్యూటీ సంచలనం!
9
Ayesha Khan Trolling
Ayesha Khan Troll: 'ఓం భీమ్ బుష్' నటిపై లైంగిక దాడి..రోజూ కన్నీళ్లే తక్కువ..'ధురందర్' బ్యూటీ సంచలనం!
PM Kisan: పీఎం కిసాన్‌ కట్‌.. సగానికి సగం పడిపోయిన లబ్దిదారులు, మీ పేరు ఉందా?
7
PM KISAN
PM Kisan: పీఎం కిసాన్‌ కట్‌.. సగానికి సగం పడిపోయిన లబ్దిదారులు, మీ పేరు ఉందా?
Central Govt Scheme : గాడిదలు పెంచితే రూ.50 లక్షలు.. మోదీ సర్కార్ అందిస్తున్న స్కీమ్‌ గురించి తెలుసుకోండి!
8
Central government
Central Govt Scheme : గాడిదలు పెంచితే రూ.50 లక్షలు.. మోదీ సర్కార్ అందిస్తున్న స్కీమ్‌ గురించి తెలుసుకోండి!
PM Kisan: ప్రధాన మంత్రి కిసాన్‌ సమ్మాన్‌ నిధి రూ. 2 వేలతోపాటు మరో రూ.3000 రైతుల ఖాతాల్లో జమా..!
5
PM KISAN
PM Kisan: ప్రధాన మంత్రి కిసాన్‌ సమ్మాన్‌ నిధి రూ. 2 వేలతోపాటు మరో రూ.3000 రైతుల ఖాతాల్లో జమా..!
Shani Dev -Shukra Yuthi: శని - శుక్ర సంయోగంతో ఈ 3 ​​రాశులకు రాజయోగం.. ఆకస్మిక ధనలాభం..

Astrology:  జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో నవ గ్రహాలు నిరంతరం ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశిలోకి ప్రవేశిస్తూ ఆయా రాశులకు శుభా శుభా పలితాలను అందిస్తుంటాయి. తాజాగా శనిదేవుడు,శుక్ర గ్రహాల సంయోగం కారణంగా కొన్ని రాశుల వారి జీవితాల్లో పెను మార్పులు సంభవించబోతున్నట్టు జ్యోతిష్య శాస్త్ర గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి. 

Add Zee News as a Preferred Source

మేష రాశి.. మేష రాశి వారికి  శనిదేవుడు, శుక్రుల  సంయోగం కారణంగా, మేష రాశి వారు ఆర్థికంగా వృద్ధిని సాధించబోతున్నాడు.  =ఈ కాలంలో చేసే అన్ని ప్రయత్నాలు విజయవంతమవుతాయి. ఆఫీసులో వ్యాపార పరంగా  పురోగతి ఉండబోతుంది. అలాగే, ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.

సింహ రాశి: సింహ రాశి 8వ ఇంట్లో శనిదేవుడు శుక్రుల సంయోగం కారణంగా  అంతా మంచి జరుగుతోంది. దీని కారణంగా, సింహ రాశి వారి జీవితంలో ఆనందం పెరుగుతుంది. ఈ కాలంలో, కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కబోతుంది. ఇప్పటివరకు ఇంటా బయటా ఉన్న సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. కుటుంబ జీవితంలో ఆనందం వెల్లి విరుస్తుంది. 

ధనుస్సు రాశి.. ధనుస్సు రాశికి  4వ ఇంట్లో శనిశ్వరుడు-శుక్రుల సంయోగం కారణంగా ధనుస్సు రాశి వారికి జీవితం బంగారు మయంగా ఉండబోతుంది. దీని కారణంగా, ధనుస్సు రాశి వ్యక్తులకు ఆర్థిక లాభాలు పెరిగే అవకాశాలున్నాయి. వృత్తిలో మంచి వృద్ధి ఉండబోతుంది. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాలు అవకాశాలు లభించబోతున్నాయి. వ్యాపారంలో కొత్త మార్గాలు తెరుచుకోబోతున్నాయి. అన్ని రకాలుగా  డబ్బు మీ చేతికి అందే అవకాశాలున్నాయి. వృత్తిపరమైన రంగంలో వారికి కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి.

Disclaimer: ఇక్కడ ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణ నమ్మకాలు, హిందూ ధర్మ గ్రంథాలైన ధర్మ సింధువు, నిర్ణయ సింధువు ఆధారంగా  ఇవ్వబడింది. జీ మీడియా ఈ సమాచారాన్ని ధృవీకరించడం లేదు.

Also Read:​ ఎన్టీఆర్ అల్లు అర్జున్ టూ చిరంజీవి బాలకృష్ణ బిరుదులు మార్చుకున్న హీరోలు..

Also Read:​ రష్మిక టూ శ్రీలీల సౌత్ యంగ్ బ్యూటీలు ఏం చదువుకున్నారో తెలుసా..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Shani ShukraShukra Mahadasha 2026Shani Shukra EffectShani Shukra ZodiacShani Shukra Effect Zodiac

Trending News