Shani Dev Transit: మీన రాశిలో శనిదేవుడి సంచారం.. ఈ రాశుల వారి పై శనీశ్వరుడి అశుభ దృష్టి తొలిగింపు..

Shani Dev Transit: నవంబర్లో శని దేవుడు తన మార్గాన్ని వక్రం నుంచి సక్రమ మార్గంలోకి మీన రాశిలోకి వెళ్లనున్నాడు. దీని వలన కొన్ని రాశుల వారు అదృష్టవంతులు కాబోతున్నారు. దీని వలన కొన్ని ఆర్థిక సమస్యలకు పరిష్కారం లభించబోతుంది. అంతేకాదు ఈ మూడు రాశులకు గతంలో ఊహించని దాని కంటే ఎక్కువ డబ్బులు వారికి లభించబోతున్నాయి. ఆ అదృష్ట రాశుల గురించి తెలుసుకోండి...
తులా రాశి: నవంబర్లో శనిదేవుడు మీనంలోకి రావడం వలన తులారాశి వారికి అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశివారు విదేశీ ప్రయాణ యోగం ఉంది. అన్ని వ్యవహారాలు చక్కబెడతారు. కొత్త వాహనం లేదా కొత్త వస్తువులను కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. మీ కుటుంబం నుండి మీరు మంచి శుభ వార్తను వినండి. మీకు అపారమైన సుఖ సంపదలు లభించబోతున్నాయి.
వృషభ రాశి: నవంబర్లో శనీశ్వరుడి మీన రాశిలో ప్రత్యక్ష సంచారం వలన వృషభ రాశి వారికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతుంది. ఇది ఈ రాశి వారికి 11వ ఇంట్లో ఉంది. ఇది వృషభ రాశి వారికి ప్రయోజనాలను అందించబోతుంది. దీని వలన ఈ రాశి వారికి ఆకస్మిక లాభాలు కలగనున్నాయి. మీ ఆదాయం రెట్టింపు కాబోతుంది. చేసే ప్రతి పని కూడా సంపూర్ణంగా పూర్తి అవుతుంది. మీరు వ్యవహారాల్లో ఖచ్చితంగా విజయం సాధిస్తారు. కొత్త పెట్టుబడులు మీకు మంచి లాభం చేకూరుతుంది. మీరు గతంలో ఎవరికైనా డబ్బు బాకీ ఉంటే, ఆ డబ్బు మీ చేతికి అందుతుంది. సమాజంలో మీకు గౌరవంతో పాటు కుటుంబ మద్దతు లభిస్తుంది.
కుంభ రాశి: కుంభ రాశివారికి శని దేవుడు రెండవ ఇంట్లో అంటే సంపద కారకమైన మీన రాశిలో ఉంది. దీనివల్ల అనుకోని ఆర్థిక లాభాలను అందుకుకుంటారు. ఆర్థికంగా మీ కెరీర్ కొత్త పుంతలు తొక్కుతుంది. కుటుంబంలో ఆనందం, శాంతి వెల్లి విరుస్తుంది. పూర్వీకులకు సంబంధించిన ఆస్తిపాస్తులు కలిసొస్తాయి. ఇంటి సమస్యలు పరిష్కరించబడతాయి. మీ మాటల్లో చురుకుదనం పెరుగుతుంది. పనితో పాటు సమాజంలో మీకు మంచి ఫలితాలు అందుకుంటారు.
గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిషులు, పంచాంగాలు, మత విశ్వాసాలు హిందూ సనాత మత గ్రంథాల్లో ప్రస్తావించబడిన అంశాల ఆధారంగా ఈ కథనం ఇవ్వబడింది. ZEE న్యూస్ దీన్ని ధృవీకరించడం లేదు.
Read more: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఇంటిని చూశారా.. ఏకంగా మాహిష్మతిని తలదన్నేలా ఉన్న రాజా సాబ్ భవనం..!
Read more: ప్రభాస్ ఆస్తుల విలువ ఎన్ని వేల కోట్లో తెలుసా..! అస్సెట్స్ విషయంలో నిజంగానే బాహుబలి..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.