  Shani Dev Transit: మీన రాశిలో శనిదేవుడి సంచారం.. ఈ రాశుల వారి పై శనీశ్వరుడి అశుభ దృష్టి తొలిగింపు..

Shani Dev Transit: మీన రాశిలో శనిదేవుడి సంచారం.. ఈ రాశుల వారి పై శనీశ్వరుడి అశుభ దృష్టి తొలిగింపు..

Shani Dev Transit: జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో శని దేవుడికి ఏ గ్రహానికి లేని ప్రాధాన్యత ఉంది.  శనీశ్వరుడు  న్యాయానిని అధిపతి. అందరిపై సమదృష్టి కలిగివాడు. ప్రస్తుతం శని కుంభంలో వక్ర మార్గంలో కదులుతున్నాడు. త్వరలో మళ్లీ మీన రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. దీంతో మూడు రాశివారి జీవితంలో అనేక మార్పులు జరుగబోతున్నాయి. దీంతో ఆయా రాశులపై ఉన్న చెడు ప్రభావం పూర్తిగా తొలికి వారు ఉన్నత స్థితిమంతులు కాబోతున్నారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Oct 27, 2025, 05:25 AM IST

Shani Dev Transit: మీన రాశిలో శనిదేవుడి సంచారం.. ఈ రాశుల వారి పై శనీశ్వరుడి అశుభ దృష్టి తొలిగింపు..

Shani Dev Transit: నవంబర్‌లో శని దేవుడు తన మార్గాన్ని వక్రం నుంచి సక్రమ మార్గంలోకి మీన రాశిలోకి  వెళ్లనున్నాడు.  దీని వలన కొన్ని రాశుల వారు అదృష్టవంతులు కాబోతున్నారు. దీని వలన కొన్ని ఆర్థిక సమస్యలకు పరిష్కారం లభించబోతుంది. అంతేకాదు  ఈ మూడు రాశులకు గతంలో ఊహించని దాని కంటే ఎక్కువ డబ్బులు వారికి లభించబోతున్నాయి. ఆ అదృష్ట రాశుల గురించి తెలుసుకోండి...

తులా రాశి: నవంబర్‌లో శనిదేవుడు మీనంలోకి రావడం వలన  తులారాశి వారికి అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశివారు విదేశీ ప్రయాణ యోగం ఉంది. అన్ని వ్యవహారాలు చక్కబెడతారు. కొత్త వాహనం లేదా కొత్త వస్తువులను కొనుగోలు చేసే అవకాశం ఉంది. మీ కుటుంబం నుండి మీరు మంచి శుభ వార్తను వినండి. మీకు అపారమైన సుఖ సంపదలు లభించబోతున్నాయి. 

వృషభ రాశి: నవంబర్‌లో శనీశ్వరుడి మీన రాశిలో  ప్రత్యక్ష సంచారం వలన  వృషభ రాశి వారికి చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉండబోతుంది. ఇది ఈ రాశి వారికి  11వ ఇంట్లో ఉంది.  ఇది వృషభ రాశి వారికి ప్రయోజనాలను అందించబోతుంది.  దీని వలన  ఈ రాశి వారికి  ఆకస్మిక లాభాలు కలగనున్నాయి. మీ ఆదాయం రెట్టింపు కాబోతుంది. చేసే ప్రతి పని కూడా సంపూర్ణంగా పూర్తి అవుతుంది. మీరు వ్యవహారాల్లో ఖచ్చితంగా విజయం సాధిస్తారు. కొత్త పెట్టుబడులు మీకు మంచి లాభం చేకూరుతుంది. మీరు గతంలో ఎవరికైనా డబ్బు  బాకీ ఉంటే, ఆ డబ్బు మీ చేతికి అందుతుంది. సమాజంలో మీకు గౌరవంతో పాటు  కుటుంబ మద్దతు లభిస్తుంది.

కుంభ రాశి: కుంభ రాశివారికి శని దేవుడు  రెండవ ఇంట్లో అంటే సంపద కారకమైన మీన రాశిలో ఉంది.  దీనివల్ల అనుకోని ఆర్థిక లాభాలను అందుకుకుంటారు. ఆర్థికంగా మీ కెరీర్ కొత్త పుంతలు తొక్కుతుంది.  కుటుంబంలో ఆనందం,  శాంతి వెల్లి విరుస్తుంది. పూర్వీకులకు సంబంధించిన  ఆస్తిపాస్తులు కలిసొస్తాయి. ఇంటి సమస్యలు పరిష్కరించబడతాయి. మీ మాటల్లో చురుకుదనం పెరుగుతుంది.  పనితో పాటు సమాజంలో మీకు మంచి ఫలితాలు అందుకుంటారు. 

గమనిక: ఈ సమాచారం జ్యోతిషులు, పంచాంగాలు, మత విశ్వాసాలు హిందూ సనాత మత గ్రంథాల్లో ప్రస్తావించబడిన అంశాల ఆధారంగా ఈ కథనం ఇవ్వబడింది. ZEE న్యూస్ దీన్ని ధృవీకరించడం లేదు. 

