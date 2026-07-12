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శనిదేవుడి వక్ర గమనం.. ఈ 4 రాశులకు లక్కే లక్కు..!

Shani Dev Vakra Gamanam 2026: జూలై చివరి వారం నుండి శని వక్రగతిలోకి వెళ్లబోతుంది. ఆ తర్వాత డిసెంబర్ 11వ తేదీ వరకు ఇదే స్థితిలో ఉండనున్నాడు. దీనివల్ల ఏ రాశుల వారికి ప్రయోజనం లభించబోతుందో తెలుసుకుందాం..

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jul 12, 2026, 05:04 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 05:05 AM IST
శనిదేవుడి వక్ర గమనం.. ఈ 4 రాశులకు లక్కే లక్కు..!
Image Credit: Shani Dev Astrology (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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