శనిదేవుడి వక్ర గమనం.. ఈ 4 రాశులకు లక్కే లక్కు..!

Shanishwara Vakra Gocharam: జూలై నెలాఖరు నాటికి, ప్రజల జీవితాలలో సానుకూల మార్పులను తీసుకురాగల అనేక ప్రధాన జ్యోతిష్య మార్పులు సంభవించ బోతున్నాయి. జ్యోతిష్య ప్రకారం.. జూలై 27వ తేదీన శని దేవుడు తన గమనాన్ని మార్చుకుని వక్రగతిలోకి వెళ్లబోతుంది. ఇది 2026, డిసెంబర్ 11వ తేదీ వరకు ఇదే స్థితిలో ఉండబోతుంది. శని గమనంలోని ఈ మార్పు ప్రతి రాశిని ప్రభావితం చేస్తుంది ఈ మార్పు చాలా మందికి సవాళ్లను విసిరినప్పటికీ, మరికొందరికి ప్రయోజనకరంగా కూడా ఉంటుంది.
జూలై నెలాఖరులో శని వక్రగతి వృషభ, మిథున, సింహ, వృశ్చిక రాశుల వారికి చాలా శుభప్రదంగా ఉండబోతుంది. ఈ కాలం ఉద్యోగం, వ్యాపారానికి సంబంధించిన అనేక ప్రయోజనాలను తీసుకురాబోతుంది. వీరి ఆర్థిక పరిస్థితిపై కూడా సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపనుంది.
వృషభ రాశి..
శనిదేవుడు వక్రగతి వలన వృషభ రాశి వారికి ఎంతో మేలు జరుగబోతుంది. శని వక్రగతి వారికి ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తుంది. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగస్తులకు కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. వారి పనితీరును సీనియర్లు అభినందించవచ్చు. వ్యాపారస్తులకు కొత్త ఒప్పందాలు లాభిస్తాయి. పెట్టుబడులకు ఈ సమయం చాలా అనుకూలంగా ఉండబోతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి గతంలో కంటే బలంగా ఉంటుంది. ఈ సమయంలో ఇంట్లో, కుటుంబంలో మంచి వాతావరణం నెలకొంటుంది.
మిథున రాశి:
వక్రగతిలో ఉన్న శని సంచారం.. మిథున రాశి వారికి కూడా సానుకూల మలుపును తీసుకు రాబోతుంది. చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తోన్న పదోన్నతి లభించే అవకాశాలున్నాయి. అనుకోని శుభవార్త వింటారు. కొత్త అవకాశాలు అందిపుచ్చుకుంటారు. అభివృద్ధి ఖాయం. వ్యాపారస్తులు కొత్త ఒప్పందాలలో చేరవచ్చు. ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి. ఈ సమయంలో ఖర్చులను అదుపులో ఉంచుకోవాలి. మీకు కుటుంబంతో నాణ్యమైన సమయం గడిపే అవకాశం ఉంది. అదే సమయంలో, మానసిక ఆందోళనలు గణనీయంగా తగ్గుతాయి.
సింహ రాశి:
సింహరాశి వారికి మంచి రోజులు ప్రారంభం కాబోతున్నాయి. వారికి తమ ఉద్యోగాలలో పురోగతి సాధించడానికి అనేక అవకాశాలున్నాయి. హ్యాపీగా లైఫ్గా లీడ్ చేస్తారు. చేసే పనిలో మీ నైపుణ్యం కనిపిస్తుంది. చేసే పని ప్రశంసించబడుతుంది. వీరిలో ఆత్మవిశ్వాసం గతంలో కంటే మెరుగు పడుతుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులపై పనిచేస్తున్న వారు ఖచ్చితంగా విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో, కొత్త వ్యక్తులతో సంబంధాలు మెరుగు పడతాయి. భవిష్యత్తు పరంగా ఎంతో ఉన్నతిని సాధిస్తారు. నిలిచిపోయిన డబ్బును తిరిగి పొందుతారు. గతంలో కంటే మీ ఆర్ధిక పరిస్థితి బాగుంటుంది.
వృశ్చిక రాశి:
శని వక్రగతి మార్పు వృశ్చికరాశి వారిపై కూడా సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపనుంది. ఈ రాశిలో జన్మించిన వారి జీవితాలకు శని మానసిక ప్రశాంతతను అందిస్తాడు. ఇప్పటివరకు వారు ఎదుర్కొంటున్న అడ్డంకులు జూలై 27వ తేదీ నుండి క్రమంగా తొలగిపోవడం ప్రారంభమవుతాయి. మీ వృత్తి జీవితంలో పురోగతిని చూస్తారు. మీ కుటుంబంలో శాంతి, సామరస్యం నెలకొంటాయి.
ఈ సమయంలో ఈ పరిహారాలను తప్పకుండా చేయండి..
శని దేవుని ఆశీస్సులు పొందడానికి, శనివారం నాడు శని దేవుడిని తైలాభిషేకంతో పాటు నువ్వులతో పూజించండి. ఈ రోజున పేదలకు సేవ చేయడం వలన అనేక లాభాలుంటాయి. మీ శక్తి మేరకు దానం చేయండి. దీనితో పాటు, హనుమంతుడిని పూజించండి. హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం కూడా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. మీరు ఏ పని చేసినా, దానిని పూర్తి నిజాయితీతో చేస్తే సత్ఫలితాలను అందుకుంటారు. ఇతరులతో దురుసుగా మాట్లాడటం మానుకోండి. మంచి పనుల ద్వారా శని దేవుని ఆశీస్సులు సులభంగా పొందవచ్చు.
గమనిక: ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం పూర్తిగా నిజం అని జీ మీడియా చెప్పడం లేదు. ఇక్కడ ఇచ్చిన సమాచారం గ్రహ గోచారం హిందూ ధర్మ శాస్త్రాల్లో ఉన్న విషయాన్నే మేము చెప్పాము. మరింత విలువైన సమాచారం కోసం సంబంధిత రంగంలోని నిపుణులైన పండితుల సంప్రదించండి.
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