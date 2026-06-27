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శనిదేవుడికి శని త్రయోదశి ఎందుకింత ప్రత్యేకత.. మరే తిథి, వారానికి ఎందుకు లేదు..

Shani Dev Mahima: నవగ్రహాల్లో శనిదేవుడికి న్యాయానికి ధర్మానికి ప్రతీక. ఈయన సూర్య పుత్రుడు. నిజానికి శని దేవుడు అంటే అందరికీ ఓ రకమైన భయం నెలకొంది. కానీ వాస్తవానికి శనిదేవుడు చాలా మంచివాడు. ఇంతకీ శనీశ్వరుడికి శనివారంతో కూడిన త్రయోదశి.. శని త్రయోదశి ఎందుకంత ప్రత్యేకం. ఈ రోజు చేసే పూజలతో కలిగే ఫలితాలేమిటో చూద్దాం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 27, 2026, 11:18 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 11:20 AM IST
శనిదేవుడికి శని త్రయోదశి ఎందుకింత ప్రత్యేకత.. మరే తిథి, వారానికి ఎందుకు లేదు..
Image Credit: Shani Dev (File/Source)Source: Bureau

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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