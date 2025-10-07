English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Shani Dev: 2027 సంవత్సరం వరకు శని చేత అదృష్టం పొందే రాశులు.. వీరికి రెండున్నర ఏళ్ల పాటు ధన లాభాలే..

Shani Dev Lucky Signs Till 2027: శని గ్రహం వచ్చే 2027 సంవత్సరం వరకు రాశి సంచారం చేయదు. ఇప్పటివరకు కొన్ని రాశుల వారికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. ఆర్థికంగా కలిసి రావడం కాకుండా విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. 

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Oct 7, 2025, 10:20 AM IST

Shani Dev Lucky Signs Till 2027 Telugu:  జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శని గ్రహం 12 రాశులు తిరగడానికి 30 సంవత్సరాలు పాటు సమయం పడుతుంది. ప్రతి రాశిలో శని గ్రహం రెండున్నర సంవత్సరాల పాటు ఉంటుంది. ఒక రాశి నుంచి మరొక రాశికి సంచారం చేయడానికి రెండున్నర ఏళ్ల పాటు సమయం పడుతుంది. ఇదిలా ఉంటే శనిగ్రహం మార్చి 29న కుంభ రాశి నుంచి బయలుదేరి మకర రాశిలోకి సంచారం చేశారు. రెండున్నర ఏళ్ల పాటు శనిగ్రహం అదే రాశిలో సంచార దశలో ఉంటాడు. అంటే 2027 సంవత్సరం వరకు శని అక్కడే సంచార దశను కొనసాగిస్తూ ఉంటాడు. దీని కారణంగా మొత్తం నాలుగు రాశుల వారిపై ప్రత్యక్షమైన ప్రభావం పడుతుందని జ్యోతిష్యులు చెబుతున్నారు. ఈ ప్రభావం జీవితంలో కీలకమైన మార్పులను తీసుకువస్తుంది. ముఖ్యంగా ఏలినాటి శనితో బాధపడుతున్న వ్యక్తులకు ఉపశమనాన్ని కూడా కలిగిస్తుంది. అలాంటి ఈ ప్రభావం వల్ల నాలుగు రాశుల వారు అద్భుతమైన లాభాలు పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే శని ప్రభావం వల్ల 2027 సంవత్సరం వరకు ఏయే రాశులకు మేలు జరుగుతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకోండి.

కుంభరాశి 
శని కుంభ రాశికి అధిపతి గా ఉంటాడు. అందుకే ఈ రాశి వారికి ఎల్లప్పుడూ శని ప్రభావం వల్ల సానుకూలమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. వీరికి అప్పుడప్పుడు ఊహించని ధన లాభాలు కూడా కలిగే అవకాశాలున్నాయి. ముఖ్యంగా కుటుంబ సభ్యుల సమస్యల నుంచి దొరుకుతుంది. అలాగే ఉద్యోగాలపరంగా కూడా విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందే అవకాశాలున్నాయి. కోర్టు సంబంధిత కేసుల్లో కూడా విజయాల సాధించగలుగుతారు. అలాగే ఈ సమయంలో డబ్బు మొత్తం ఆదా కూడా అవుతుంది. దీంతోపాటు అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్లుగా చేయగలుగుతారు.

వృషభ రాశి 
వృషభ రాశి వారికి కూడా శని సంచారం చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది. వీరికి 2027 సంవత్సరం వరకు శుభ సమయంగా భావించవచ్చు. మీరు ఈ సమయంలో భారీ ఆదాయం పొందగలుగుతారు. దీంతోపాటు ఈ ఆదాయాన్ని పొదుపు కూడా చేయగలుగుతారు. కుటుంబ వివాదాలు కూడా పరిష్కారం అవుతాయి. అంతేకాకుండా అభిప్రాయాలను ఎల్లప్పుడూ బహిరంగంగా ఉంచుకోవడం మంచిది. ఇక వ్యాపారాలు లాభసాటిగా మారతాయి. కెరీర్ పరంగా అదృష్టం కలిసి వచ్చి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కూడా కలుగుతాయి. పదోన్నతులు లభించడమే కాకుండా వ్యాపారాలలో ఊహించని లాభాలు పొందుతారు. 

మకర రాశి
2027 సంవత్సరం వరకు శని ప్రభావంతో మకర రాశి వారికి ఈ సమయం చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వీరికి ధైర్యం పెరగడమే కాకుండా ఆత్మవిశ్వాసం కూడా ఊహించని స్థాయిలో పెరుగుతుంది. అలాగే శని అనుగ్రహం వల్ల కొన్ని కీలకమైన నిర్ణయాలు కూడా తీసుకుంటారు. దీంతోపాటు వీరి సామర్ధ్యాలు మరింత మెరుగుపడతాయి. దీనివల్ల అద్భుతమైన పనులు చేయగలుగుతారు. అలాగే ఈ సమయంలో కొన్ని శుభవార్తలు కూడా వినగలుగుతారు. ఈ సమయంలో కార్లతో పాటు కొన్నిరకాల ఆస్తులు కూడా కొనుగోలు చేసే ఛాన్సులు ఉన్నాయి. 

కర్కాటక రాశి 
కర్కాటక రాశి వారికి 2027 సంవత్సరం వరకు శని చాలా మేలు చేయబోతున్నాడు. ముఖ్యంగా వీరికి అదృష్టం కలిసి రావడం కాకుండా అందరి సపోర్టు లభించి విశేషమైన ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. ఈ సమయంలో పెండింగ్లో ఉన్న పనులు కూడా సులభంగా పూర్తవు. ఆర్థికంగా కూడా విశేషమైన ప్రయోజనాలు పొందుతారు. అలాగే అప్పుల బాధల నుంచి కూడా ఉపశమనం కలిగి.. ఊహించని జనలాభాలు కలుగుతాయి. ఇక ఉద్యోగాలు వ్యాపారాలు చేస్తున్న వ్యక్తులకు ఈ సమయం చాలా లావు దాయికంగా ఉంటుంది. శత్రువుల నుంచి ఉపశమనం కలిగి ఊహించిన విజయాలు సాధించగలుగుతారు.

Also Read : India: బ్రిటిష్ వారు భారత్ నుంచి దోచుకెళ్లిన సంపాదన ఎంతో తెలుసా?.. తెలిస్తే, ఆశ్చర్యపోతారు!

