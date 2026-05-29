/Shani bhagwan Puja: శని దేవునికి అత్యంత ప్రీతికమైన పరిహరం.. ఈ ఒక్కపనితో సాడేసాతి దోషాల నుంచి శాశ్వతంగా విముక్తి.!.

Shani dosh nivaran puja rituals and powerful remedies: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం చాలా మందితమ జీవిత కాలంలో శనీ బాధలను ఎదుర్కొంటారు. ముఖ్యంగా అర్ధాష్టమ, సాడేసాతి, అష్టమ, ఏలినాటి శని ప్రభావంతో ఉక్కిరి బిక్కిరి అవుతారు. శని దేవుడి తండ్రి సూర్య భగవానుడు, తల్లి ఛాయదేవీ. సోదరుడు యమధర్మరాజు. శనీభగవానుడు కర్మదేవుడిగా ప్రతీతి. అంతే మనం చేసుకున్న కర్మలను బట్టి మాత్రమే రిజల్ట్ ఇస్తాడు. ఎలాంటి పనులు చేస్తే అలాంటి ఫలితాలు అన్నమాట.
పెద్దలు, పండితులు అనాదీగా మంచి పనులు చేయాలని, మంచిమార్గంలో నడవాలని అందుకే చిన్న తనం నుంచి చెబుతుంటారు. మొక్కై వంగనిదీ మాను అయ్యాక వంగదు.. అలానే చిన్న తనం నుంచి మంచిపనులు, దైవ కార్యాలు, మంచి ప్రవర్తన వంటి వాటిపై ఆసక్తిని పెంచుకొవాలి. చెడు అలవాట్లు, చెడు తలంపులు, ఇతరుల్ని ఇబ్బందులు పెట్టి పైశాచీకంగా ఆనందం పడాలనే ఆలోచనలకు దూరంగా ఉండాలంటారు.
అధిక జ్యేష్ట మాసం..
ముఖ్యంగా ఈసారి మనం శనిదేవుడి అనుగ్రహం కోసం శనివారం రోజున కొన్ని పరిహారాలు పాటించాలి. శనివారం రోజున నల్లని వస్త్రాలను ధరించి పూజలు చేయాలి. కొంత మంది శనివారం నల్లని వస్త్రాలు ధరించ కూడదంటారు. కానీ శనీకి అత్యంత ప్రీతికరమైన రంగు నలుపు. ఇది కట్టుకుని పూజలు, వ్రతాలు చేస్తే ఆయన సంతోష పడతారు.
ముఖ్యంగా శనివిగ్రహంకు తైలాభీషేకం, నల్లని నువ్వులను సమర్పించుకొంటే అన్ని రకాల దోషాలు పోతాయని అనాదీగా చెప్తుంటారు. శన్వీశ్వరుడి వాహనమైన కాకులకు ఏదైన ఆహరంతినడానికి పెట్టాలి. రావి చెట్టు కింద నెయ్యితో దీపారాధన చేయాలి. ఉప్పును, ఇనుము వస్తువులు, నవధాన్యాల్ని దానంగా ఇవ్వాలి.
ఇవ్వాల్సిన దానాలు..
అధిక మాసం కూడా కలసి రావడంతో శనివారం రోజున నల్లని ఫలాలు, నలుపు రంగు డ్రై ఫ్రూట్స్, లవంగాలు, మొదలైనవి 33 సంఖ్యలో దానంగా ఇవ్వాలి. నల్లని రంగు వస్త్రాలను దానంగా ఇవ్వాలి. నదీస్నానంను చాలా గొప్పదని చెప్తారు.
శనికి ఇష్టమైన దేవతలు..
శనీదేవుడికి పరమేశ్వరుడు, విష్ణుమూర్తి,హనుమంతుడు అత్యంత ప్రీతికరమైన దేవతలుగా చెప్తారు. అందుకే శనీదేవుడి అనుగ్రహం కోసం శివుడికి అభిషేకం, విష్ణుమూర్తికి కోసం ఏడు శనివారాల వ్రతం, హనుమంతుడికి వడమాల, తమలపాకుల మాల, సత్యనారాయణ వ్రతం, విష్ణుసహస్రనామా పారాయణం చేయాలి.
దశరథుడిచే చెప్పబడిన శనిస్తోత్రం వంటివి చదివితే ఏలినాటి , అర్ధాష్టమ,సాడేసాతి శని ప్రభావం నుంచి శాశ్వతంగా రిలీఫ్ దొరుకుతుందని జ్యోతిష్య పండితులు చెప్తున్నారు. ( గమనిక - పైన ఇచ్చిన స్టోరీ నమ్మకం, విశ్వాసాలపై మాత్రమే ఆధార పడి ఉంటుంది. జీ తెలుగు మీడియా దీనికి బాధ్యత వహించదు..)
